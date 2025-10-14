De la cuántica y la IA al 'agrotech' y ciberseguridad: todos los temas del V Foro Autonómico de DISRUPTORES

En poco más de una semana llegará una de las grandes citas con la innovación regional, la que impulsa DISRUPTORES a través de un Foro Autonómico que cumple cinco años. La cita será el jueves 23 de octubre en el Palacio de Neptuno de Madrid y allí se darán cita altos cargos de los departamentos autonómicos con responsabilidades en la transformación digital de los diferentes territorios españoles.

Como ya se avanzó con anterioridad, una de las novedades será la inclusión por primera vez de una diputación. Concretamente, el ponente designado para erigirse en portavoz de estas instituciones es Valentín García, director de Innovación de Lantik, la empresa pública dependiente que cataliza todas las iniciativas digitales de la diputación vizcaína. El foro, además, dará continuidad a la idea de dar voz a los ayuntamientos.

Pero hay otra novedad, aunque esta tiene que ver más con el concepto del foro de este año. Las diferentes intervenciones de los altos cargos presentes en el evento se han organizado por temáticas, con lo cual cada autonomía va a poder demostrar su potencial y sus estrategias de futuro en torno a áreas de especialización en las que están destacando.

Así, tras la inauguración institucional, el debate comenzará fuerte con una mesa redonda dedicada a la cuántica y la inteligencia artificial. En esta mesa participarán Valentín García, director de Innovación de Lantik (Diputación de Vizcaya); Carmen Cotelo, directora de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN); y Luis Enrique Ortega, viceconsejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

La competitividad (siempre sana, por supuesto) es el tema principal de la quinta edición del foro, que lleva por título 'La nueva competitividad autonómica'. Y este año, si hablamos de competitividad y posicionamiento hay que hablar de Aragón. En torno a este tema hablará la directora general de Innovación del Gobierno de Aragón, Mar Paños.

A media mañana llegará el momento de dar voz a los ayuntamientos. Ver cómo lo local tiene proyección ya no solo nacional sino internacional. Asistiremos a un interesante 'cara a cara' entre Ángel Niño, concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid; y Pedro Martínez Córdoba, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca.

Una nueva conversación nos llevará a conocer con más detalle cómo se está trabajando en sectores como el 'agrotech' en una región como La Rioja. Repite en el foro por segundo año consecutivo la consejera de Economía, Innovación y Empresa del ejecutivo riojano, Belinda León.

También van a tener mucho nivel las dos últimas mesas redondas de la jornada. Sebastián González, director general de Innovación y Transformación Digital del Govern de les Illes Balears; Javier Puente, director general de Innovación del Gobierno de Cantabria; y Juan Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Junta de Extremadura, van a debatir sobre temas como la economía azul y los centros de datos, con dos proyectos muy interesantes tanto en tierras cántabras como en tierras extremeñas.

Por último, Javier Martínez Gilabert, director general de Transformación Digital del Gobierno de la Región de Murcia; Juan José Cortés, director general de Innovación de la Generalitat Valenciana; y Alejandro Las Heras, consejero delegado de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, abordarán dos sectores clave para el futuro de Europa y de España, la defensa y la ciberseguridad.

La cita con los DISRUPTORES Innovation Awards

La jornada matinal que ocupará el Foro Autonómico no será la única cita de DISRUPTORES ese 23 de octubre. Y es que esta jornada de debate matinal va a tener continuación por la tarde, con la ceremonia de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025, otra cita obligada para el ecosistema tecnológico nacional.

Estos galardones, consolidados como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana, buscan marcar el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Se trata de unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES eligiendo 50 finalistas, que daremos a conocer en los próximos días. La votación final corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 14 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, directivos de primer nivel, representantes de patronales del sector y académicos.

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor aceleradora o incubadora, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

La jornada contará con el patrocinio de Mapfre, GTT, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia y Gobierno de Cantabria, además de los ayuntamientos de Madrid, Salamanca y San Sebastián.