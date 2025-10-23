Francisco Hortigüela (Ametic): "Estamos trabajando en nuestra territorialización"

El presidente de la patronal tecnológica Ametic remarca en la clausura del V Foro Autonómico de DISRUPTORES que el papel de las CCAA en la digitalización es "esencial".

El V Foro Autonómico de DISRUPTORES ha echado el cierre un año más después de una intensa jornada de debate con los principales cargos regionales encargados de pilotar las estrategias de innovación y transformación digital. El encargado de poner el punto final al evento, todo un referente en el sector a nivel nacional, ha sido Francisco Hortigüela, presidente de Ametic.

Hortigüela ha hecho un repaso sobre todo lo acontecido durante la mañana y ha hecho un guiño al quinto aniversario de esta jornada. Ha reconocido que "desde Ametic, estamos orgullosos de representar a un ecosistema. No somos ni de grandes, ni de pequeñas, sino de todas las empresas. Y de las universidades y los centros tecnológicos. La forma en la que trabajamos es la colaboración".

El presidente de la patronal recordó que la entidad trabaja en torno a 20 comisiones, a las que se va a sumar una más, relacionada con la defensa. En este contexto, remarcó que "es muy importante el papel que juegan las autonomías y los ayuntamientos y diputaciones. En un país como España, donde las competencias están delegadas, nosotros estamos trabajando en el desarrollo territorial de la organización porque queremos estar cerca de los territorios".

La palabra colaboración copó buena parte de este discurso de clausura. "Hay muchos ejemplos de colaboración. Es impresionante ver cómo grandes entidades como el Ministerio de Defensa nos piden no trabajar sólo con las grandes tecnológicas, sino con lo que llamamos campeones ocultos. Por eso es importante la labor que hacéis en las autonomías, también al hablar de educación, de ciberseguridad... Con Cantabria, por ejemplo, hemos colaborado para elaborar el Plan de Salud Digital", explicó.

Incidió en lo fundamental que es el papel de los gobiernos autonómicos y locales "porque la competitividad de todos está basada en la digitalización". La Brújula de la Competitividad, añadió, "así lo pone de manifiesto".

También reconoció que "en Europa estamos por detrás. Hemos crecido mucho, pero no hemos crecido tanto como nuestros competidores EEUU y China. Si hablamos del desarrollo de temas como la IA, los campeones mundiales no son europeos".

A partir de ahí, una oportunidad. "Nos queda un terreno muy importante, que las grandes empresas sigan creciendo y que las pequeñas y medianas crezcan y se conviertan en grandes empresas; y ahí -añadió- "es importante la simplificación porque para estas pequeñas empresas es como escalar el Everest".

Por último, el presidente puso a Ametic al servicio de las autonomías y animó a conjugar el verbo colaborar desde todas sus vertientes, "la público-privada, pero también la público-pública y la privado-privada porque, al fin y al cabo, "las empresas tienen la obligación moral de traccionar desde los territorios".

Concluyó animando a las administraciones a seguir ayudando al ciudadano a familiarizarse con la digitalización.