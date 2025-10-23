Ángel Niño: "El futuro de las regiones lo va a decidir el talento innovador"

Ángel Niño, concejal de innovación del Ayuntamiento de Madrid, durante la inauguración del V Foro Autonómico de DISRUPTORES. Sara Fernández

Las claves nuevo Generado con IA Ángel Niño destaca la importancia del talento como pilar de la innovación para el crecimiento económico en el V Foro de Innovación Autonómica y Local. El concejal subraya la necesidad de una "visión de país" para atraer y retener talento ante la competencia global de regiones como China y Estados Unidos. Se celebra en Madrid el V Foro de Innovación Autonómica y Local, con la participación de consejeros, concejales y expertos para abordar temas como inteligencia artificial y ciberseguridad. El evento, patrocinado por varias comunidades y ayuntamientos, reúne a un centenar de ponentes para discutir la competitividad autonómica y local en el ámbito de la innovación.

El talento es el pilar que sustenta la innovación. Y, a su vez, este último concepto es el mejor camino para crecer económicamente. Con esta reflexión ha inaugurado Ángel Niño, concejal de innovación del Ayuntamiento de Madrid, el V Foro de Innovación Autonómica y Local organizado en Madrid por DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

El político ha subrayado la importancia de tener una "visión de país" para atraer y retener el talento en un contexto en el que la competencia "no solo viene de Europa", sino de otro bloques geopolíticos como China, "que tiene una estrategia muy atractiva", Estados Unidos u otros países.

"Esto también requiere un esfuerzo por parte de las administraciones públicas, porque los innovadores eligen dónde vivir". En este sentido, Niño ha celebrado que prácticamente todas las regiones de España se han convertido en un polo tecnológico y cuentan con numerosos proyectos y eventos.

Además, cree que entre autonomías se muestra una competitividad sana y puntera, "algo impensable hace una década", lo que es una "magnífica" noticia para el conjunto del país.

En definitiva, ha concluido, "la región que no sea capaz de retener el talento no va a prosperar" porque, ha proseguido, el "futuro lo va a decidir el talento".

El V Foro de Innovación Autonómica y Local