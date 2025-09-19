La gestión de datos ralentiza la adopción de la inteligencia artificial en América

Son muchos los informes y analistas que, en los últimos meses, tratan de mostrar el estado de madurez de la inteligencia artificial (IA), sus principales casos de uso o sus beneficios entre las empresas, todo ellos con un claro resultado: la adopción de la IA progresa adecuadamente pero aún tiene barreras que saltar.

En esa misma línea se sitúa el reciente informe presentado por Intel e IDC ‘Madurez de TI para Adoptar IA en América’ que, concretamente, revela cómo el 97, 6% de las compañías de Estados Unidos, México, Brasil y Canadá cree en el impacto transformador de la IA, con mejoras funcionales de entre el 20 y el 49 por ciento en las implementaciones más exitosas.

Preguntadas por los principales beneficios que esperan obtener en sus proyectos de inteligencia artificial, las organizaciones no dudan en señalar la eficiencia operativa, la productividad del empleado y una innovación más rápida.

El informe señala también que la adopción de IA Generativa (GenAI) ya iguala a la de la IA tradicional, con un 56 por ciento de organizaciones reportando iniciativas activas en ambos casos.

Respecto a la IA Agéntica, que busca automatizar flujos de trabajo y tomar decisiones autónomas, aunque se encuentra todavía en una fase temprana, con un 14,5 por ciento de adopción, ya comienzan a verse aplicaciones reales.

El dato, base esencial

A pesar de estos avances, Intel e IDC también muestran cómo la gestión del dato sigue siendo un gran desafío para la mayoría de las empresas de América y, con ello, para un desarrollo de los proyectos de IA mayor y más veloz.

En concreto, el 35,8 por ciento de las organizaciones reconoce que no ha inventariado aún sus activos de datos y solo el 55,3 por ciento de los datos internos están disponibles para modelos de IA, lo que limita el potencial de análisis y automatización.

Entre los factores que más frenan la adopción se encuentran la falta de casos de uso claros, la dificultad para gestionar costos y medir el retorno de inversión, así como las restricciones en la disponibilidad de recursos computacionales.

Junto a la inteligencia artificial, el informe destaca el papel del edge computing como habilitador para proyectos de IA en la región. De hecho, IDC afirma que, de media, se prevé que la suma del presupuesto de TI destinado a esta herramienta crezca del 14 % al 15 % en los próximos 12 meses. Entre los principales casos de uso vinculados a la IA figuran el análisis de datos en tiempo real (cerca del 70 %), la gestión de dispositivos IoT (casi un 68%) y la optimización de la experiencia del cliente (el 55 %).

La percepción de las empresas sobre el entorno regulatorio y socioeconómico de la inteligencia artificial también es analizada en el informe y, en ese sentido, las compañías de estos países señalan necesidades de inversión en programas de capacitación y desarrollo de talento especializado así como en la expansión de la infraestructura tecnológica.

En definitiva, según Intel e IDC, los datos extraídos del informe señalan “la importancia de alinear inversiones en infraestructura, gestión de datos y formación de talento para que la región pueda aprovechar plenamente las oportunidades de la inteligencia artificial. Los avances actuales representan un punto de partida para consolidar el uso de estas tecnologías en distintos sectores empresariales y productivos en Latinoamérica”.