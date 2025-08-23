La banca latinoamericana abraza la digitalización como diferencia competitiva

Las instituciones financieras constituyen uno de los sectores que antes y en mayor medida tuvo que abrazar la digitalización, en gran parte para responder a la propia transformación de los hábitos y demandas de los usuarios.

La banca digital es una realidad hace ya tiempo entre las instituciones financieras en Latinoamérica, como muestra el último Estudio Latinoamericano de Banca Digital, elaborado por Infocorp que señala que el 82% de los bancos ya permite la apertura de cuentas de forma completamente digital y el 58% registra un incremento en el número de clientes digitales.

Y es que, además de una respuesta al propio cambio de la sociedad, la digitalización, según Infocorp, es una puerta de entrada para integrar a poblaciones históricamente excluidas; un objetivo que está llevando a que el 49 % de los bancos esté desarrollando plataformas accesibles para estos segmentos y el 20 % impulsando programas de educación financiera.

De hecho, la digitalización es un camino de no retorno, de acuerdo con el informe en el que se afirma que a pesar de que sigue aumentando la presión por reducir los costes operativos, se impone como prioridad ser un banco 100% digital “lo que conlleva a invertir más en canales y ampliar funcionalidades digitales. La banca hoy en día no busca nuevos modelos de negocio sino mejorar los actuales”.

Lógicamente tras todo este proceso existe una creciente apuesta por la tecnología que se traduce en el hecho de que el 87 % de las entidades aumentara su inversión en este terreno durante 2024 y que un 44 % planee seguir esta línea en 2025. Como aseguran desde Infocorp “la digitalización ya no es una opción, sino una necesidad competitiva en un mercado cada vez más exigente”.

Colaboración e innovación abierta

La adopción de tecnología en la banca viene acompañada de otro fenómeno: la colaboración con el ecosistema finten, algo cada día más común y estratégico. De hecho, el 85 % de los bancos en Latinoamérica afirma que colabora con estas empresas para impulsar innovación, mientras que solo un 12% se mantiene reacio a abandonar modelos tradicionales.

En esa línea, el sector está comenzando a explorar también la Banca como Servicio (BaaS); concretamente el 39 % de las entidades está investigando sus posibilidades y lo considera un modelo de negocio emergente.

Pese a este giro hacia la innovación abierta y colaborativa, el Open Banking sigue siendo un modelo incipiente. Apenas el 20 % de las instituciones cuenta con una plataforma API totalmente integrada, lo que sugiere que la mayoría aún está en proceso de adaptación.

Y otro dato relevante que se puede extraer del informe es que el 77 % de los bancos ya opera o desarrolla su propia software factora, “una señal clara de que la industria busca mayor autonomía en la creación de soluciones tecnológicas”, aseguran.

En la transformación digital que vive el sector son varias las tecnologías que marcan el camino. Así, el estudio señala que las más extendidas entre las entidades financieras son las de análisis de datos e integración (27 %), la inteligencia artificial y la automatización (23 %); CRM y personalización (22 %); las herramientas de comunicación multicanal (15 %) y tecnologías de seguridad y escalabilidad (14 %).

La IA, asignatura pendiente

Llama la atención que pese a el 80 % de los directivos considera que la inteligencia artificial (IA) y el achine leasing serán herramientas estratégicas para diferenciarse en eficiencia y personalización, únicamente el 35 % de las instituciones financieras las están aplicando activamente en la actualidad.

En cuanto a los procesos en los que se está utilizando, destaca la atención al cliente (un 53 por ciento de las entidades financieras apunta que está implementando IA en esta área), la optimización de procesos internos (el 28 por ciento) o la gestión de riesgos y créditos (un 26 por ciento).

Una vez más, nos encontramos con que el problema no radica en la tecnología sino en la resistencia al cambio dentro de las organizaciones. Así, afirman en el informe, “las barreras culturales superan incluso a los desafíos financieros, lo que obliga a los bancos a trabajar en la adaptación de sus equipos antes que en la mera inversión en herramientas”.

Otro aspecto importante es el marco refutatorio y es que pese a que el cumplimiento normativo ya no se percibe como una traba sino como un facilitador de la innovación segura, la agilidad para adaptarse a nuevos marcos legales sigue siendo un reto pendiente.