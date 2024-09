El 15 de septiembre es, por estadística, el día que marca el punto más alto de la temporada de huracanes. A partir de ahí comienza el declive. En noviembre ya todo el mundo tiene la vista puesta en Art Basel, el momento culmen en Miami. Cuando, más allá de la feria de arte, todo se bloquea: hoteles, restaurantes, carreteras…



Si durante la temporada de tormentas, como ahora mismo, hay que pensar en ambos factores, según donde hay inundaciones y la hora del día, hay que tomar una u otra ruta. O, directamente, no moverse de casa o la oficina.



En San Francisco se suele hablar del tiempo, de qué temperatura hace en cada barrio. En Los Ángeles, del tráfico, se consulta con los amigos cuál es la mejor forma para ir según a qué lugar y hora. O directamente, no moverse.



Devon Ledbetter, emprendedora que acaba de terminar su máster en Ciencias en la Universidad de Miami, está lanzando un sistema de realidad virtual, para, literalmente, estar en el ojo del huracán, capturando en 360 grados las tormentas. El paso devastador de Debbie por Cuba fue el hecho que le activó para crear este servicio. ¿Qué hace diferente a esta iniciativa? Que más allá de lo espectacular e inmersivo, cuenta con un grupo de expertos en meteorología que lo usarán para conocer mejor este fenómeno devastador.



Entre lo no tan positivo, cabe destacar un hecho triste. Andreessen Horowitz, uno de los pesos pesados de venture capital, ha cerrado su oficina en Miami. ¿Es grave? Relativamente. Es un fondo importante, pero también es cierto que llegó con el foco puesto en cripto y que lo hizo de manera formal hace solo dos años y con sede en Miami Beach, lugar emblemático pero quizá no el mejor para hacer negocios de inversión digital. Lo que muchos toman como un síntoma de una pérdida de interés, otros lo ven como un reajuste.



Al contrario, son cada vez más los inversores de América Latina que quieren invertir en Miami. Lourdes Castillo fue responsable de la llegada de muchas empresas internacionales a Miami en la primera ola, a comienzos de los 2000. Hace apenas dos años, con el apoyo de la alcaldía de la ciudad y el equipo de Ken Griffin, fundó el Economic Club, una institución clásica, que nunca antes contó con una mujer en este rol. Hasta su llegada. No se conforma con ello. A través del Latin Family Office Society reúne a las familias líderes en inversión y capacidad ejecutiva, los que realmente pueden cambiar el rumbo del continente con sus decisiones.



Cada reunión de este colectivo en Miami se convierte en un nuevo avance. Tener capacidad para evidenciar las posibilidades del sur de la Florida a estas familias es un privilegio. De ahí que una cita con Lourdes se celebre como un triunfo.



En una reciente conversación con Jeremy Schwarz, el cerebro detrás del “milagro tech de Miami”, remarcaba cómo el ser capaces de dar seguridad con códigos en construcción y urbanismo, había servido para bajar el coste de las pólizas de seguros hasta cifras de hace varios años. Ser capaces de cuantificar el riesgo, convertir la tensión en porcentajes y cifras, lo hace mensurable y, en parte, previsible.



Schwarz ha sido el chief of staff, equivalente a Jefe de Gabinete, del alcalde Francis Suárez. Y ahora sigue siendo parte de su equipo de consejeros más cercanos mientras prepara su siguiente paso profesional de gran calado.



Gracias a este tipo de medidas se ha podido hacer de estos riesgos, nuevas oportunidades. Y, también, atraer dinero que antes iba simplemente al ladrillo.