La IA no reemplaza pero sí redefine el empleo en América Latina a velocidades de vértigo

La inteligencia artificial está transformando radicalmente la forma en la que trabajan las empresas de todo el mundo, también en Latinoamérica, reescribiendo los perfiles profesionales hasta ahora existentes y provocando la aparición de nuevos.

Precisamente el informe ‘Impact of AI 2025’ de Get on Board analiza estos cambios y con ello una situación tan prometedora como retadora ya que aún es mucho el talento que falta para hacer de esta revolución una realidad con éxito.

Una conclusión muy positiva del informe es que frente al temor generalizado de que la IA eliminará puestos de trabajo, los datos muestran que los empleos tecnológicos en Latinoamérica no desaparecen sino que se transforman.

Tras analizar 15.000 ofertas de empleo y 2 millones de postulaciones entre 2023 y 2025, el análisis concluye que la IA actúa más como un catalizador que como un destructor. Eso sí, según Sergio Nouvel, cofundador y CEO de Get on Board, “quienes no adapten sus habilidades quedarán fuera del mercado”.

Y es que las empresas ya no se conforman con perfiles puramente técnicos: roles operativos en ventas, marketing o soporte también demandan competencias en IA, como el uso de generadores de imágenes, agentes automatizados, LLMs o herramientas de automatización como n8n o Make.

Nuevos perfiles

De acuerdo con Get on Board, hoy el perfil más buscado en la región es el de AI Engineer, un profesional especializado en operar e integrar modelos de IA, más que en entrenarlos. Este perfil ha superado al tradicional ingeniero de Machine Learning, según el estudio, y puede alcanzar salarios de más de 7.000 dólares al mes (más de 6.035 euros), una señal clara de que las empresas están dispuestas a invertir para conseguir talento altamente especializado.

¿Cómo han evolucionado los perfiles profesionales relacionados con la IA en los últimos años?

En la cara B de esta situación, la real oferta de perfiles que respondan a estas demandas. Así, el informe apunta que en disciplinas como Machine Learning apenas un 16% de los candidatos a una oferta laboral cumple los requisitos mínimos, lo que refuerza la urgencia de un reskilling masivo.

Este panorama, de nuevo, varía según analizamos un país u otro de América Latina. Así, por ejemplo, México se alza como el epicentro de la IA en la región. En el país, cerca del 14 % de las vacantes tecnológicas mencionan la inteligencia artificial como requisito y eso representa un crecimiento del 150 % en solo dos años.

Sin embargo, México suspende en igualdad de género: solo el 27 % de los candidatos a empleos relacionados con la IA son mujeres.

En el caso de Argentina, el informe señala que es el país con mayor presencia de menciones a LLMs como ChatGPT o Gemini en sus ofertas (17 %) y que tiene una de las tasas más altas de inclusión de género, con un 42 % de las candidatas mujeres.

Perú por su parte experimenta un gran auge de los empleos para los que se requiere conocimientos y formación en inteligencia artificial, con un aumento del 116 % en las menciones a IA en las vacantes desde 2023. Sin embargo, su apuesta se concentra en Machine Learning: el 61 % de las vacantes con IA en Perú están relacionadas con esta área. Además, registra la brecha de género más pronunciada de la región: solo el 20% de los aspirantes en IA son mujeres.

Este incremento constante en la demanda de perfiles con inteligencia artificial no tiene respuesta en el mercado y así Get on Board advierte que muchas empresas, especialmente las startups, tienen dificultades para encontrar perfiles con la experiencia adecuada.

Pero además el estudio señala que la falta de habilidades no es solo tecnológica, sino cultural y que formar a los profesionales, capacitándoles en estas nuevas tecnologías, es urgente si América Latina quiere responder a este desafío.

Como recomendación, el informe ‘Impact of AI 2025’ da un mensaje claro: adaptarse es clave. No solo los perfiles técnicos están en juego, sino también aquellos que trabajen en marketing, ventas, gestión o diseño; por todo ello, aprender a manejar herramientas de IA, integrar automatizaciones y entender modelos de lenguaje puede convertirse en una puerta hacia roles mejor remunerados y con más futuro.