La ética, eje de la legislación de la inteligencia artificial que ultima Colombia

Es difícil encontrar compañía o gobierno que no tenga la inteligencia artificial en su hoja de ruta hoy en día y que no trate de aprovechar y potenciar el desarrollo de dicha tecnología.

Un desarrollo eso sí ético y que garantice la privacidad y el respeto de los derechos humanos, promoviendo una inteligencia artificial (IA) responsable y transparente.

Todos estos objetivos (y límites) se encuentran también presentes en el Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial que, radicado por los ministerios de Educación y Ciencia Tecnología e Innovación de Colombia, busca posicionar al país como referente regional en el desarrollo tecnológico, bajo principios de ética, democracia y respeto a los derechos humanos.

El Proyecto es fruto del trabajo conjunto de los ministerios de Ciencias, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Educación Nacional lo que, según el gobierno colombiano, “garantiza una visión integral que combina planificación, tecnología, talento y educación para fortalecer el ecosistema nacional de inteligencia artificial”.

En el texto se contemplan, entre otras acciones, la creación de una Autoridad Nacional de Supervisión en Inteligencia Artificial, que establecerá estándares, certificará sistemas, evaluará riesgos y velará por el respeto de los derechos fundamentales en el desarrollo y uso de sistemas de IA en el país.

Talento y empleo, las bases

El Proyecto establece además zonas de prueba regulatoria (sandbox) y medidas que fomenten la inversión en investigación, la formación de talento y la participación ciudadana en las decisiones tecnológicas.

Concretamente, en el ámbito de la educación la propuesta se basa en incorporar la IA en todos los niveles del sistema educativo, impulsando la formación docente y promoviendo contenidos como ciencia de datos y pensamiento computacional. Además según puede leerse en el texto oficial, se fomentará la participación de poblaciones históricamente excluidas y fortalece ecosistemas académicos y territoriales para el desarrollo de capacidades en IA.

En el ámbito del empleo, el proyecto de ley busca garantizar que el uso de la IA en entornos laborales respete la dignidad humana y los derechos de los trabajadores. Así, se señala, “las decisiones relevantes en las relaciones laborales deben contar con supervisión humana efectiva, asegurando transparencia y responsabilidad”.

Además, el gobierno colombiano establece en la propuesta la reconversión laboral, el desarrollo de competencias y la implementación de programas de formación orientados a facilitar la adaptación de las y los trabajadores a los cambios derivados de la automatización y la transformación tecnológica

“Por primera vez, Colombia contará con un proyecto de ley unificado para regular la inteligencia artificial”, afirmaba la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya Requene en la presentación del proyecto.

“Este es un hito sin precedentes en nuestra historia científica: no solo acordamos una hoja de ruta para el desarrollo ético y democrático de la IA, sino que priorizamos talento, productividad y transformación territorial”, añadía.

La iniciativa responde además a los “compromisos” internacionales del país que, el pasado mes de julio, era reconocido por la UNESCO como integrante de la Red Global de Autoridades de Supervisión de IA.

La UNESCO también destacó a Colombia como país pionero en la implementación de la Metodología de Evaluación de Preparación (RAM), una herramienta estratégica para medir la capacidad nacional en áreas como gobernanza, talento, infraestructura y gestión de datos en inteligencia artificial.

Según el gobierno del país, Colombia fue el primer país de América Latina en aplicar esta metodología “bajo un enfoque ético, participativo y multiactor, sentando las bases para el diseño de políticas públicas responsables y soberanas”.