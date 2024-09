La tecnología 5G, entre la necesidad de que llegue a los pueblos y la de ofrecer casos de uso para la economía

La tecnología 5G, más concretamente su implantación, discurre por dos caminos diferentes, sinuosos ambos. Por un lado, las administraciones buscan fórmulas para su despliegue en las zonas rurales, ávidas de una conectividad mejor sin la que no hay margen para su prosperidad; por otro, la economía en general busca aplicaciones reales, casos de uso que contribuyan a un progreso al que nadie quiere renunciar.

Esta semana se han materializado estos dos caminos en dos puntos diferentes de la Península, concretamente en Asturias y en la Comunidad Valenciana. En territorio asturiano, se ha presentado un proyecto para llevar esta tecnología a los pueblos más pequeños; en el valenciano, se celebra un congreso dedicado al 5G y al 6G donde se compartirán esos casos de uso que pronto serán una realidad.

Decíamos que uno de los retos más importantes para los territorios es hacer llegar buenas conexiones a los pueblos. En ello está, por ejemplo, Asturias desde hace años. Esta semana, además, se ha conocido que recibirá algo más de 10,5 millones para impulsar ese despliegue.

La convocatoria Unico 5G Redes Activas, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, prevé 151 emplazamientos distribuidos por todo el territorio para favorecer la cobertura móvil de quinta generación.

La compañía Orange será la encargada de desplegar la mayor parte de este plan de extensión de 5G, con 142 emplazamientos y 10,3 millones de subvención. Por su parte, Telefónica Móviles realizará nueve actuaciones y recibirá 414.193 euros. El plan completo movilizará 12 millones en la comunidad autónoma si se suman la aportación privada y los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objetivo del programa Unico (Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión) Redes Activas es llevar la conectividad móvil con tecnología 5G a núcleos de población con menos de 10.000 habitantes, para combatir la brecha territorial.

El Gobierno central destina 508 millones para desplegar la infraestructura necesaria, fundamentalmente antenas, que faciliten la cobertura 5G.

La implantación en el Principado de esta nueva tecnología móvil de quinta generación, más potente, más rápida y con menor latencia, se ha incrementado en los últimos años.

Una nueva medición del programa Drive Test sobre calidad de la cobertura y conectividad móvil a lo largo de más de 6.300 kilómetros de carreteras asturianas revela que el 85,6% de la población dispone de cobertura 5G entre excelente y buena.

La segunda campaña de medición, impulsada por Gitpa (Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicación del Principado de Asturias) refleja que el resto de redes de telefonía móvil: 2G, 3G y 4G, mantienen los índices de cobertura en torno al 94% de la población.

El director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas, destaca la importancia de los nuevos programas de mejora de la conectividad, por considerar que son "un instrumento de cohesión territorial, ya que mejoran el grado de cobertura".

Lucas apunta también a las mediciones del Drive Test como un elemento que "nos ha permitido detectar las necesidades de lugares donde no hay cobertura adecuada y trasladársela a los operadores, para que puedan incluir entre sus objetivos cubrir aquellas zonas que más demanda puedan tener".

Este programa de medición de la calidad de conectividad móvil sobre el terreno, que realizó una primera fase en 2021 y 2022, ha despertado interés fuera de la región. Un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid ha utilizado los datos para realizar una investigación y, próximamente, una publicación científica.

El congreso de la Comunidad Valenciana

Por otra parte, en la Comunidad Valenciana, si bien también existe esa preocupación por hacer llegar una buena conectividad a zonas rurales, esta semana están centrados en la vertiente más económica.

Y es que Valencia se ha convertido esta semana en el epicentro mundial de estas tecnologías de telecomunicaciones, con la Valencia 6G Week. Y lo hace de la mano del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la Universidad Politécnica de Valencia.

El Palacio de Congresos de València acoge la 35ª edición del congreso internacional del IEEE - Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC). Organizado por iTEAM de la UPV y el Institute of Electrical and Electronics Engineers Communications Society (IEEE ComSoc), el congreso reúne a más de medio millar de personas expertas internacionales, bajo el lema 'Elevating 6G Beyond Connectivity'.

Durante toda la semana, se han podido ver innovadoras demostraciones, como experiencias inmersivas en redes 5G, terapias para combatir la ansiedad mediante con realidad extendida, un programa para entrenar robots a distancia o conexiones de telepresencia inmersiva -la evolución de las videollamadas.

Y se podrá disfrutar de la visita remota mediante telepresencia y holografía al Laboratorio de Comunicaciones Inmersivas de la UPV.

Entre los ponentes, destaca la participación de Maria Marced, directora de empresa y miembro de los consejos de CEVA, IQE y Sequans Communications; Wen Tong, CTO de Huawei Wireless; Michael Peeters, vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Conectividad en Imec, uno de los mayores centros de I+D en nanoelectrónica del mundo; Adrián García-Rodríguez, jefe de equipo en Ericsson Research; Sennur Ulukus, profesora de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Maryland; y Zhi-Quan Luo, vicepresidente académico de la Universidad China de Hong Kong.

Además, en esta recta final de semana se celebrará el 'One6G Summit', que congregará a otros 250 expertos y expertas del sector y en el que se presentarán nuevos servicios y aplicaciones en conducción autónoma avanzada, eHealth inalámbrica y educación remota, entre otras áreas.

"Esta semana estamos descubriendo en Valencia todo lo que las nuevas generaciones de tecnología móvil ponen ya a nuestra disposición y lo que nos van a ofrecer en los próximos años; también los últimos avances en este campo; y todo ello de la mano de los principales investigadores e investigadoras y compañías líder del sector de las telecomunicaciones de todo el mundo. València se convertirá durante una semana en el epicentro mundial de la 5G y 6G", destaca Narcís Cardona, director del iTEAM de la UPV.