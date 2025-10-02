Doce regiones ya han confirmado su presencia en el V Foro Autonómico a tres semanas del evento

A 20 días de la quinta edición del Foro Autonómico de DISRUPTORES, ya son doce las regiones españolas que han confirmado su participación en un evento que ya se ha convertido en una referencia para el debate sobre las políticas públicas de innovación y transformación digital.

Consejeros y altos cargos de los departamentos autonómicos que se encargan de la gestión de todo lo que tiene que ver con la digitalización y la disrupción van a compartir un año más una mañana de discusión sobre los temas del momento. La cita será el 23 de octubre a partir de las 9.00 horas, en el Palacio de Neptuno de Madrid.

Pero la gran novedad de este año va a ser que, por primera vez, este foro va a dar voz a una diputación. Hasta la fecha, este espacio de discusión ha contado con la participación de gobiernos autonómicos, ayuntamientos e incluso centros tecnológicos regionales; pero este año, las entidades provinciales van a estar representadas también.

En este caso será la Diputación de Vizcaya la encargada de explicar cómo son las políticas de innovación y de transformación digital desde el punto de vista de una entidad provincial. El ponente designado para erigirse en portavoz de estas instituciones es Valentín García, director de Innovación de Lantik, la empresa pública dependiente que cataliza todas las iniciativas digitales de la diputación vizcaína.

La participación de García, además, supondrá una oportunidad de primer nivel para debatir sobre una de las tecnologías llamadas a ser referenciales más pronto que tarde, la computación cuántica. La Diputación de Vizcaya es una de las entidades que más está trabajando en este sentido y el director de Innovación de Lantik es un reputado experto en la materia.

Otra de las caras nuevas en el foro va a ser la de otro ayuntamiento que está haciendo las cosas muy bien en materia digital, como es el Ayuntamiento de Salamanca. La participación de Pedro Martínez Córdoba, concejal de Promoción Económica de este consistorio, se enmarca en una mesa redonda que, por segundo año consecutivo, dará voz a los ayuntamientos. El concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, también estará presente en el evento, al que no ha faltado desde su nacimiento en 2021.

El grueso de participantes en el evento estará conformado por consejeros y altos cargos de las consejerías con responsabilidad sobre las políticas digitales y de innovación de las diferentes comunidades autónomas.

Ya han confirmado su asistencia los consejeros de Madrid, Miguel López-Valverde; de Cantabria, Eduardo Arasti; y de La Rioja, Belinda León.

Pero, por supuesto, la jornada también va a contar con la participación de cargos del más alto nivel dentro de las consejerías, como viceconsejeros, directores generales o secretarios autonómicos. En este ámbito estarán representadas la Junta de Castilla y León, con el viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega; el Gobierno de Baleares, con Sebastián González, director general de Innovación y Transformación Digital; la Junta de Extremadura, con Juan Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital; el Gobierno de la Región de Murcia, con Javier Martínez Gilabert, director general de Transformación Digital; y la Generalitat Valenciana, con Juan José Cortés, director general de Innovación.

Por último, dos voces más técnicas y con la más alta responsabilidad en dos agencias de innovación y transformación digital autonómicas, respectivamente, también tendrán protagonismo durante la mañana del jueves 23 de octubre. Estas voces van a ser la de Carmen Cotelo, directora de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) y que debuta como ponente en el foro, y la de uno de los habituales en el evento, Juan Ángel Morejudo, director general de Transformación Digital de la Junta de Castilla-La Mancha.

Este año, el tema central será la nueva competitividad autonómica. Y es que, si bien es cierto que el Gobierno central, con iniciativas como los planes Retech, ha intentado promover la colaboración entre territorios, no es menos cierto que hay temas en los que cada región busca un posicionamiento propio de cara a atraer inversores o a retener y captar talento.

La cita con los DISRUPTORES Innovation Awards

La jornada matinal que ocupará el Foro Autonómico no será la única cita de DISRUPTORES ese 23 de octubre. Y es que esta jornada de debate matinal va a tener continuación por la tarde, con la ceremonia de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025, otra cita obligada para el ecosistema tecnológico nacional.

Estos galardones, consolidados como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana, buscan marcar el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Se trata de unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES eligiendo 50 finalistas, que daremos a conocer en los próximos días. La votación final corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 14 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, directivos de primer nivel, representantes de patronales del sector y académicos.

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor aceleradora o incubadora, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

La jornada contará con el patrocinio de Mapfre, GTT, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia y Gobierno de Cantabria, además de los ayuntamientos de Madrid, Salamanca y San Sebastián.