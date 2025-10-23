La ciberseguridad como piedra de toque en la transformación digital de la Administración

España es el segundo país más ciberatacado del mundo. Unas vulnerabilidades que no sólo afectan a las empresas, también a la Administración. Diseñar escudos para mejorar su defensa forma parte de las estrategias de cada una de las regiones, conscientes de que sus servicios son esenciales para el bienestar de los ciudadanos y, en algunos casos, críticos.

En un momento en el que la ciberseguridad se ha convertido en piedra de toque de la transformación digital, el V Foro de Innovación Autonómica y Local, organizado en Madrid por DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, ha recogido estas preocupaciones en un debate en el que se han abordado cuáles son los peligros y los retos de estas amenazas crecientes.

“Nos hemos digitalizado a gran velocidad y las garantías no han avanzado al mismo ritmo, mientras que los delincuentes sí lo han hecho”, reconocía Alejandro Las Heras, consejero delegado de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid. Quien también ponía sobre la mesa que “la transformación digital es una oportunidad”, pero ahora hay que decidir “qué tipo de cambio queremos y cuánto invertir.”.

A su vez, Juan José Cortés, director general de Innovación de la Generalitat Valenciana, señaló que esas amenazas crecientes tienen que ver con el mayor nivel de digitalización de la sociedad, “lo que amplía exponencialmente la superficie de exposición”. De ahí la necesidad de estar continuamente alerta al ser, el de las administraciones, “un campo de actividad muy amplio que afecta a todo tipo de servicios” de un ayuntamiento o una comunidad.

“La tecnología implica nuevos procesos y servicios, pero sobre todo personas: el usuario está en el centro y más del 80% de los incidentes se relacionan con negligencias. De ahí que la seguridad por diseño y la formación continua sean esenciales para proteger nuestros activos”, añadió.

La ciberseguridad como desafío permanente es una premisa que también compartió Javier Martínez Gilabert, director general de Transformación Digital del Gobierno de la Región de Murcia, “En nuestra región se registran unos 60 ataques de nivel alto al mes; en 2023 eran uno, dos o ninguno”, detalló. Aunque aclaró que “no se trata de infundir miedo entre los ciudadanos, sino de concienciarnos porque la tendencia irá a más”

Todos ellos coincidieron en que han detectado un aumento de esos ataques desde la pandemia, como derivada de una mayor digitalización de procesos y servicios, pero también desde el comienzo de la guerra de Ucrania. De ahí que se haya convertido en un asunto geopolítico.

"La UE está creando un marco regulatorio, como NIS2, para llamar la atención de los gobiernos. Hay grietas que debemos securizar si queremos seguir transformándonos", defendía Las Heras desde la Comunidad de Madrid.

El director de Transformación Digital de la Región de Murcia aportó que "cuando una organización sufre un ataque, a menudo se le culpa a ella y no al delincuente, con el consiguiente daño reputacional". El cibercrimen está globalizado: el 62% de los ataques provienen de Rusia y China; el siguiente origen es EEUU.

"Las administraciones deben situar la ciberseguridad como prioridad, de lo contrario, no podremos garantizar la continuidad de los servicios a la ciudadanía", aseveró el director general de Innovación de la Generalitat Valenciana

El V Foro de Innovación Autonómica y Local

El V Foro de Innovación Autonómica y Local es la mayor cumbre sobre innovación y digitalización a escala regional y local que se celebra en España. Este año se celebra en el Palacio de Neptuno de Madrid bajo el lema 'La nueva competitividad autonómica'.

Se trata de un evento organizado por DISRUPTORES - EL ESPAÑOL en el que intervienen consejeros autonómicos, directores generales, concejales y expertos del sector privado.

Un centenar de ponentes y asistentes se congregan en esta ocasión única para tratar aspectos tan diversos y fundamentales como las tecnologías cuánticas, inteligencia artificial, internacionalización de la innovación, 'agrotech', economía azul, el despegue de los centros de datos o la ciberseguridad.

