Luis Pérez (La Rioja): "Queremos convertirnos en la mejor región para invertir y emprender"

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) inicia su actividad en 1997 para aumentar la competitividad de pymes y empresas. Ahora, por supuesto, tal y como ha señalado su gerente, Luis Pérez, durante la celebración del V Foro Autonómico y Local de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, tiene un fuerte foco en el emprendimiento digital. "Queremos convertirnos en la mejor región para invertir y emprender".

El directivo es consciente de que la productividad industrial ha pasado de la producción a la tecnología que se aplica a los distintos procesos. Y es en ese campo de batalla en el que La Rioja,con uno de los mayores PIB per cápita industrial del país, quiere despuntar.

Para ello, actúa en todas las fases del emprendimiento; desde que se germina la idea de una startup en la universidad hasta la consolidación y el escalado pasando por la incubación. "Hacemos un especial énfasis en las ayudas para que estos proyectos salgan adelante".

Dentro de su plan estratégico, Pérez ha destacado el proyecto TechFabLab, que parte de la colaboración entre varias comunidades como la propia Rioja, Cantabria, Aragón, Cataluña y Valencia. Algo que es vital. La 'coopetencia', como lo ha denominado, "nos hace mejores".

Este plan, ha explicado, tiene dos objetivos. En primer lugar, "aprender unos de otros; tener una visión de red que luego ponemos en práctica con iniciativas regionales". Una red que pone en el centro la figura del emprendedor digital. "Queremos generar ecosistemas, aunar entidades locales y atraer talento; es es el gran reto. Queremos sacar la cabeza en el fomento del sector tecnológico", ha concluido.

