De gemelos digitales del agua a centros de datos: las regiones españolas trazan su hoja de ruta hacia la economía del dato

Javier Arnau (DISRUPTORES), Sebastián González, director general de Innovación y Transformación Digital del Govern de les Illes Balears; Javier Puente, director general de Innovación del Gobierno de Cantabria; y Juan Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Junta de Extremadura. Sara Fernández

La digitalización avanza como un motor de cohesión territorial y competitividad económica en las Comunidades Autónomas españolas. Algunas de ellas están redefiniendo sus estrategias tecnológicas para impulsar la innovación, atraer inversión y mejorar la vida de los ciudadanos. Desde la gestión inteligente del agua hasta los espacios de datos o la infraestructura de computación de última generación, las administraciones regionales trabajan para consolidar un modelo digital propio, sostenible y orientado al desarrollo económico y social.

Así lo dejaron claro los representantes de Cantabria, Extremadura e Islas Baleares durante el V Foro de Innovación Autonómica y Local de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, celebrado hoy. Durante una mesa redonda de esta ambiciosa jornada, Sebastián González, director general de Innovación y Transformación Digital del Govern de les Illes Balears, destacó durante su intervención el enorme reto que afronta el archipiélago en materia de innovación tecnológica aplicada al territorio. “Nos encontramos con un solar y estamos trabajando muy duro para convertir Baleares en una punta de lanza en innovación”, afirmó.

Uno de los principales proyectos en marcha es el desarrollo de un gemelo digital de las islas, una herramienta que permitirá prevenir eventos en los litorales costeros y planificar mejor el equilibrio entre la economía, el medio ambiente y el bienestar social. “Este gemelo digital será crítico para guardar el equilibrio entre la actividad económica, el respeto medioambiental y el bienestar de los ciudadanos”, subrayó González.

El responsable balear hizo hincapié en la necesidad de gestionar de forma más eficiente el agua, un recurso esencial tanto para la población como para el turismo. “Existe una relación muy estrecha entre turismo y agua. Por eso, estamos trabajando para reducir el consumo hídrico en la hotelería y controlar mejor la salinidad del agua”, explicó.

Además, el Govern está ampliando el uso de gemelos digitales a otros ámbitos, como la gestión de emergencias y la planificación turística. “Queremos anticiparnos a las decisiones futuras en base a datos de calidad, interoperables, que nos permitan mejorar la gestión y la sostenibilidad”, añadió.

A su vez, Javier Puente, director general de Innovación del Gobierno de Cantabria, resumió la estrategia regional con tres palabras clave: “acción, foco y colaboración”. Así definió el impulso que el Ejecutivo cántabro está dando a su transformación digital, marcada por una visión pragmática y orientada a resultados.

“El año pasado presentamos la Agenda Digital de Cantabria, con 88 proyectos definidos por todo el ecosistema”, recordó Puente, quien subrayó que esta hoja de ruta se apoya en medidas estructurales como la reducción de impuestos y la ley de simplificación administrativa. El plan cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros hasta 2028 y se articula en torno a cinco grandes ejes estratégicos: economía azul, industria 4.0, turismo, agroalimentario y salud. “Cantabria está diversificando su modelo productivo y apostando por sectores donde el dato y la tecnología son el motor del cambio”, destacó.

Puente subrayó además que la comunidad se está consolidando como un epicentro del dato, tanto a nivel nacional como internacional. “Los cables submarinos de Meta y de Google entran a Europa por Santander, lo que sitúa a Cantabria en una posición estratégica dentro de la infraestructura digital global”, afirmó. A esta ventaja geográfica se suma una inversión de 3.600 millones de euros para la creación de un gran centro de datos impulsado por Stoneshield, que reforzará la capacidad tecnológica de la región. “Nuestra apuesta por los espacios de datos es firme, especialmente en el ámbito de la salud, donde acabamos de crear un lago de datos público que servirá como base para nuevos servicios e investigaciones”, concluyó Puente.

Finalmente, Juan Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Junta de Extremadura, defendió una visión de la digitalización centrada en las personas y el tejido empresarial. “Estamos poniendo a las personas y a las empresas en el centro de la transformación digital”, afirmó durante su intervención, subrayando que este enfoque está comenzando a traducirse en resultados tangibles.

Según explicó, Extremadura ha registrado un crecimiento del PIB del 3%, un aumento de las exportaciones del 13,5% y una mejora de la competitividad general. “Nuestra intensidad digital está creciendo por encima de la media nacional, y eso demuestra que el cambio de modelo económico ya está en marcha”, apuntó. Uno de los grandes hitos tecnológicos de la región llegará de la mano de Merlin Properties, que construirá en suelo extremeño dos centros de edge computing de 1 GW cada uno, entre los más grandes de Europa. “Extremadura ofrece lo que necesitan estas inversiones: suelo disponible, talento y energía”, destacó Preciado.

El responsable autonómico detalló además los cuatro ejes de la estrategia digital extremeña, que incluye una administración más eficiente y proactiva, el desarrollo de territorios inteligentes y la ciberseguridad, la consolidación de una sociedad más digital y el impulso del tejido productivo gracias a la transformación digital. “No se trata solo de atraer inversiones, sino de construir un ecosistema sólido y sostenible que genere oportunidades en todo el territorio”, concluyó.

