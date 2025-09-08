España impulsará junto a América Latina la protección de los derechos digitales

“La revolución digital conlleva grietas y oportunidades. Y la geopolítica del siglo XXI se redefine casi a la misma velocidad y en torno a las mismas manos que la inteligencia artificial. Por eso estamos hoy aquí, porque Europa e Iberoamérica deben tomar partido y elevar su propia voz”. Con estas palabras Oscar López, ministro de España para la Transformación Digital y de la Función Pública, ejemplificaba el acuerdo que nuestro país tiene con América Latina para promover y proteger los derechos de las personas en el entorno digital.

Una declaración efectuada en el marco del congreso tecnológico y empresarial de Andicom, celebrado en Cartagena de Indias, y que fue escenario de la presentación del Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa para promover el conocimiento y la protección de los derechos de las personas en los entornos digitales, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, con especial foco en Latinoamérica.

“El Gobierno de España no tiene dudas, queremos, diseñamos y financiamos una transformación digital humanista y sostenible. Hablamos de defender la privacidad, de formar en competencias digitales o de garantizar el acceso a la información veraz. Porque si una revolución no multiplica derechos, entonces no es una revolución”, afirmaba el ministro Óscar López.

Para hacer realidad dicha “revolución”, el Observatorio de Derechos Digitales, iniciativa público-privada impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que en colaboración con 19 entidades del ámbito tecnológico, académico y social especialistas locales, ha analizado el fenómeno de la desinformación, la protección de la infancia, la seguridad y la privacidad de los datos y la ética tecnológica. Una labor continua de análisis que permitirá al organismo velar por los derechos digitales tanto en España como en Latinoamérica.

Como explican desde el Ministerio español, “los derechos digitales son la extensión al entorno digital o virtual de los derechos ya reconocidos en el ámbito físico o presencial. Garantizan que principios fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a internet o la igualdad y no discriminación sean protegidos en la era digital con la misma eficacia que en el mundo físico. Su objetivo es adaptar los derechos existentes a los desafíos tecnológicos, asegurando su cumplimiento y fortaleciendo la democracia en la transformación digital”.

Cartas de Derechos Digitales

En esa línea, el director general de Red.es, Jesús Herrero, y la directora general de Fundación Hermes Luisa Alli aprovecharon la presentación del Observatorio para reivindicar la eficacia y utilidad de las cartas nacionales de derechos digitales para la concienciación ciudadana y de los agentes implicados, así como para el impulso de políticas públicas.

Una labor que el Gobierno de España inició en 2021 con la aprobación de la Carta de Derechos Digitales y que posteriormente siguieron el Parlamento y el Consejo Europeo, a finales de 2022, con la Declaración de derechos y principios digitales de la UE; y la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, en marzo de 2023, con la aprobación de la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales.