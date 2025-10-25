TIS 2025 dibuja un turismo más inteligente, inclusivo y que realmente ponga al residente en el centro

“Si algo define a TIS es su capacidad para inspirar y generar alianzas. Aquí no solo se comparten tendencias, se construyen estrategias conjuntas para el futuro del turismo”. Estas palabras del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, bien podrían resumir lo que se ha vivido en la sexta edición del Tourism Innovation Summit que ha tratado de aterrizar tecnologías, oportunidades y retos en proyectos y programas reales.

De hecho, esta edición, coincidía, entendemos que por pura casualidad, de forma muy valiosa con la aprobación, por parte del Gobierno de España Turismo 2030, uno de los compromisos incluidos en el Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico y para el que se destinarán 3.400 millones de euros.

El acalde de Sevilla, la Secretaria de Estado de Turismo y el Consejero de Turismo de Andalucía inauguran la sexta edición de TIS 2025. TIS

“El objetivo es situar el turismo en el centro de la agenda política e impulsar la sostenibilidad social y ambiental a través de la digitalización del sector”, aseguraba en la apertura institucional de TIS 2025 la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

El dato, piedra angular

Si ha habido una frase que se ha repetido prácticamente en cualquier mesa, presentación o debate a lo largo de la agenda del TIS 2025 esta ha sido la importancia del dato. Gasolina de negocios e innovación, base de una nueva economía, petróleo para la inteligencia artificial, el dato es también la piedra angular de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), uno de los protagonistas del evento.

Este proyecto del Gobierno y muestra de su apuesta e inversión económica en la digitalización del sector nace precisamente como respuesta a la necesidad de extraer el valor que “esconden” los datos de todos los agentes de la cadena de valor turístico: turista, destinos y empresas. Una plataforma desarrollada por SEGITTUR que integra, relaciona y combina datos públicos y privados “generando una inteligencia colectiva de la que pueden beneficiarse todos los destinos y empresas, independientemente del grado de madurez digital que tengan”, afirmaba Laura Flores, directora de Desarrollo de Negocios y Nuevas Tecnologías del organismo.

“El valor de los datos, si se unifican y recogen en un mismo lugar, crece de forma exponencial. Con PID podemos ayudar a cualquier destino a pasar del dato al conocimiento y del conocimiento a la acción”, añadía.

Algo que ya están haciendo en el Principado de Asturias donde, según explicaba Raquel Gracia, jefa de Proyectos Digitales de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.

Con su integración en el PID, Asturias está avanzando en modernizar la gestión turística, promover un turismo más sostenible y adaptado a las necesidades de turistas y residentes. Así, entre otros proyectos y con el dato como base, el Principado está inmerso en “gestionar la información climática y medioambiental, de transporte, de accesibilidad, etc. en tiempo real permitiendo, por ejemplo, que cada persona que vive o visita Asturias pueda elegir una ruta u otra según si va con un carrito, con silla de ruedas o tiene una discapacidad”, detallaba Raquel Gracia.

Además la gestión de los datos les permitirá “planificar de forma sostenible midiendo el impacto ambiental que tienen los flujos de visitantes”, aseguraba.

Esos flujos son esenciales para una ciudad como Mallorca que, con menos de un millón de habitantes, recibe 13 millones de turistas al año. “Nosotros no tenemos un un problema de demanda sino de gestión, una gestión de residentes, temporales y permanentes”, compartía José Marcial, conseller de Turismo del Consell Insular de la isla. Del PID opinaba que nos ayuda a “resolver un problema: el tener todos los datos en un mismo sitio para así poder construir modelos en base a esos datos, modelos preventivos y predictivos, que nos permitan tomar decisiones”.

TIS2025 recibe a 8.197 profesionales en su sexta edición. TIS

Además ponía el foco en uno de los actuales desafíos del turismo, la convivencia entre visitantes y residentes, “eso es lo que tenemos que saber gestionar” y por ello “medir el turismo no por los ingresos económicos que deja sino por cómo somos capaces de convivir y como vamos a seguir siendo atractivos. Los indicadores que tenemos que medir mirando al futuro están más dirigidos en realidad al residente, este tiene que ser un lugar maravilloso para vivir porque si no lo es no podrá serlo para visitar”.

Sevilla es otro ejemplo de las ciudades que junto a PID están diseñando el turismo inteligente y como recalcaba Antonio Castaño, gerente General de Turismo de Sevilla, el valor de esta iniciativa radica es “que podemos interactuar con otros destinos, aprender e identificar casos de éxito de los que aprender y que podemos replicar”.

Además, en su opinión, hoy “lo importante no es tratar de ser líderes en atraer turismo que ya lo somos sino en ser líderes en gestión inteligente del turismo y PDI puede ser el motor que lleve a este país a ser líder de gestión de un turismo inteligente y sostenible”.

Los agentes de IA marcan el mañana

Viajar para descubrir, para desconectar, para mejorar nuestra salud física y mental. Las razones son tantas y tan variadas que explican por qué este es un sector, el del turismo, que tiene un largo camino por delante. Sin ir más lejos, un informe, desarrollado por Google y Deloitte, apunta que para 2040 el número de viajes seguirá aumentando, alcanzando los 2.400 millones. Y en ese mañana, como ha quedado claro en TIS2025, a los datos le acompañará la inteligencia artificial, la herramienta que permite transformar dichos datos en información valiosa, con la que ya es posible prever tendencias mediante el análisis predictivo, gestionar de forma más eficiente la afluencia de visitantes u ofrecer experiencias hiper personalizadas al visitante.

Una tecnología que ya está impactando en todo el sector turístico. Hoteles, operadores, aerolíneas, organismos públicos… Todos deben responder al principal usuario de la IA: el propio viajero. Y es que, según Amadeus, este año, el 24% de los viajeros españoles ya ha utilizado IA generativa para planificar sus vacaciones, más del doble que en 2024 (11%) y por encima de países como Estados Unidos (17%) o Reino Unido (8%).

Esta tendencia explicaría el interés de los agentes de IA, una herramienta que permitirá mejorar esas búsquedas y que, de acuerdo con Zuriñe Eguizábal, Senior Industry Manager Travel en Google, será protagonista en el futuro de las búsquedas de viajes. “La IA no solo nos proporcionará información, sino que también ayudará a completar determinados procesos. El agente de IA no solo nos asistirá en la búsqueda, sino también a la hora de reservar las experiencias, enviándonos recordatorios de las citas”, aseguraba en su intervención en TIS 2025.

Zuriñe Eguizábal, Senior Industry Manager Travel en Google, durante TIS 2025. TIS

Inteligencia artificial que también es ya una realidad para “conquistar corazones”, analizando las emociones de los visitantes a una ciudad como Málaga y haciéndolo según su nacionalidad. Un proyecto hecho con la tecnología de neuromarketing e IA de la compañía Goli que compartía Jonathan Gómez Punzón, director general de Turismo Málaga.

Y también con IA es con lo que en City Sightseeing están “generando contenidos adaptados al idioma y los intereses de sus clientes”, según explicaba su director general Jerónimo Cárdena, y la herramienta con la que Civitatis está optimizando la generación de contenidos, como revelaba el Chief Marketing Officer (CMO) de la compañía, Ismael García.

En conversación con DISRUPTORES, “aterrizaba” cómo el uso de la inteligencia artificial está permitiéndoles, entre otras ventajas, “traducir contenidos, generar subtitulados que ayudan a llegar a más gente, aumentar la accesibilidad de los contenidos y subir la tasa de vista. Sin la IA esto nos habría costado un par de semanas y probablemente más de 2.000 euros, con la ayuda de esta tecnología podemos hablar de 4 horas y 50 euros”, afirmaba Ismael García.

Ismael García, CMO de Civitatis, en una de las mesas de debate, sobre IA y marketing. TIS

Por su parte, David Hurtado, Innovation Lead de Microsoft, destacaba también como la IA generativa se está integrando en la industria como un acompañante y asistente del viajero durante su recorrido y apuntaba al mañana afirmando que "en los próximos 8 o 10 meses, las empresas comenzarán a usar la IA como un agente para automatizar tareas y mejorar los flujos de trabajo".

Hurtado apuntaba además que la IA no debe tomarse solo como un procesador de datos, sino como una herramienta para mejorar las capacidades humanas: “Estamos hablando de aumentarnos a nosotros mismos, no de reemplazarnos”.

Inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, robótica… Lo que no despierta dudas es de que la tecnología es la base del hoy pero sobre todo del mañana del turismo. Una realidad que ha llevado también a que la figura del CIO pase a “manejar el timón de la nueva era turística” tal y como rezaba otra de las mesas de debate.

En ella, Luis Miguel Martín, director de Informática de Hoteles Sercotel, modesto, decía que no el que lleva el timón pero lo que sí debe ser hoy el CIO es “la brújula, el oráculo que ayude a los CEOs y comités de dirección a navegar en el maremagnun de tecnología que hay ahora mismo. Mil proveedores con mil soluciones… Nuestro papel es ayudarles a focalizar y priorizar”.

Por su parte, David García, CIO de las divisiones de Hotels & Resorts y de Marella Cruises de Grupo TUI hablaba también “no tanto de líder pero sí de un rol que tiene que coliderar esta transformación y priorizar proyectos y tecnologías en función de las líneas estratégicas de la compañía”. En ese sentido, afirmaba, el principal cometido es identificar proyectos que “den un retorno rápido pero sin perder la mirada tecnológica a largo plazo”.

El residente, en el centro

Una edición en la que también todo el que tuvo ocasión repitió como un mantra que el turismo será sostenible o no será, entendiendo esa sostenibilidad no solo como el respeto al medio ambiente sino también contemplando su impacto económico y social.

En un momento en el que el llamado “sobreturismo” sobrevuela el sector, la necesidad de realmente situar al residente en el centro se vuelve urgente como subrayaba, entre otros, Maricruz Cádiz, subdirectora de Desarrollo Turístico e Innovación de Visit Valéncia en una mesa de debate que, precisamente, tenía como título “Turismo desequilibrado: los costes ocultos del crecimiento en una industria en auge”

“Lograr el equilibrio entre visitantes y residentes, preservando la calidad de vida de los que viven en los destinos y la identidad local de los mismos se impone en cualquier estrategia”, apuntaba Maricruz Cádiz

Necesidad y deseo en el que la tecnología y la innovación, impulsando un sector más inteligente, tienen mucho que decir en ese “turismo reinventado” que el TIS ha defendido en esta edición.