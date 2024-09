Con la música a otra parte, pero reinventada

"Lo que funciona no se toca" o "no hace falta reinventar la rueda" son algunas de las frases que sirven de freno para la innovación. ¿Cuál es el momento en que se nota algo viejo, usado, vetusto y toca rehacerlo? No es un timing claro. Seguramente dependa de la audacia del emprendedor para proponer algo nuevo, y también de su intuición para sentir que ya toca. La música, tan arraigada en Miami, no es una excepción.

Hangout, una startup que forma parte de Turntable Labs, acaba de levantar 8,2 millones de dólares de inversión para terminar de refinar el lanzamiento de la versión pública antes de final de año.

Basada en Miami, quiere emular la cabina del DJ. Sirve tanto para mezclar música y reproducirla como para recibir peticiones y gestionar la lista. Es decir, creativa y social al mismo tiempo. Su intención es estrenar tanto en iPhone como en Android con el mismo nivel de calidad.

Potenciar la experiencia social

Dentro de este ánimo de compartir el momento está el karaoke (al que se le puede añadir una capa de pérdida de sentido del ridículo). Kanto lo revive sin necesidad de grandes instalaciones, solo con una aplicación para móviles y smart TV.

El equipo liderado por Carlos Montesinos y Kevin Zúñiga, con sede en Miami, quiere explotar las interacciones entre ambas pantallas. Ambos son aficionados a esta modalidad de ocio. De ahí que quieran potenciar la experiencia y simplificar las necesidades técnicas para poder practicarlo.

Como novedad, siguiendo la estela del SingStar popularizado en PlayStation, hay cierta gamificación aportando puntos basados en la entonación, ritmo, etc… La aplicación arranca con una selección de canciones en inglés, portugués y español. Parte importante del equipo se dedica, precisamente, a seleccionar, negociar y ampliar catálogo.

Y es que la musical es una de las grandes industrias en Miami. Lo es por tradición. El éxodo cubano trajo consigo su cultura. Con ella, el son, la salsa… Locales como 'Hoy como ayer' o el Teatro Flamingo son dos clásicos locales. Celia Cruz, por su parte, es la gran referencia, icono en todo el país, y una de las últimas personalidades cuya efigie aparece acuñada en una moneda.

Eso sin olvidar que las grandes discográficas como Sony Music, Universal, Warner o apps como Spotify o Ranked Music, tienen sus oficinas para América Latina en Miami. En los últimos años Miami se ha convertido en la capital mundial del reggaeton. No nació aquí, pero sí se ha popularizado por muchos motivos.

Los videoclips se graban aquí. Ya sea en barcos o mansiones, forman para del imaginario del género. También es la ciudad a la que se aspira a llegar para triunfar. Como lo son Los Ángeles o Broadway para los actores. No es casualidad que Julio Iglesias viva aquí. Tampoco que su hijo Enrique sea residente de uno de los barrios privados más selectos, que Shakira se mudase a la ciudad, o que Juanes o Fonseca lleven bastante tiempo habitando en Key Biscayne.

Los Estefan

Emilio y Gloria Estefan son mucho más que músicos en Miami. Son la imagen del sueño cubano, influyentes en la política y la vida social de la ciudad, marcan tendencias. Sus negocios, además de la producción de Emilio y la interpretación de Gloria, incluyen restauración y entretenimiento con Gloria al frente de un programa de televisión donde se conversa sobre temas cotidianos en una mesa camilla.

En una siguiente generación llegó Pitbull o Míster 305, como también es conocido Armando Christian Pérez, que cuenta con una escuela pública vocacional bajo su sistema y apoyo financiero para crear profesionales del sector musical. No solo músicos, interpretes y compositores. En Slam!, como se llama el centro en Little Havana, también se aprende el oficio del técnico de audio y vídeo, producción, marketing, estilismo… Una escuela que abarca la industria desde diferentes puntos y que culmina con las inversiones en diferentes proyectos de tecnología.