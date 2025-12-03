eMerge Américas consolida Miami como capital latina de la inteligencia artificial

Las claves nuevo Generado con IA eMerge Americas impulsa a Miami como epicentro latinoamericano de la inteligencia artificial, integrando cultura, capital e innovación. La adquisición de Miami AI Hub y el nombramiento de Burhan Sebin como Chief AI Officer refuerzan la estrategia de convertir la ciudad en un laboratorio vivo de IA. Eventos como el Tech Basel Miami AI Summit, celebrados durante Art Basel, buscan atraer talento global y canalizar la energía innovadora hacia la tecnología y el emprendimiento. Miami destaca por la rápida adopción empresarial de la IA y su enfoque intersectorial, integrando la tecnología en industrias como salud, logística, finanzas y bienes raíces.

Miami quiere ser el epicentro de la inteligencia artificial en América. eMerge Americas, con Melissa Medina como CEO y cofundadora de la organización, tiene la mente puesta en conseguirlo. En el corazón del sur de Florida, donde la innovación y la ambición convergen como en pocas ciudades del continente, crece un movimiento silencioso pero imparable. El fichaje de Burhan Sebin, fundador de Miami AI Hub, es una muestra de esta ambición con impacto palpable.

La primera acción es durante esta semana en la que Miami cobra protagonismo, Art Basel, la gran feria de arte que pone la ciudad en el escaparate global, con Tech Basel Miami Summit. Una jornada, la del 3 de diciembre, consagrada a explorar su impacto y adopción.

En junio de 2025, eMerge Americas adquirió Miami AI Hub y nombró a Burhan Sebin, su fundador, como primer Chief AI Officer de la organización. Una decisión que suena administrativa, pero que esconde una visión mucho más profunda: transformar Miami en un laboratorio vivo donde la IA no es solo un negocio, sino una responsabilidad compartida.

"eMerge Americas ha sido siempre más que una conferencia y una expo anuales en Miami. Para mantener la innovación prosperando más allá del evento principal, organizamos encuentros curados, como Tech Basel Miami AI Summit. Estas experiencias enfocadas se sumergen más profundamente en tecnologías transformadoras, conectan a innovadores en entornos íntimos y generan impulso que fortalece nuestro ecosistema tecnológico", explica la fundadora.

Medina, nacida y criada en Miami, forma parte de una de las familias de origen cubano más reconocidas en la ciudad. Ella sabe bien la importancia del momento: "Elegimos lanzar durante Art Basel porque esa semana posiciona únicamente a Miami como la intersección global de cultura, capital e innovación. Unimos inversores, fundadores e IA de primer nivel, podemos canalizar esa energía global hacia la tecnología, el emprendimiento y el futuro de la industria".

Miami ya está transformándose

Pero ¿cuán palpable es el impacto? Medina no duda: "La IA ya está remodelando el panorama empresarial de Miami de manera significativa y medible. En todos los sectores, desde bienes raíces, salud y logística hasta finanzas, hostelería y todo lo demás, estamos viendo que las empresas adoptan la IA no como un concepto futuro, sino como una ventaja competitiva inmediata".

"Lo único que caracteriza a Miami es la rapidez con la que las empresas aquí abrazan estas herramientas. Tenemos una cultura de agilidad, una comunidad empresarial diversa e influyente. Además de atraer talento global que hace de la ciudad un laboratorio natural para tecnologías emergentes", remarca.

Burhan Sebin, pieza clave

Si Melissa Medina es la estratega corporativa, Burhan Sebin es quien vive en el pulso cotidiano de la comunidad tecnológica. Y su diagnóstico es revelador: "La comunidad de IA de Miami se está moviendo de la curiosidad inicial a escalar. Durante los últimos dos años, hemos visto un crecimiento rápido en el talento, las startups, la adopción empresarial y la participación en la investigación. A través de Miami AI Hub y nuestra programación junto a eMerge Americas, congregamos a más de 5,000 ingenieros, investigadores, fundadores e inversores que están construyendo activamente con IA".

Lo que distingue a Miami en la narrativa de Sebin no es la tecnología en sí, sino la velocidad de ejecución: "La gente no solo está hablando sobre IA. Están sacando productos, creando empresas y colaborando entre sectores a un ritmo que es difícil de encontrar en centros tecnológicos más saturados".

Art Basel, foco global

La decisión de lanzar la Tech Basel Miami AI Summit durante Art Basel no es casual. Para Sebin es una oportunidad de destacar: "Art Basel es uno de los mayores imanes de influencia global de Miami. Reúne creadores, inversores, techies.... Esto hace que la semana sea única para unir talento en IA de alto nivel. Nuestro objetivo con la Tech Basel Miami AI Summit es capturar esa densidad existente de líderes globales y canalizarla hacia una cumbre enfocada sobre el futuro de la inteligencia artificial".

Cuando se le piden iniciativas concretas, Sebin desglosa su plan: "Destacaría tres pilares bajo Miami AI Hub y eMerge Americas. Primero, Miami AI School, diseñada para transformar a fundadores, operadores y creativos en líderes nativos de IA mediante un aprendizaje estructurado y basado en cohortes que culmina en demostraciones reales y estudios de caso, no solo en teoría. Segundo, la Tech Basel Miami AI Summit, una reunión altamente curada e invitación exclusiva que reúne a fundadores, inversores, investigadores y líderes del sector público para profundizar en IA aplicada, salud y seguridad nacional".

Material promocional Tech Basel.

El tercer pilar son sesiones de alto nivel, como detalla: "En la conferencia anual de eMerge Americas, programamos charlas técnicas, demostraciones y paneles intersectoriales dentro del AI Pavilion para conectar compradores empresariales, startups e investigadores en un solo lugar".

Cuando se le pregunta directamente cómo Miami puede convertirse en un hub de IA relevante a nivel global, Sebin ofrece un diagnóstico claro: "Miami ya está en el buen camino, falta reforzar un puente entre capital y talento técnico. Los inversores están cada vez más activos aquí, pero la verdadera ventaja viene cuando colaboran directamente con ingenieros y fundadores que están construyendo a alta velocidad".

Añade un elemento diferencial: "El enfoque intersectorial. La fortaleza de Miami no radica en intentar ser una copia de Silicon Valley. Es la capacidad de integrar la IA en industrias reales como la logística, las finanzas, la salud, la hotelería, la defensa y los bienes raíces".