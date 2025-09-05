El Foro Autonómico de DISRUPTORES cumple cinco años como ágora de referencia sobre la innovación pública

El IV Foro Autonómico 'La era de la digitalización territorial' de DISRUPTORES fue un gran éxito de convocatoria. Cristina Villarino

Un año más, llega puntual a su cita el Foro Autonómico de DISRUPTORES. Y ya van cinco. Precisamente por su edad pero también por su crecimiento, este evento ya se ha convertido en un referente anual de debate sobre la apuesta pública regional por la innovación.

Se trata de una jornada única en nuestro país, en la que dirigentes autonómicos, provinciales y municipales venidos de casi todos los puntos de España pasan revista durante una intensa mañana a sus estrategias sobre transformación digital y apoyo a la disrupción del tejido empresarial de cada territorio y discuten sobre los grandes desafíos de futuro.

Como ha venido sucediendo en cada una de las cuatro ediciones pasadas, Madrid volverá a ser escenario del evento. Concretamente, y por segundo año consecutivo, la cita es en el Palacio de Neptuno (calle Cervantes, 42) de la capital, en el popular Barrio de las Letras. El día elegido para el evento es el jueves 23 de octubre.

Está previsto que todas y cada una de las comunidades autónomas estén representadas en las diferentes mesas redondas, ponencias o entrevistas de las que se compondrá el evento.

Será un buen momento, como suele ser habitual, para medir la temperatura de la innovación que se desarrolla desde las administraciones públicas de norte a sur y de este a oeste de nuestro país.

En la línea de lo que ya sucedió en la última edición del evento, DISRUPTORES no solo dará voz a los responsables autonómicos, sino que la administración local también tendrá un papel importantísimo. Se demostrará una vez más que van en aumento tanto el espíritu transformador de las instituciones públicas como la fuerza con la que están afrontando estas mismas instituciones diferentes desafíos como la falta de talento. Y todo sin que importe el tamaño de la región o de la ciudad que estén representadas en este foro.

En su edición de 2024, celebrada el 10 de octubre la jornada, que se tituló 'La era de la digitalización territorial', consejeros, directores generales, agencias públicas de innovación, concejales y, como novedad, algunas startups, se dieron cita para reflexionar sobre la nueva realidad de los ecosistemas regionales de innovación, sin perder de vista, interesantes debates sobre la transformación digital de las administraciones o las estrategias en cuanto a atracción de inversiones y talento.

DISRUPTORES Innovation Awards 2025

La jornada matinal que ocupará el Foro Autonómico no será la única cita de DISRUPTORES ese 23 de octubre. Y es que esta jornada de debate matinal va a tener continuación por la tarde, con la ceremonia de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025, otra cita obligada para el ecosistema tecnológico nacional.

Estos galardones, consolidados como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana, buscan marcar el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Se trata de unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES eligiendo 50 finalistas, que daremos a conocer en los próximos días. La votación final corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 14 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, directivos de primer nivel, representantes de patronales del sector y académicos.

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor aceleradora o incubadora, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.