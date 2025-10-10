La startup argentina que frena el robo de combustible, reduce emisiones y recorta hasta un 20% el consumo de las flotas

España es el segundo país de Europa con más asaltos a sus vehículos pesados de mercancías, según los datos de la Asociación de Cargadores de España (ACE). Concretamente, el pasado mes de abril, nuestro país concentró el 18,4% de los robos a camiones, solo superado por Alemania, con el 31,9% de estos incidentes.

Tras España, los siguientes Estados con más robos son Italia (el 16,1% de todos ellos), Reino Unido (12,8%) y Francia (10,2%), según la ACE que además señala que la mercancía más sustraída en el mes de abril sigue siendo el combustible (19%).

Para luchar contra este fenómeno, que no sólo tiene como consecuencia las graves pérdidas económicas para las empresas del sector sino también el encarecimiento de los servicios de logística y transporte para el consumidor, nace en Rosario (Argentina) hace ahora ocho años la startup Preciso Gestión de Flotas.

Una startup que, con más de 7.000 vehículos ya monitorizados en Argentina, acaba de aterrizar en España “donde el problema es igual de grave, como también sucede en toda Europa, otro de nuestros mercados objetivo”, explica Javier A. Rial, jefe de Operaciones de la compañía.

La propuesta de Preciso combina un sensor de desarrollo propio con una aplicación inteligente que interpreta los datos en tiempo real. Aunque el dispositivo físico cumple un rol esencial, Rial destaca que la verdadera innovación está en la plataforma digital que ofrecen y que es capaz de extraer el valor a los datos que recoge el sensor. “Lo diferencial es cómo gestionamos la información con un nivel de precisión que otros sistemas no ofrecen”, asegura.

Ahorro en combustible

El proceso de calibración que realizan, que ajusta la medición con una exactitud de un litro sobre tanques de hasta 780 litros, permite detectar anomalías imposibles de identificar con sensores convencionales.

Pero más allá de cuantificar el combustible, mide la consistencia del líquido, algo clave “en los casos donde el fraude se produce adulterando el gasoil con agua, una práctica muy extendida, por ejemplo, en Argentina y también presente en Europa. La tecnología permite así detectar no solo descargas no autorizadas, sino también irregularidades en la calidad del combustible”.

La plataforma incorpora además inteligencia artificial para analizar patrones de consumo. “Cuando identifica una descarga superior a diez litros, la herramienta genera una alerta de posible robo. A la vez, el sistema cruza datos históricos para distinguir entre un problema de mantenimiento o una mala conducción”, explican.

Unos datos que, afirman, ya les han permitido ahorrar a sus clientes un 20% en el consumo de combustible. “Quizás no podamos eliminar el robo, pero sí identificar quién lo hace, dónde ocurre y en qué momento. Esa información permite a las empresas tomar medidas concretas de prevención”, remarcan.

Medir la huella de carbono

Otro de los elementos diferenciales de la solución de Preciso es la medición de la huella de carbono de los vehículos en tiempo real. Un requerimiento esencial en nuestro país y en toda Europa, con iniciativas para reducir este impacto, como el Pacto Verde Europeo y donde, a partir de 2035, será obligatorio reportar y cumplir con los compromisos del Acuerdo de París.

“Mientras que la mayoría de los cálculos actuales se basan en fórmulas aproximadas (combustible consumido por kilómetro recorrido), nosotros damos datos precisos a partir del monitoreo constante de cada máquina o vehículo. Es como un marcapasos, que mide el ritmo cardíaco en cada momento. Nosotros hacemos lo mismo, pero con el consumo energético y la emisión de CO₂”, explican.

El desembarco en España se produjo en marzo, cuando la empresa trasladó parte de su producción para fabricar y certificar los sensores en nuestro país y así cumplir con las certificaciones necesarias. Desde entonces, ya han iniciado algunas conversaciones con actores como la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. “Vamos a comenzar una prueba de nuestra tecnología en 10 de sus camiones con el propósito de llevarla después a toda su flota, 300 camiones en total”, aclara Javier A. Rial.

El interés además no se limita al transporte de mercancías; la tecnología de Preciso podría aplicarse otras empresas como la naviera y entidades locales con flotas de autobuses, que también han manifestado curiosidad por aplicar el sistema. “Estamos en un punto donde necesitamos capital para escalar la fabricación y dar respuesta a la demanda. El feedback recibido hasta ahora nos confirma que estamos en el camino correcto”, aseguran.

Y es que la problemática del robo de combustible y el control de emisiones no es exclusiva de Argentina ni de España, sino un desafío global en el que convergen seguridad energética, sostenibilidad y eficiencia económica. Con una propuesta tecnológica, que combina precisión, análisis de datos e impacto ambiental, Preciso aspira a transformar la manera en que las empresas gestionan el recurso más crítico del transporte, el combustible, y la huella medioambiental que tiene su actividad.