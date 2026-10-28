Alejandro de Briñas (Cydoo): "Hoy la inteligencia artificial ayuda más al atacante que al defensor"

El fundador y CEO de Cydoo advierte de que las pymes siguen infravalorando los riesgos de los ciberataques, mientras los delincuentes aprovechan la IA para automatizar operaciones, perfeccionar los fraudes y suplantar identidades. La compañía busca extender los servicios profesionales de ciberseguridad a las pequeñas empresas con un modelo de suscripción.

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LO ESENCIAL Las claves La inteligencia artificial beneficia actualmente más a los ciberdelincuentes que a los defensores, eliminando barreras de tiempo y conocimiento técnico para lanzar ataques más complejos e impecables. Las pequeñas y medianas empresas se han convertido en el principal objetivo o vía de acceso hacia grandes corporaciones, sufriendo casi cuatro de cada diez pymes españolas un ciberataque exitoso en el último año. Las medidas tradicionales como antivirus o el soporte informático convencional resultan insuficientes ante amenazas avanzadas como la doble extorsión por ransomware o los fraudes mediante clonación de voz con IA. La regulación europea NIS2 exigirá a grandes empresas vigilar la seguridad de sus proveedores, lo que obligará a las pymes a estar preparadas en ciberseguridad para no perder contratos comerciales. Preguntas ¿Por qué Alejandro de Briñas dice que "hoy la inteligencia artificial ayuda más al atacante que al defensor"? De Briñas argumenta que la IA elimina las dos grandes barreras del atacante: tiempo y conocimiento, permitiendo generar correos impecables y automatizar pruebas masivas que antes exigían expertos. Añade que el defensor debe acertar siempre, mientras el atacante solo necesita un éxito. ¿Qué consecuencias tiene para una pyme sufrir un ciberataque grave según Cydoo? Ya ocurrido: puede dejar a la empresa días sin facturar, con personal recuperando sistemas y posible sanción por filtración de datos; además de costes medios elevados y más de 32 horas de actividad paralizada en pymes. Potencial: la pérdida de clientes y contratos si no demuestra medidas de seguridad. ¿Cómo llega un despacho pequeño a ser puerta de entrada a una gran empresa, según Alejandro de Briñas? De Briñas explica que los atacantes eligen facilidad; un proveedor pequeño suele tener menos protecciones y almacena datos de muchos clientes, por lo que comprometerlo permite acceder a sistemas y datos de empresas mayores a las que sirve. ¿Qué medidas prácticas recomienda De Briñas para evitar fraudes por correo comprometido? Recomienda verificar por teléfono cualquier cambio de datos bancarios usando un número conocido previamente, y acordar palabras clave para validar solicitudes extraordinarias de pago, así se evita obedecer instrucciones desde cuentas comprometidas o voces clonadas. Qué tecnologías propone Cydoo para mejorar la ciberdefensa de pymes y por qué? Cydoo apuesta por detección basada en comportamiento de cada negocio, protección de identidad y control del uso corporativo de IA, porque detectan anomalías nuevas, evitan accesos con credenciales robadas y limitan filtraciones desde herramientas generativas.

La inteligencia artificial está alterando el equilibrio de fuerzas entre los ciberdelincuentes y quienes tratan de detenerlos, y las perspectivas distan de ser halagüeñas para unas pequeñas y medianas empresas que todavía arrastran importantes carencias en materia de protección digital.

"Hoy ayuda más al atacante. Le ha quitado sus dos grandes limitaciones, el tiempo y el conocimiento. Ahora escribe un correo en un castellano impecable y prueba mil puertas en lo que antes tardaba en probar diez. Lo que antes exigía un experto, hoy lo hace cualquiera con mala intención y una suscripción", advierte Alejandro de Briñas, fundador y CEO de Cydoo, en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

El directivo, que acumula junto a sus socios fundadores más de veinte años de experiencia trabajando con grandes corporaciones, conoce bien las dificultades para trasladar las capacidades avanzadas de protección a organizaciones de menor tamaño. Precisamente sobre esa brecha se articula la propuesta de Cydoo, una compañía que pretende democratizar el acceso a la vigilancia y respuesta profesional ante incidentes de seguridad, con servicios adaptados a los presupuestos de negocios que carecen de especialistas propios.

"Un despacho o una gestoría guarda información tan valiosa como una multinacional, pero el mercado le ofrecía herramientas caras, pensadas para equipos de seguridad que no tiene. Al final, todo recaía en el informático de confianza", explica De Briñas, que recurre a una comparación sanitaria para justificar la necesidad de contar con atención especializada permanente: "El informático es como el médico de cabecera: imprescindible para el día a día. Pero si a las tres de la mañana te da un infarto, no le llamas a él. Vas a urgencias, donde hay un equipo de especialistas despierto toda la noche. Con un ciberataque pasa lo mismo".

Y es que los delincuentes informáticos tampoco tienen demasiados reparos a la hora de dirigir sus operaciones contra negocios con plantillas reducidas o actividades aparentemente alejadas de los grandes intereses económicos. De hecho, las relaciones entre proveedores y clientes pueden convertir a una organización modesta en una puerta de entrada a sistemas mucho más valiosos.

"El atacante no elige por tamaño, elige por facilidad, y una pyme suele tener la puerta menos cerrada. Además, muchas veces la pyme no es el objetivo, sino el camino. A través de un proveedor pequeño se llega a la gran empresa a la que sirve. Y un despacho de diez personas puede guardar los datos de cientos de clientes: para el atacante es la llave de todos ellos", señala el responsable de Cydoo. En este sentido, remite a los análisis de la agencia europea ENISA, que sitúan a la administración pública, los servicios empresariales, el transporte y la industria entre los sectores especialmente expuestos.

Las consecuencias económicas pueden resultar especialmente graves para empresas cuyo funcionamiento depende de unos pocos sistemas y que carecen de recursos para afrontar interrupciones prolongadas. De Briñas cita el Informe de Ciberpreparación 2026 de Hiscox, que recoge costes medios de unos 45.000 euros anuales y más de 32 horas de actividad paralizada entre las empresas de menos de 250 empleados analizadas en Europa y Estados Unidos.

"Un incidente grave puede dejar a la empresa varios días sin facturar, tiene al equipo recuperando sistemas en lugar de atender a sus clientes y, si se filtran datos personales, puede acabar en sanción", enumera el ejecutivo, que insiste en la importancia del tiempo de detección para contener los daños: "Si se le detecta el primer día, el problema puede quedarse en un equipo. Si se descubre tres semanas después, puede afectar a toda la empresa".

El antivirus y el informático de confianza resultan insuficientes

Las dificultades para afrontar este panorama se agravan por determinadas percepciones de los propios empresarios. Según las cifras que maneja De Briñas, casi cuatro de cada diez pymes españolas sufrieron un ciberataque exitoso durante el último año, pese a lo cual continúan extendidas las dudas sobre la conveniencia de invertir en servicios especializados.

"Por dos ideas que parecen razonables. La primera, 'somos demasiado pequeños para interesar'. La segunda, 'ya tenemos antivirus, informático y seguro'. Las dos se entienden y las dos fallan", sostiene el directivo. "Un antivirus tradicional reconoce lo que ya conoce, no lo nuevo. El informático tiene horario, y un ataque que empieza un viernes por la noche tiene todo el fin de semana por delante. El ciberseguro es necesario, pero llega cuando el daño ya está hecho, y la aseguradora querrá saber qué medidas tenías antes".

Entre las amenazas más habituales figuran modalidades que aprovechan errores humanos y procedimientos administrativos insuficientemente protegidos. INCIBE registró durante 2025 más de 55.000 incidentes relacionados con malware y más de 45.000 vinculados al fraude online, según las cifras citadas por el entrevistado. Sin embargo, para De Briñas uno de los mayores peligros reside en la facilidad con la que un delincuente puede servirse de una cuenta de correo comprometida para solicitar transferencias fraudulentas.

"Roban la contraseña de un correo y, desde esa cuenta legítima, el atacante avisa a un cliente de que ha cambiado el número de cuenta o pide una transferencia en nombre del gerente", detalla. La solución, al menos para una parte de estos engaños, puede resultar tan elemental como comprobar por teléfono cualquier modificación de los datos bancarios de un proveedor, utilizando siempre un número conocido previamente y evitando los contactos facilitados en el mensaje sospechoso. "Cuesta cero euros y corta de raíz el fraude más habitual", asegura.

La persistencia del ransomware también preocupa al fundador de Cydoo, especialmente por la evolución hacia técnicas de doble extorsión. Al cifrado de los sistemas para exigir un rescate se suma la extracción de información confidencial, con la amenaza posterior de publicarla si la víctima se niega a pagar.

"Imagina llegar el lunes a la oficina y no poder abrir ni una factura, ni un contrato, ni el correo, con un mensaje en pantalla que pide dinero. Para llegar ahí basta una contraseña robada o un adjunto infectado", plantea De Briñas. "Y lo peor no es el bloqueo. Antes de actuar, el atacante suele pasar días dentro copiando información para después amenazar con publicarla. Es decir, aunque tengas copias de seguridad, te pueden seguir extorsionando".

La inteligencia artificial multiplica la capacidad ofensiva

La incorporación de modelos de inteligencia artificial a las operaciones delictivas está acelerando algunas de estas amenazas, particularmente por su capacidad para reducir el esfuerzo necesario para preparar campañas de engaño, identificar vulnerabilidades o automatizar tareas técnicas. El propio De Briñas recuerda una investigación publicada por Anthropic en 2025 sobre una operación de espionaje en la que los atacantes utilizaron sus herramientas para ejecutar buena parte de una campaña informática.

"El año pasado Anthropic, una de las grandes empresas de inteligencia artificial, detectó una campaña de espionaje en la que los atacantes usaron su propia herramienta para hacer entre el 80% y el 90% del trabajo técnico. Las personas solo intervenían en las decisiones clave. La propia empresa reconoció que la IA se equivocaba a menudo y necesitaba supervisión, pero ese margen se va a reducir rápido", anticipa.

Las posibilidades defensivas de esta tecnología también son considerables. Su capacidad para detectar comportamientos anómalos y analizar volúmenes ingentes de información puede ayudar a identificar indicios de intrusión que pasarían inadvertidos para un operador humano. Sin embargo, De Briñas considera que los responsables de seguridad parten con una desventaja estructural: "El defensor también la usa, y muy bien, para detectar comportamientos extraños que ninguna persona vería a tiempo, pero juega con desventaja: tiene que acertar siempre, y al atacante le basta con acertar una vez".

Las amenazas para 2027 incorporan además nuevas posibilidades de suplantación de identidad mediante voces y contenidos sintéticos. El directivo identifica precisamente estos fraudes como uno de los riesgos emergentes más preocupantes y cita estudios de Hiscox que sitúan en el 40% la proporción de pymes inquietas por los riesgos asociados a la inteligencia artificial.

"Antes un correo falso se delataba por las faltas de ortografía. Hoy puede llegar una llamada con la voz de tu jefe, que suena completamente normal, pidiendo una transferencia urgente, y al otro lado no está tu jefe, sino una IA que ha clonado su voz", alerta. Para estas situaciones propone acordar una palabra clave que permita verificar internamente las solicitudes extraordinarias de pagos, incluso cuando aparentemente procedan de personas conocidas.

Al mismo tiempo, las empresas se enfrentan a riesgos derivados de la utilización de herramientas generativas por parte de sus propios trabajadores. La facilidad para introducir contratos, datos comerciales o documentación interna en servicios externos plantea interrogantes sobre la confidencialidad de la información y el control efectivo que mantienen las organizaciones sobre ella.

"Con toda su buena intención, sube un contrato a una IA pública para que se lo resuma, y esa información ya ha salido de la empresa. Prohibirla no funciona, porque se usará igual, a escondidas. Lo que funciona es poner reglas claras y saber qué información está saliendo", defiende el ejecutivo.

En cuanto a las tecnologías que adquirirán mayor relevancia, De Briñas destaca los sistemas de detección basados en el comportamiento habitual de cada organización, la protección de las identidades digitales y las soluciones de control del uso corporativo de la IA. En relación con esta última cuestión, remite a los análisis de Verizon sobre la extensión de las herramientas generativas entre los empleados y su utilización mediante cuentas personales ajenas a la supervisión empresarial.

"La primera, una IA que aprende cómo trabaja cada negocio y avisa cuando algo se sale de lo normal, aunque el ataque sea nuevo. La segunda, la protección de la identidad, saber quién entra y desde dónde, porque cada vez más ataques no fuerzan nada: entran con una contraseña robada y, para el sistema, son un usuario más. La tercera, el control del uso de la IA dentro de la empresa", enumera el responsable de Cydoo, que añade una cautela sobre el creciente protagonismo de la automatización: "La tecnología avisa; decidir qué hacer con ese aviso sigue siendo cosa de personas".

Vigilancia permanente

La oportunidad de negocio para Cydoo descansa en un mercado empresarial extraordinariamente fragmentado, con necesidades de protección cada vez mayores y una capacidad de inversión muy desigual. Frente a los proyectos tradicionales de seguridad diseñados a medida para grandes organizaciones, la compañía apuesta por servicios estandarizados, contratación simplificada y un modelo de suscripción por dispositivo protegido.

"Es un problema de modelo, no de precio. La ciberseguridad para pymes ha sido casi siempre la de una gran empresa recortada, y así sale cara y mal adaptada. Nosotros la diseñamos al revés, desde la realidad de la pyme. Nada de proyectos a medida: planes claros por equipo protegido, que se activan en remoto en 48 horas como máximo", explica De Briñas.

La firma asegura ofrecer vigilancia especializada durante las 24 horas por menos de 25 euros mensuales por equipo, un precio con el que pretende ampliar la contratación de estos servicios entre negocios que hasta ahora dependían de soluciones convencionales. Entre las condiciones comerciales que destaca su fundador figuran compromisos contractuales sobre tiempos de respuesta, informes mensuales de actividad y la posibilidad de abandonar el servicio sin penalización durante los primeros 90 días.

"La confianza no se pide, se demuestra. Por eso los tiempos de respuesta van comprometidos por contrato, cada mes el cliente recibe un informe de lo que ha hecho el equipo y durante los primeros 90 días puede irse sin penalización. Si no le aportamos valor, no tiene por qué quedarse", asegura el CEO, que también destaca la pertenencia de Cydoo a ISMS Forum y su inclusión en el catálogo de INCIBE.

La directiva NIS2 extiende la presión regulatoria a los proveedores

La ciberseguridad también está adquiriendo un peso creciente en las relaciones comerciales entre empresas como consecuencia de las nuevas obligaciones europeas. La directiva NIS2, cuyo plazo de transposición venció en octubre de 2024, refuerza las exigencias de gestión de riesgos, supervisión y responsabilidad de las organizaciones pertenecientes a determinados sectores estratégicos, con efectos que pueden extenderse a sus cadenas de suministro.

"Cuando se apruebe, obligará a las empresas medianas y grandes de sectores clave a demostrar cómo gestionan su ciberseguridad, con responsables y medidas concretas, y la dirección tendrá que responder personalmente", explica De Briñas, que advierte de las consecuencias indirectas para compañías de menor tamaño.

"Lo que muchas pymes no saben es que también les llega, por la puerta de atrás. Esas empresas tienen que controlar la seguridad de sus proveedores, y muchas ya se están preparando", añade. "Así que es muy probable que una pyme de transporte, de logística o que suministra materias primas reciba un día un cuestionario de su cliente pidiéndole que demuestre cómo protege la información. La que llegue preparada ganará contratos. La que no, puede perderlos sin que nadie le explique por qué".