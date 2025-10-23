La computación cuántica se convierte en la nueva herramienta de competividad de las regiones españolas

Noelia Hernández (DISRUPTORES), Valentín García, director de Innovación de Lantik (Diputación de Vizcaya), Carmen Cotelo, directora de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), y Luis Enrique Ortega, viceconsejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, en la V Jornada de Innovación Autonómica. Sara Fernández

La inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas son dos de los términos más en boga dentro de la industria tecnológica, y la Administración Pública no es una excepción. Muchas de las regiones españolas se están posicionando en torno a estas dos innovaciones, a fin no sólo de aprovechar sus capacidades de forma interna, sino también como motores de un nuevo tejido productivo.

Así lo dejaron claro los representantes de Vizcaya, Galicia y Castilla y León durante el V Foro de Innovación Autonómica y Local de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, celebrado hoy. Durante la primera mesa redonda de esta ambiciosa jornada, Valentín García, director de Innovación de Lantik (Diputación de Vizcaya), ha sacado pecho de que "estamos consiguiendo mucho más de lo que fuimos capaces de imaginar y ya estamos hablando de aplicabilidad de muchas tecnologías".

Según ha explicado a la audiencia, desde Vizcaya confían en lograr "50-75 casos de uso de las tres parejas de tecnologías cuánticas: computación, comunicación y sensórica. Esperamos que la madurez sea suficiente para que la mayoría sean exitosos y generen ventaja de negocio para las organizaciones". Ello redundará, afirmó García, "en el número de empresas, la capitalización de las startups, el número de empleados y aumento de la recaudación pública".

A su vez, Carmen Cotelo, directora de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), recordó el reciente lanzamiento del plan gallego de investigación e innovación 2025-2027 que incorpora dos grandes líneas de alto impacto: precisamente las ya mentadas cuántica e inteligencia artificial. "Planeamos una inversión de 1.300 millones de euros en tres años con dos compromisos económicos: la actualización de los equipos de supercomputación, almacenamiento y cuántica 56 millones de euros en el CESGA y la nueva fábrica europea de inteligencia artificial recién anunciada por el EuroHPC, con una inversión de 82 millones de euros".

El objetivo de ambas iniciativas, detalló Cotelo, es lograr que Galicia y sus empresas sean "más competitivas, a hombros de las colaboraciones entre regiones, empresas y administraciones". Defendió, de hecho, que la ambición de sus iniciativas debe ser global, "porque la única forma de que se materialicen y haya transferencia del conocimiento al tejido productivo es contar con la colaboración y la visión internacional y europea".

Finalmente, Luis Enrique Ortega, viceconsejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, contribuyó a la conversación con su extenso trabajo en tecnologías cuánticas, "especialmente en lo que concierne a las comunicaciones cuánticas, ya que contamos con 1.300 kilómetros de red regional uniendo a las universidades con nuestro centro de referencia -Scayle- y que nos lleve a una red global de comunicación ultrasegura".

Y no sólo eso: Ortega defendió que desde la región castellanoleonesa están trabajando ya en un "centro de distribución de claves cuánticas y un sistema criptográfico en la nube", mientras fomentan líneas de fibra óptica urbanas que conecten a su vez al Incibe con empresas privadas. En cuanto a la IA, en Castilla y León ya se usa esta tecnología para analizar solicitudes burocráticas de subvenciones, traslados de docentes en el sistema educativo y, pronto, en los servicios de empleo.

El V Foro de Innovación Autonómica y Local

El V Foro de Innovación Autonómica y Local es la mayor cumbre sobre innovación y digitalización a escala regional y local que se celebra en España. Este año se celebra en el Palacio de Neptuno de Madrid bajo el lema 'La nueva competitividad autonómica'.

Se trata de un evento organizado por DISRUPTORES - EL ESPAÑOL en el que intervienen consejeros autonómicos, directores generales, concejales y expertos del sector privado. Un centenar de ponentes y asistentes se congregan en esta ocasión única para tratar aspectos tan diversos y fundamentales como las tecnologías cuánticas, inteligencia artificial, internacionalización de la innovación, 'agrotech', economía azul, el despegue de los centros de datos o la ciberseguridad.

