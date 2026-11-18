Andy Chen, CEO de Oceanvs Group. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El CEO de Oceanvs Group expone las oportunidades de la tecnología blockchain en la estructuración de fondos de inversión y comercio exterior.

Andy Chen (Oceanvs Group): "La salud es el ámbito donde todos coincidimos en que la inteligencia artificial aporta un beneficio directo a la humanidad"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Andy Chen, CEO de Oceanvs Group, afirma que la salud es el área donde existe consenso global sobre el beneficio directo de la inteligencia artificial. La convergencia entre computación de alta potencia y biología molecular acelerará la transformación de la medicina preventiva y el diagnóstico precoz. Chen destacó sus proyectos en biomedicina y análisis genómico apoyados en modelos predictivos durante su intervención en VDS. El empresario elogió el dinamismo de Valencia como polo de atracción de talento científico e inversión internacional. Preguntas ¿por qué Andy Chen dice que la salud es el ámbito donde la IA aporta un beneficio directo a la humanidad? Chen sostiene que la IA permite mejorar el diagnóstico precoz y la medicina preventiva, áreas con impacto claro en la vida y la calidad de las personas. En su intervención en VDS destacó la convergencia entre computación de alta potencia y biología molecular como motor de esa mejora. ¿qué proyectos en biomedicina y análisis genómico apoya Oceanvs Group según Andy Chen? Chen explicó que respalda proyectos que usan modelos predictivos para análisis genómico y medicina preventiva orientada a diagnóstico precoz. Señaló la necesidad de combinar potencia computacional y biología molecular para acelerar esos desarrollos. ¿cómo afecta a las pymes y a las grandes empresas la adopción de IA en salud, según Chen? Chen afirma que las pymes pueden experimentar y lanzar pilotos con rapidez, mientras que las grandes empresas necesitan procesos de evaluación y planificación más complejos antes de desplegar IA. Esa diferencia condiciona velocidad de adopción y riesgos. ¿qué formación recomienda Andy Chen para el talento que desarrollará IA en salud? Chen recomienda priorizar capacidades analíticas y conocimientos humanísticos, como filosofía y ética, por encima del aprendizaje de modelos concretos, para orientar mejor el desarrollo y uso responsable de la IA. ¿por qué Andy Chen cree que construir un negocio con IA es hoy más difícil, aunque emprender sea más fácil? Chen explica que la IA ha democratizado el lanzamiento de proyectos, reduciendo barreras técnicas, pero ha multiplicado la competencia y las exigencias para escalar, lo que complica consolidar negocios sostenibles.

Mientras el debate público sobre la inteligencia artificial suele centrarse en la productividad laboral o las finanzas automatizadas, las aplicaciones más trascendentales se están produciendo en la salud celular y la medicina preventiva. Andy Chen, fundador y CEO de Oceanvs Group, compartió su visión filantrópica y empresarial en VDS.

"La salud es el ámbito donde todos coincidimos en que la inteligencia artificial aporta un beneficio directo a la humanidad; podemos discrepar sobre muchas tecnologías, pero avanzar en el diagnóstico precoz y la extensión de la vida saludable une a todo el mundo", argumentó Chen.

El emprendedor explicó los proyectos que respalda en biomedicina y análisis genómico apoyado en modelos predictivos, destacando que la convergencia entre computación de alta potencia y biología molecular transformará la medicina antes de lo que anticipa la sociedad.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Andy Chen elogió el dinamismo y la proyección de Valencia como nodo de atracción para talento científico e inversores internacionales.