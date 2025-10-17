Juan José de la Torre (Raven): "En Latam aún hay poca visión pública para crear ecosistemas de innovación a largo plazo"

Juan José de la Torre, CEO de Raven, en la Marina de Valencia donde este 15 de octubre se ha celebrado HANGAR 360, el IV Encuentro Internacional de Innovación y Emprendimiento entre Chile y España.

Los ecosistemas de innovación y emprendimiento a ambos lados del Atlántico atraviesan un momento de esplendor. Latinoamérica y España están forjando férreas alianzas y sinergias entre los actores del sector tecnológico que están dando lugar a iniciativas muy prometedoras que pisarán el acelerador en los próximos años de la mano de tecnologías muy transformadoras como la inteligencia artificial.

Valencia ha acogido esta semana el evento HANGAR 360, un encuentro empresarial donde se han dado cita los principales actores del ecosistema público-privado de emprendimiento e innovación de Chile y España. La cita ha puesto sobre la mesa las grandes oportunidades de generación de riqueza que existen en la actualidad, pero también las asignaturas pendientes que quedan y los riesgos y desafíos que afrontan estos ecosistemas.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha conversa en el marco del encuentro con Juan José de la Torre, uno de los platos fuertes de la agenda del evento. Cuenta con más de veinte años de experiencia en la puesta en marcha de negocios en Europa, América, África, Medio Oriente y Asia y ha sido asesor de las Naciones Unidas y la OCDE en materias de telecomunicaciones, movilidad e innovación.

En la actualidad vive a caballo entre Chile y Madrid y es CEO de Raven, una multinacional especializada en la disrupción y aceleración empresarial que le permite constatar de primera mano cómo la IA está transformando para siempre el mundo de los negocios.

Juan José de la Torre es también un reconocido visionario sobre lo que está por llevar de la mano de la inteligencia artificial y cómo esta tecnología ya es clave en la evolución del emprendimiento a escala global.

Durante su intervención en la mesa debate La IA y la digitalización, un futuro inevitable, De la Torre ha explicado que "la IA aún está en una etapa muy incipiente; mucha gente invierte en IA por invertir, pero el 70% de lo que se ha hecho no ha servido porque no se enfoca en resolver problemas reales".

De hecho, tal y como ha quedado patente en la convocatoria empresarial, la IA y la digitalización van a ser claves en las políticas públicas, la cooperación institucional y la internacionalización para fortalecer el ecosistema emprendedor.

Juan José de la Torre, CEO de Raven, en el evento celebrado este 15 de octubre en Valencia.

Sin embargo, para que este objetivo llegue a buen puerto, se necesitan Administraciones públicas comprometidas con proyectos de innovación a largo plazo, tanto en España como en Latinoamérica, y ahí De la Torre es categórico al detectar las asignaturas pendientes que quedan al otro lado del Atlántico.

"Hay muy poca visión de construir ecosistema, de construir país. La mayoría de los gobiernos de tan pocos años, con lo cual hay una visión muy cortoplacista y muy populista de las políticas", explica en entrevista con DISRUPTORES durante el evento en Valencia.

Contrapone esta realidad con la apuesta que se está acometiendo en España, en concreto en Madrid, ámbito que conoce en profundidad.

"Nosotros -en referencia a Raven- llegamos a a España de la mano de la agencia de inversiones Invest Madrid. Hemos visto un planteamiento sólido, junto al desarrollo de clústers, es decir, hay una visión de largo plazo independiente del gobierno de turno. Esto cuesta mucho más todavía en Latinoamérica; hay numerosos esfuerzos privados muy buenos, pero muy poco partnership privado y público".

Regulación de la IA

Por otra parte, De la Torre es un firme defensor de la regulación de la IA. "Europa es la primera región a nivel mundial que está regulando la inteligencia artificial y eso quizás hace que surjan startups en otros en otros ámbitos; startups de regulación, startups de cumplimiento, e incluso, que las propias compañías tengan que estar un poco más atentas a modificar su propuestas de valor producto de esta regulación. Por el contrario, en América y Latinoamérica no está regulada, hay algunas iniciativas, pero no están yendo por buen camino".

En esta línea, durante su intervención en la mesa redonda, insistió en que esta regulación es esencial para garantizar que la inteligencia artificial "siga siendo un asistente y no un reemplazo del ser humano". "El mayor error sería perder el factor humano; ya que la tecnología debe estar al servicio del hombre y no al revés".

"La regulación es esencial para que la IA siga siendo un asistente y no un reemplazo del ser humano. El mayor error sería perder el factor humano; debe estar al servicio del hombre y no al revés"

Su amplia experiencia como emprendedor y mentor le permite detectar las principales similitudes y diferencias del ecosistema emprendedor en Latam y España. "Dependiendo del país latinoamericano, probablemente las startups españolas están entre cinco y diez años más avanzadas en lo que se refiere a madurez del ecosistema".

Le pedimos bajar a la arena antes de despedirnos: ¿cuáles son las tres recomendaciones prácticas que debe tener en cuenta toda startup española a la hora de plantearse dar el salto a Latinoamérica?.

"Primero, el idioma no garantiza que allá donde vayas se haga lo mismo. En Latinoamérica tenemos innumerables diferentes culturas que conviven, países que no tienen nada que ver uno con el otro en su idiosincrasia, su modelo operativo, su regulación, su ecosistema, etcétera. Hay que planificar un aterrizaje adaptado a dónde voy".

En segundo lugar, hay que tener claro el porqué de la expansión. "Puede que una problemática que existe en España esté ya resuelta en Latinoamérica, o no tenga ámbito de resolución".

Y por último: establecer conexiones. "En este evento se han visto muchos ejemplos. Nosotros somos un caso de éxito de Invest Madrid, nuestro headquarter está en Madrid, pero nuestra raíz está en Chile. Hay que abrirse a explorar todas las posibilidades sin tener ideas tan preconcebidas para construir lazos con Latinoamérica".

Autoridades valencianas junto a los responsables de HANGAR 360 en el evento del 15 de octubre. Chile y España impulsan desde Valencia la innovación Valencia acogió este 15 de octubre HANGAR 360, el IV Encuentro Internacional de Innovación y Emprendimiento entre Chile y España, organizado por la Fundación Chile-España (FCE) y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial e Innovación (IVACE), con el respaldo de Zertior. Este evento reunió en Valencia a los principales actores del ecosistema público-privado de emprendimiento e innovación de Chile y España, tiene como fin fomentar la internacionalización de emprendedores y captación de startups. Durante la inauguración, Rafael Mateo, presidente de la Fundación Chile-España y consejero de Acciona, subrayó la importancia de fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países y de seguir abriendo puertas a las startups en ambas direcciones. Por su parte, Felipe Carrasco, secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana, impartió la conferencia inaugural. "Somos una región fértil para emprender, crecer y conectar con el ecosistema europeo. La actividad emprendedora en la Comunitat se encuentra por encima de la media de España y la intención de emprender alcanza a más del 16% de la población"."Nuestro objetivo es que las empresas valencianas miren más allá de nuestras fronteras, y al mismo tiempo que emprendedores de otros países encuentren aquí un entorno abierto, competitivo y acogedor para crecer". Además, la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet, recordó que "la primera aceleradora de empresas de España nació en Valencia”, y destacó el compromiso del actual consistorio con la innovación y el emprendimiento. El embajador de Chile en España, Javier Velasco, reflexionó sobre el contexto actual al que se enfrentan las economías y las sociedades en todo el mundo, marcado por una "época de disrupciones globales". En su intervención, subrayó que la sostenibilidad sigue siendo la clave, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social, e introdujo el concepto de "eco-socio-sostenibilidad".

a