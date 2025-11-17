La Cámara de Comercio España-EEUU cumple 45 años: "Nuestra misión es tender puentes e impulsar el talento"

El 11 de septiembre fue el pistoletazo de salida. Comenzaba un evento que pretende destacar la importancia de la marca España pensado como un ciclo para realzar los vínculos comunes entre nuestro país y EEUU. Si este primer encuentro sirvió para otorgar galardones a Emilio Estefan, conocido productor musical y empresario, y a Jorge Pérez, uno de los grandes promotores inmobiliarios del nuevo Miami y filántropo con museo a su nombre, hace unos días tocó vestirse de gala para honrar un aniversario que, más allá de las cifras, representa décadas de empuje empresarial y visión compartida.

La Cámara de Comercio de España-EEUU en Florida cumplía 45 años y lo hacía como merece una institución que ha sabido mantenerse relevante en un mundo empresarial en constante transformación. En Jungle Island, nexo entre la ciudad y la playa, más de 420 líderes empresariales, personalidades y celebridades se reunieron en una velada que fue, ante todo, un homenaje al trabajo silencioso de quienes construyeron los cimientos de esta plataforma de cooperación internacional.

Bajo el lema '45 años construyendo puentes', la Cámara rindió tributo a Raúl Valdés-Fauli y Julián Linares, figuras clave en la creación y consolidación de esta institución. Estos pioneros entendieron algo fundamental: que el comercio entre España y Estados Unidos no es solo una cuestión de números, sino de personas conectando, de redes que trascienden fronteras y de una visión de largo plazo.

Esa es la misma esencia que mantiene hoy una Cámara con más de 550 miembros y 39 eventos anuales. La institución ha logrado erigirse como una de las cámaras binacionales más importantes del país, un espacio donde el talento español encuentra oportunidades reales en el mercado estadounidense.

Los Premios Ponce de León, entregados durante la gala, contaron historias de dos empresarios cuyo trabajo ejemplifica qué significa construir pensando en grande, sin fronteras. Fueron los grandes protagonistas de la noche.

Henkell Freixenet, galardonada como Empresa del Año, es una bodega que comenzó su andadura internacional en 1934 cuando abrió su primera oficina en Nueva Jersey. Desde entonces, su icónico Cordon Negro, conocido entre los estadounidenses como 'The black bottle bubbly', conquistó mercados y se convirtió en el cava más vendido del país. Enore Ceola, CEO de Freixenet Mionetto USA, lo resumió con precisión durante la ceremonia: la empresa fundada por Josep Ferrer Sala no solo vendió un producto, sino un concepto, un lema -'Celebrate Life!'- que trasciende fronteras.

Iván Tornos, por su parte, recibió el Premio Ponce de León al Líder Corporativo del Año. Nacido en España, dirige Zimmer Biomet, empresa del S&P 500 y Fortune 500, donde su liderazgo, se ha centrado en la diversificación y la transformación digital. "Este reconocimiento pertenece a cada persona a la que servimos y a los miles de miembros del equipo de Zimmer Biomet que trabajan incansablemente para resolver los mayores desafíos de la atención médica", remarcó.

Mónica Vázquez, presidenta de la Cámara y de Abanca, reflexionó durante la gala sobre un año histórico para la institución. "Nuestra misión sigue siendo construir puentes, impulsar el talento y proyectar lo mejor de España al mundo", expresó.

Esa misión tiene implicaciones prácticas. La Cámara no es un club social, es una plataforma de negocio donde compañías españolas encuentran camino en el mercado estadounidense, donde inversionistas latinoamericanos conectan con oportunidades, donde el talento español tiene mercado.

La institución anunció que la Galería Meninas, la reconocida exposición al aire libre que ha iluminado ciudades emblemáticas de España, llegará a Miami en 2026. Es un gesto simbólico pero significativo: la cultura como puente, como herramienta de conexión.