El 39% trabaja en chips, computación e inteligencia artificial y el 30,5% en salud, biotecnología e innovación médica; esa concentración sitúa a Andalucía en áreas estratégicas para la competitividad europea y para la digitalización y la biociencia.

¿En qué sectores tecnológicas se especializan las spin-offs andaluzas y por qué importa eso?

Sevilla concentra cerca de un tercio de las spin-offs andaluzas y, junto a Granada, genera más del 60% del total regional; Sevilla, además, aporta 16 empresas constituidas desde 2020 que representan el 43,2% de las creadas en ese periodo.

¿Cómo influyen Sevilla y Granada en el avance de las spin-offs deep tech andaluzas?

Ya han creado 1.053 empleos de alta cualificación, lo que incrementa la oferta local de talento especializado; podría además atraer inversión y retener investigadores en la región si la tendencia de creación y financiación se mantiene.

¿Qué consecuencias tiene para el empleo andaluz que las 99 spin-offs generen 1.053 puestos de alta cualificación?

Porque entre 2025 y 2026 el número de empresas surgidas de universidades y centros de investigación creció un 23,5%, según el informe de Mobile World Capital Barcelona sobre el ecosistema de spin-offs deep tech en España. Ese aumento refleja mayor transferencia de conocimiento desde la Academia hacia el mercado.

Cerca del 70% de estas empresas andaluzas focalizan su actividad en áreas estratégicas como chips, inteligencia artificial, computación, salud y biotecnología.

Sevilla y Granada lideran la región al concentrar más del 60% de las 'spin-offs', destacando además el impulso de instituciones como la Universidad de Sevilla, de Granada y de Jaén.

Estas compañías generan 1.053 empleos de alta cualificación y superan los 104 millones de euros en facturación anual, registrando un crecimiento interanual del 23,5% en número de empresas.

Andalucía cuenta con 99 'spin-offs' de alta tecnología activas, posicionándose como la quinta comunidad autónoma española en número de empresas de base tecnológica surgidas de universidades.

En Andalucía hay activas 99 spin-offs deep tech. Es la quinta región española en número de empresas de base tecnológica generadas en universidades y centros de investigación.

Estas compañías generan 1.053 empleos de alta cualificación y registran una facturación anual estimada superior a los 104 millones de euros.

Son datos del informe “El ecosistema de spin-offs deep tech en España 2026”, de Mobile World Capital Barcelona, que analiza la evolución de las empresas surgidas de la investigación científica y tecnológica en todo el país.

En la edición correspondiente al año 2025 se identificaban 80 empresas, por lo que el crecimiento en número en un año es del 23,5%.

No ha crecido en la misma proporción la facturación y el empleo creado, que en 2025 era de 1.012 puestos de alto valor y 112 millones de euros. En volumen de negocio hay incluso un decremento.

El estudio concluye que la transferencia de conocimiento desde la Academia hacia el mercado “continúa ganando impulso en Andalucía”, y que refleja “la creciente capacidad del sistema andaluz de innovación para transformar conocimiento científico en actividad económica”.

El informe destaca especialmente el papel de Sevilla dentro del ecosistema regional. La provincia concentra cerca de un tercio de las spin-offs deep tech andaluzas.

Junto a Granada, lidera la generación de nuevas empresas tecnológicas basadas en conocimiento científico, concentrando más del 60% del total regional.

Además, Sevilla emerge como uno de los principales motores de la nueva generación de spin-offs deep tech andaluzas. Las 16 spin-offs sevillanas activas constituidas desde 2020 representan el 43,2% de todas las creadas en Andalucía durante este periodo.

“La fortaleza de este ecosistema se apoya, entre otros factores, en la capacidad de las universidades andaluzas para transferir conocimiento al mercado”, dicen los autores del informe.

De hecho, la Universidad de Sevilla figura entre las instituciones españolas más destacadas en creación de spin-offs deep tech, junto a la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén.

La especialización tecnológica de las spin-offs andaluzas, señala el informe, refleja las fortalezas científicas de la región.

Los datos de World Mobile muestran que el 39% desarrolla tecnologías relacionadas con chips, computación e inteligencia artificial, mientras que el 30,5% trabaja en los ámbitos de la salud, la biotecnología y la innovación médica.

Entre ambas áreas concentran cerca del 70% de las tecnologías desarrolladas por las spin-offs andaluzas.

“Estos datos sitúan a Andalucía en una posición relevante en algunos de los ámbitos tecnológicos estratégicos para la competitividad europea, especialmente en aquellas tecnologías vinculadas a la digitalización, la inteligencia artificial y las ciencias de la vida”, dice el informe.

En España

A escala nacional, el informe identifica 1.014 spin-offs deep tech activas, un 4,6% más que el año anterior, consolidando un ecosistema que supera por primera vez el millar de compañías.

En conjunto, estas empresas generan cerca de 11.500 empleos directos, alcanzan una facturación estimada de 1.132 millones de euros y acumulan 1.340 millones de euros en activos intangibles.

El estudio también muestra la aceleración que ha vivido el ecosistema durante los últimos años.

Más de cuatro de cada diez spin-offs activas en España se han constituido desde 2020, una tendencia que refleja la creciente capacidad de universidades y centros de investigación para convertir resultados científicos en empresas innovadoras.