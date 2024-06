Once, you are lucky; twice, you are good!

Una vez es suerte; dos, es que eres bueno. Se trata de un refrán que se repite cuando se tiene éxito e inicialmente se subestima la capacidad de quién obtiene los logros. Algo parecido a nuestro "al saber lo llaman suerte".

Esta expresión es muy común en el mundo emprendedor, para reforzar la perseverancia y las ganas de demostrar el talento, la capacidad para cambiar el mundo y cómo, además, hacerlo rentable.

Dos arquetipos serían Peter Thiel, con Paypal y Palantir, que revolucionaron los pagos y la ciberseguridad, y, también, Elon Musk, con Paypal, Tesla, Space X y Neuralink. Otro, más indie quizá, con Twitter y Square a sus espaldas.

¿A qué viene todo esto? A que muchos consideran que el hype de Miami se pasó, que se bajó el soufflé y se ha vuelto a la realidad. Sí es cierto que algunos "refugiados pandémicos" se han ido. Han vuelto a su origen o se han mudado a otro lugar. En parte ha sido una decisión forzada al reclamar la vuelta al puesto de trabajo físico. Porque ese "trabaja desde donde quieras" se convirtió en promesa efímera que se llevó el viento.

Hay quien ha optado por hacer de Miami un refugio para esquivar el invierno de Nueva York, Chicago, Boston o Filadelfia. Y también quien, como Citadel con Ken Griffin al frente, han mudado el cuartel general. Un movimiento que cambia por completo el panorama empresarial del Sur de la Florida, con más inversión, puesto de trabajo de alto nivel y planes de desarrollo y formación para poder, de verdad, surfear la ola.

Para no hablar de sensación y poder argumentar con datos está el último Global Startup Ecosystem Report. Donde Miami ha escalado siete puestos, del 23 al 16 en esta nueva edición. Es el ascenso más notable de todo el informe que monitoriza 300 ecosistemas y más de 4,5 millones de startups y tiene en cuenta desde rondas, creación de empleo, desarrollo de patentes, adquisiciones a diversidad y cuidado del medio ambiente.

Miami se ha posicionado por delante de Chicago, Seattle, Austin, San Diego y Atlanta, así como Delhi, Sao Paulo y Toronto. El Top 10, por orden, lo ostentan Silicon Valley, Londres, Nueva York, Tel Aviv, Los Ángeles, Boston, Singapur, Beijing, Seúl y Tokio.

Además, en el caso de Miami, hay que sumar un factor diferencial: su conexión con América Latina y Europa, algo que no tienen ninguna otra ciudad. Nueva York lo tiene con Europa. Los Ángeles con América Latina, pero ninguna lo une como esta.

Entrando un poco más en profundidad el informe destaca el talento, experiencia, la atracción de inversión y, un punto a tener en cuenta pensando en el medio y largo plazo, los exits. Es decir, la venta de la compañía, adquisición o salida a bolsa. Literalmente se indica: "Un gran motivo de este salto está en el alto valor y volumen de estos exits, un 28% superior que el año anterior, a lo que se suma una experiencia muy valiosa para futuras generaciones".

Once you lucky…