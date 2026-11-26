Los agentes de IA abren una nueva necesidad: la de controlar a qué información acceden, para qué y qué hacen con ella. Sara Fernández

De asistentes a agentes autónomos: la inteligencia artificial se juega su rentabilidad en las empresas

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves La inteligencia artificial avanza de asistentes conversacionales a agentes autónomos capaces de ejecutar procesos e independizar tareas en las empresas. Expertos señalan la gobernanza, la supervisión del control y la seguridad desde la fase inicial como los grandes retos tras el avance de los LLM. El foco del sector se traslada al valor real de negocio: rediseñar procesos para que el incremento de productividad y ahorro de tiempo lleguen a la cuenta de resultados. De cara a 2027, el desafío reside en consolidar la rentabilidad económica de la IA y evitar que aumente la brecha tecnológica entre grandes empresas y PYMES. Preguntas ¿Por qué dice Gonzalo Trigo (VASS) que la inferencia de los LLM ha cambiado el papel de la IA en las empresas? Trigo explica que la mejora en la inferencia de los grandes modelos de lenguaje permite ejecutar tareas en vez de solo responder preguntas, lo que facilita agentes con autonomía operativa. Este avance técnico es la base para que la IA pase de asistente a elemento que realiza trabajos por sí mismo. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas que la IA pase de asistentes a agentes autónomos? En lo ya ocurrido, las empresas han empezado a automatizar procesos y ahorrar tiempo operativo; en lo posible, deberán rediseñar procesos para capturar y monetizar el valor liberado por esa mayor productividad. Esta transformación exige cambios organizativos y sistemas para convertir ahorro de tiempo en ingresos. ¿Qué riesgos de control y gobernanza señalan los expertos cuando las empresas delegan tareas en agentes de IA? Los expertos alertan del riesgo de perder control operativo y piden frenos y gobernanza desde el inicio para supervisión y respuestas ante fallos; también recomiendan definir planes de contingencia si la IA actúa fuera de lo esperado. ¿Cómo deben las pymes abordar la incorporación de agentes autónomos según los ejecutivos citados? Se recomienda identificar casos de uso concretos, empezar por modelos y soluciones más baratos para casos commodity, y crear equipos multidisciplinares que integren la IA en procesos reales en vez de hacer pruebas de concepto. ¿Qué significa que "2027 va a ser el año de la economía de la IA" según Inetum, y cómo afecta a la toma de decisiones? Significa que las empresas deberán dejar de probar tecnologías y empezar a calcular costes y retornos concretos de proyectos de IA; por tanto, la decisión pasará a ser económica: elegir casos con retorno medible e integrar la IA en la cuenta de resultados.

La inteligencia artificial está entrando en una nueva fase de madurez empresarial. Tras el auge de los asistentes conversacionales y la IA generativa, las compañías comienzan a incorporar agentes capaces de ejecutar tareas, coordinar procesos y operar con distintos grados de autonomía.

El salto de una tecnología que responde preguntas a otra que realiza trabajos abre nuevas oportunidades para transformar las operaciones y generar valor económico. Pero, ¿qué ha cambiado para que la inteligencia artificial haya logrado pasar de ser un mero asistente a una herramienta capaz de ejecutar tareas por sí sola?

“Lo que ha cambiado es la inferencia de los LLM”, afirmaba desde VASS Gonzalo Trigo, Global CTO que apuntaba a modelos muy avanzados.

De asistentes a agentes autónomos: La IA se juega su rentabilidad en las empresas

Una circunstancia a la que Enrique Martín, Head of Large Enterprise en Samsung Electronics Iberia sumaba el “cómo nosotros mismos estamos utilizando la IA, confiándole esas tareas” al tiempo que ponía sobre la mesa el primer gran desafío que este nuevo escenario trae consigo: "supervisar a la inteligencia artificial para no poder el control”.

Enrique Martín, Head of Large Enterprise en Samsung Electronics Iberia. Sara Fernández

Control y gobernanza apuntaba Carlos de la Peña, Deputy Chief Artificial Inteligence en Inetum Iberia & Latam que ponía un ejemplo muy gráfico para explicarlo: “Ninguno se subiría a un coche y lo pondría a 300 kilómetros por hora si no tiene frenos”.

Esos guardarraíles o frenos que, además, deben acompañarse de una estrategia del después, “de qué hacemos si perdemos ese control”.

En la misma posición encontrábamos a Guillermo Arbelo, director de Arsys Cloud Solutions que apelaba a “implementar la gobernanza desde el inicio de cualquier proyecto”.

Valor de negocio

El segundo gran reto que aparece sobre el tablero, demostradas las capacidades tecnológicas de la IA, es convertirlas en resultados tangibles.

La automatización de procesos, la reducción de costes, el incremento de la productividad y la aparición de nuevas fuentes de ingresos sitúan el retorno de la inversión en el centro del debate.

Carlos de la Peña, Deputy Chief Artificial Inteligence en Inetum Iberia & Latam. Sara Fernández

“Hay algo de hype ahora mismo en este sentido. Parece que tengamos que utilizar la IA para todo y hay cosas para las que sí pero hay muchas para las que no es necesaria y basta con automatizar un proceso”, apuntaba el portavoz de Arsys que opinaba “que el reto es que las empresas no piensen solo en reducir plantilla por la IA y la vean como una herramienta que lo que nos permite es tener más tiempo, tiempo para pensar, para aportar realmente valor”.

Algo en lo que todos se mostraban de acuerdo y sobre lo que Carlos de la Peña de Inetum decía que “si con la IA logramos incrementar la productividad y algo que antes nos costaba hacerlo 8 horas ahora solo requiere 6, la pregunta es cómo capturar el valor de esas dos horas y facturarlo, que realmente vaya a la cuenta de resultados. Para lograrlo hay que rediseñar cómo trabajamos, cambiar los procesos”.

Guillermo Arbelo, director de Arsys Cloud Solutions. Sara Fernández

Carlos Becker, Enterprise Lead de HappyRobot insistía en esa idea: “Lo que hay que lograr es cambiar los procesos, no únicamente automatizarlos sino ver cómo puedes hacerlos de otro modo. De hecho, nosotros no hacemos pruebas de concepto con los clientes porque la tecnología está suficientemente madura, hacemos pruebas de valor, de ver realmente qué les puede aportar un proyecto de IA”.

La escalabilidad de estas soluciones, su integración en los sistemas empresariales y la rentabilidad real de los proyectos parecen por tanto marcar la agenda de la inteligencia artificial.

“Para las empresas es el momento de identificar dónde puede aportar mejoras reales, integrar estas capacidades en su actividad diaria y hacerlo con garantías de seguridad”, aseguraba Enrique Martín de Samsung.

Carlos Becker, Enterprise Lead de HappyRobot. Sara Fernández

“2027 va a ser el año de la economía de la IA. Ya nos basta con identificar casos de uso o ver qué modelo usar. Es hora de ver cuánto me cuesta y qué retorno obtengo. Es necesario comenzar a tener una propuesta económica sobre esta tecnología”, afirmaba desde Inetum Carlos de la Peña.

Con esa mirada puesta en el próximo año para Carlos Becker, de HappyRobot, la prioridad debería ser “crear un ecosistema dentro de la empresa para trabajar con los agentes, un equipo multidisciplinar que, en primer lugar, busque las necesidades de negocio; hecho esto, ya vemos cómo integrar la inteligencia artificial. Ese aprendizaje va a ser clave para competir”.

Un mañana que también plantea interrogantes como hasta cuánto podemos ser más productivos o cómo conservar y compartir el conocimiento que se está generando con la IA dentro de la empresa, que exponía Gonzalo Trigo de VASS o cómo conseguir que llegue realmente a todos, que reflexionaba desde Arsys Guillermo Arbelo.

Gonzalo Trigo, Global CTO de VASS. Sara Fernández

“La IA debería a todas las empresas a ser más eficientes pero no es así, está ampliando la brecha entre las compañías más grandes y las más pequeñas. Por todo ello, 2027 debería ser el año en el que las pequeñas piensen realmente en incorporar esta tecnología; ya hay modelos más baratos, casos de uso commodity…”.

Avances y riesgos que, como conclusión del encuentro, hay que gobernar al tiempo que lograr que pasen a ser realmente una ventaja tangible para las empresas. En definitiva, una nueva fase de la IA marcada por la capacidad de las empresas para rediseñar procesos, decidir qué tareas pueden delegar con seguridad y convertir el tiempo liberado en mejoras que se reflejen en la cuenta de resultados.