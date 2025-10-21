El auge de la inteligencia artificial transforma el panorama empresarial en Latinoamérica

Las empresas mexicanas aumentarán la inversión en IA para acelerar sus negocios. Imagen de Unsplash.

Un nuevo informe publicado por NTT DATA y MIT Technology Review demuestra que la adopción de la inteligencia artificial se encuentra en alza en toda Latinoamérica.

El estudio se basa en 92 encuestas y 16 entrevistas que se realizaron con líderes empresariales y tecnológicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, con especial representación de sectores como la banca, la tecnológica, la energética y las telecomunicaciones.

Los datos demuestran que en 2024, un 46,7% de las empresas se encontraban en fase de implementación inicial de la IA tradicional y solo el 3,2% no tenía experiencia alguna con la adopción de la tecnología (una disminución drástica con respecto a años previos).

La IA tradicional se refiere a la base fundamental de la inteligencia artificial, centrada en el análisis de datos y la automatización.

Las cifras varían en el caso de las empresas que emplean modelos generativos capaces de crear contenido, texto, imágenes y código.

En este caso, la IA generativa, que apenas cuenta con un año y medio de expansión, alcanzó niveles similares de implementación inicial (42,3%), aunque solo un 8,7% se encuentra en fase de implementación avanzada.

Según el informe, los departamentos encargados del desarrollo de software y análisis de datos son los más avanzados en la adopción de ambos modelos de IA.

Por su parte, los departamentos de marketing, diseño y publicidad son los más activos a la hora de usar la IA generativa. Su principal adopción tiene como objetivo agilizar el proceso de creación de contenido y la automatización de procesos.

Finanzas y logística, menor adopción

Las áreas financieras y logísticas muestran una adopción más lenta debido a su dependencia de IA tradicional.

Los principales factores que han contribuido a la alta adopción de la IA son la eficiencia operativa, el aumento en la productividad (lo cual ayuda a liberar recursos para centrarse en otras áreas de los negocios), el análisis de datos (que permite tomar decisiones más informadas) y la innovación (que impulsa el desarrollo de productos y optimiza costos).

El 73,9% de las empresas entrevistadas consideran que la IA tradicional puede revolucionar sus operaciones. Ninguno de los participantes considera que el potencial de la IA es nulo, lo que demuestra una gran confianza en su impacto.

En la actualidad, un 21,7% de las empresas destina entre el 1% y el 2% de su presupuesto a proyectos de inteligencia artificial generativa. Se espera que esta cifra aumente en los próximos años, a medida que las organizaciones puedan demostrar con mayor claridad que invertir en IA se traduce en reducción de costes de producción y en la automatización de tareas, lo que permite a los equipos enfocarse en actividades de crecimiento.

Brasil y México son los países latinoamericanos que lideran la expansión, ya que planean duplicar la inversión en los próximos meses.

La irrupción de la inteligencia artificial ha impulsado la creación de negocios especializados en este ámbito, dedicados a ofrecer servicios de consultoría que acompañan a otras empresas en la adopción de herramientas de automatización y en la integración de estas tecnologías en sus procesos.

Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la región en estos momentos es la falta de talento especializado

En este caso, las empresas que se encuentran en etapas iniciales (un 53,4% de ellas) dependen de consultores externos. Las más avanzadas invierten directamente en formación interna (61,9%). La contratación de talento especializado también se ha disparado en el último año.

Aún así, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la región en estos momentos es la falta de talento especializado. Los participantes del estudio también destacan que todavía se encuentran barreras con la calidad y cantidad de datos que las herramientas de IA pueden analizar. Asimismo, destacan la falta de claridad estratégica y los costos de implementación.

Los autores del informe aseguran que en el futuro, las empresas deberán encontrar un equilibrio adecuado entre el uso de la IA tradicional y la generativa. Este formato híbrido requerirá también de una infraestructura tecnológica flexible dentro de las organizaciones.

La aparición y expansión de los agentes de IA permitirá crear sistemas autónomos que presenten menos fricción a la hora de interactuar con los usuarios.

Si las empresas logran equilibrar el uso de la IA tradicional y la generativa, continúan invirtiendo en talento especializado y definen una estrategia clara, es previsible que la adopción de estas tecnologías crezca de forma sostenida y significativa en los próximos años.