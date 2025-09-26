La nueva competitividad regional, tema central de la quinta edición del Foro Autonómico de DISRUPTORES

De norte a sur y de este a oeste, el potencial innovador es imparable en cada una de las administraciones públicas. No hay gobierno autonómico, ni ayuntamiento, ni diputación que sea ajena a un fenómeno clave para el desarrollo ya no sólo de la transformación digital de las propias instituciones sino para el desarrollo de la economía.

DISRUPTORES celebra por quinto año consecutivo un foro único en el que precisamente estas administraciones regionales tienen la oportunidad de explicar el minuto y resultado de esas apuestas.

El V Foro Autonómico se celebrará el 23 de octubre y, como el pasado año, lo hará en el Palacio de Neptuno, en Madrid.

Hasta allí acudirán consejeros y altos cargos de administraciones autonómicas y concejales de importantes ayuntamientos. Será una interesante y frenética jornada matinal, que incluirá intervenciones individuales y mesas redondas en torno a un hecho que también es irrefutable: la competitividad entre autonomías.

Si bien es cierto que el Gobierno central, con iniciativas como los planes Retech, ha intentado promover la colaboración entre territorios, no es menos cierto que hay temas en los que cada región busca un posicionamiento propio de cara a atraer inversores o a retener y captar talento.

Será una jornada, pues, en la que las comunidades autónomas y entidades locales representadas, podrán explicar cuál es su vocación de posicionamiento. El título de la jornada, 'La nueva competitividad autonómica', así lo refleja.

En la línea de lo que ya sucedió en la última edición del evento, DISRUPTORES no solo dará voz a los responsables autonómicos, sino que la administración local también tendrá un papel importantísimo. Se demostrará una vez más que van en aumento tanto el espíritu transformador de las instituciones públicas como la fuerza con la que están afrontando estas mismas instituciones diferentes desafíos como la falta de talento. Y todo sin que importe el tamaño de la región o de la ciudad que estén representadas en este foro.

En su edición de 2024, celebrada el 10 de octubre la jornada, que se tituló 'La era de la digitalización territorial', consejeros, directores generales, agencias públicas de innovación, concejales y, como novedad, algunas startups, se dieron cita para reflexionar sobre la nueva realidad de los ecosistemas regionales de innovación, sin perder de vista, interesantes debates sobre la transformación digital de las administraciones o las estrategias en cuanto a atracción de inversiones y talento.

La jornada matinal que ocupará el Foro Autonómico no será la única cita de DISRUPTORES ese 23 de octubre. Y es que esta jornada de debate matinal va a tener continuación por la tarde, con la ceremonia de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025, otra cita obligada para el ecosistema tecnológico nacional.

Estos galardones, consolidados como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana, buscan marcar el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Se trata de unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES eligiendo 50 finalistas, que daremos a conocer en los próximos días. La votación final corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 14 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, directivos de primer nivel, representantes de patronales del sector y académicos.

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor aceleradora o incubadora, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

La jornada contará con el patrocinio de Mapfre, GTT, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia y Gobierno de Cantabria, además de los ayuntamientos de Madrid, Salamanca y San Sebastián.