Francisco Ramírez, Country Managing Director de Data4 en España. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El Country Managing Director de Data4 en España analiza el auge de las inversiones en infraestructura digital, energía renovable y conectividad submarina.

Francisco Ramírez (Data4): "España tiene una posición privilegiada para ser el gran hub de centros de datos sostenible del sur de Europa"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Francisco Ramírez (Data4) destaca que España reúne fibra de alta calidad y renovables a costes competitivos para liderar el sector en el sur de Europa. Data4 detalla su plan de expansión en la península priorizando la eficiencia en el uso del agua y la reducción de la huella de carbono. El directivo reclama agilizar los permisos de acceso a la red eléctrica para evitar frenar la llegada de importantes inversiones internacionales. Las declaraciones de Ramírez tuvieron lugar en el marco del evento audiovisual DISRUPTORES Showcase Americas 2026. Preguntas ¿Por qué dice Francisco Ramírez que España puede ser "el gran hub de centros de datos sostenible del sur de Europa"? Porque, según Ramírez, España combina una red de fibra extensa con abundancia de energías renovables y costes energéticos competitivos, lo que facilita la construcción y operación de centros de datos a gran escala. ¿Qué planes de expansión tiene Data4 en la península y qué compromisos ha anunciado Francisco Ramírez? Data4 planea ampliar sus campus en la península y ha anunciado compromisos con la eficiencia en el uso del agua y la reducción de la huella de carbono para que el crecimiento vinculado a la IA sea compatible con objetivos climáticos. ¿Qué problema operacional identifica Ramírez que puede frenar la llegada de inversión internacional en centros de datos? Ramírez advierte que la lentitud en la tramitación de permisos de acceso a la red eléctrica puede retrasar o impedir la llegada de miles de millones en inversión internacional. ¿Cómo afecta la "explosión de la computación acelerada y el entrenamiento de modelos de IA" a la demanda energética y de almacenamiento, según el artículo? El artículo señala que ese avance exige una potencia energética y capacidad de almacenamiento sin precedentes, lo que impulsa la necesidad de más centros de datos y de infraestructuras críticas asociadas. ¿Qué medidas concretas menciona Data4 para reducir el impacto ambiental de sus centros de datos? Data4 menciona eficiencia en el uso del agua y reducción de la huella de carbono como medidas para minimizar el impacto ambiental de sus nuevas instalaciones.

La explosión de la computación acelerada y el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial demanda una potencia energética y una capacidad de almacenamiento de datos sin precedentes en la historia digital. Francisco Ramírez, director general de Data4 España, analizó las oportunidades de inversión en infraestructuras críticas en Wake Up, Spain!.

"España tiene una posición privilegiada para ser el gran hub de centros de datos sostenible del sur de Europa; combinamos una red de fibra envidiable con abundancia de energías renovables a costes muy competitivos", subrayó Ramírez.

El directivo detalló los planes de expansión de los campus de Data4 en la península, destacando los compromisos con la eficiencia en el uso del agua y la reducción de la huella de carbono para asegurar que el crecimiento de la IA sea compatible con los objetivos climáticos.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Francisco Ramírez reivindicó la necesidad de agilizar los permisos de acceso a la red eléctrica para no frenar la llegada de miles de millones de inversión internacional.