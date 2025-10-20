Foco regional y tecnológico en los discursos de apertura y cierre del V Foro Autonómico de DISRUPTORES

Las claves nuevo Generado con IA El V Foro Autonómico de DISRUPTORES se celebra en Madrid, centrado en innovación y transformación digital regional. El evento contará con discursos de figuras clave como Ángel Niño, concejal de Innovación de Madrid, y Francisco Hortigüela de AMETIC. Las mesas redondas abordarán temas como la inteligencia artificial, la competitividad autonómica, la economía azul, y la ciberseguridad. Los DISRUPTORES Innovation Awards 2025 premiarán en diez categorías, reconociendo a las mejores iniciativas y proyectos en innovación.

Esta semana, el sector público regional con responsabilidades en innovación y transformación digital tiene una cita en el Palacio de Neptuno de Madrid. Será el jueves, a partir de las 9.00 h. en el Foro Autonómico de DISRUPTORES, que celebra su quinta edición.

Durante este lustro, decenas de altos cargos de todas las comunidades autónomas y los principales ayuntamientos del país han pasado por un evento que se ha convertido en una cita obligada para conocer de primera mano lo que están haciendo y las estrategias de futuro de gobiernos autonómicos, administraciones locales y agencias públicas de innovación.

Este año, DISRUPTORES ha querido contar para la inauguración y el cierre del evento con las dos visiones clave del foro: la política regional y la tecnología. Así, el encargado de abrir el evento será el concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, uno de los políticos que no se ha perdido ninguna edición de este foro de debate.

Por su parte, el cierre correrá a cargo de Francisco Hortigüela, presidente de la patronal de empresas tecnológicas, AMETIC. Es uno de los nombres de referencia de todo lo que tiene que ver con tecnología, o lo que es lo mismo, un broche de oro a una jornada que volverá a ser única.

Las diferentes intervenciones de los altos cargos presentes en el evento se han organizado por temáticas, con lo cual cada autonomía va a poder demostrar su potencial y sus estrategias de futuro en torno a áreas de especialización en las que están destacando.

Así, tras la inauguración institucional, el debate comenzará fuerte con una mesa redonda dedicada a la cuántica y la inteligencia artificial. En esta mesa participarán Valentín García, director de Innovación de Lantik (Diputación de Vizcaya); Carmen Cotelo, directora de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN); y Luis Enrique Ortega, viceconsejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

La competitividad (siempre sana, por supuesto) es el tema principal de la quinta edición del foro, que lleva por título 'La nueva competitividad autonómica'. Y este año, si hablamos de competitividad y posicionamiento hay que hablar de Aragón. En torno a este tema hablará la directora general de Innovación del Gobierno de Aragón, Mar Paños.

A media mañana llegará el momento de dar voz a los ayuntamientos. Ver cómo lo local tiene proyección ya no solo nacional sino internacional. Asistiremos a un interesante 'cara a cara' entre Ángel Niño, concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid; y Pedro Martínez Córdoba, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca.

Una nueva conversación nos llevará a conocer con más detalle cómo se está trabajando en sectores como el 'agrotech' en una región como La Rioja. Repite en el foro por segundo año consecutivo la consejera de Economía, Innovación y Empresa del ejecutivo riojano, Belinda León.

También van a tener mucho nivel las dos últimas mesas redondas de la jornada. Sebastián González, director general de Innovación y Transformación Digital del Govern de les Illes Balears; Javier Puente, director general de Innovación del Gobierno de Cantabria; y Juan Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Junta de Extremadura, van a debatir sobre temas como la economía azul y los centros de datos, con dos proyectos muy interesantes tanto en tierras cántabras como en tierras extremeñas.

Por último, Javier Martínez Gilabert, director general de Transformación Digital del Gobierno de la Región de Murcia; Juan José Cortés, director general de Innovación de la Generalitat Valenciana; y Alejandro Las Heras, consejero delegado de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, abordarán dos sectores clave para el futuro de Europa y de España, la defensa y la ciberseguridad.

DISRUPTORES Innovation Awards

La jornada matinal que ocupará el Foro Autonómico no será la única cita de DISRUPTORES ese 23 de octubre. Y es que esta jornada de debate matinal va a tener continuación por la tarde, con la ceremonia de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025, otra cita obligada para el ecosistema tecnológico nacional.

Estos galardones, consolidados como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana, buscan marcar el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Se trata de unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES eligiendo 50 finalistas, que daremos a conocer en los próximos días. La votación final corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 14 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, directivos de primer nivel, representantes de patronales del sector y académicos.

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor aceleradora o incubadora, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

La jornada contará con el patrocinio de Mapfre, GTT, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia y Gobierno de Cantabria, además de los ayuntamientos de Madrid, Salamanca y San Sebastián.