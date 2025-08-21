Coverflex impulsa su expansión en España con un modelo 100% digital de retribución flexible

La startup portuguesa de beneficios flexibles ya trabaja con más de 250 compañías en el país y gestiona compensación para 250.000 empleados en Europa.

La startup portuguesa Coverflex nació en 2021 con un objetivo claro: modernizar la forma en que las empresas gestionan la compensación y los beneficios para sus empleados. En apenas cuatro años, la compañía ha levantado más de 20 millones de euros de fondos como Breega y Armilar, y cuenta con el respaldo de business angels de referencia, entre ellos los fundadores de Farfetch, Feedzai, Remote o Unbabel. Hoy gestiona beneficios para más de 13.000 empresas y 250.000 usuarios en Europa, consolidándose en Portugal como líder en beneficios flexibles y expandiéndose a Italia y, más recientemente, a España.

En marzo de 2024 la empresa aterrizó en el mercado español, un país que consideran estratégico por el marco fiscal favorable a la retribución flexible y por la apertura de las compañías a soluciones digitales en recursos humanos. En apenas un año, más de 250 empresas en España ya han adoptado Coverflex para gestionar sus beneficios, y la compañía se ha marcado como objetivo duplicar esa cifra en 2025.

Julia Abarca, country manager de Coverflex en España, explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL que la propuesta de valor de la compañía se basa en la flexibilidad, la digitalización y la personalización: “Detectamos una brecha entre lo que los empleados realmente necesitan y lo que las compañías ofrecen más allá del salario. Nuestra solución digital, flexible y centrada en el usuario permite a las empresas ofrecer beneficios personalizados y fiscalmente eficientes”.

La compañía defiende que la tecnología es la palanca que permite llevar esa personalización a escala. “La personalización es el núcleo de nuestra propuesta. En un mercado donde conviven hasta cuatro generaciones con necesidades muy distintas, ofrecer beneficios únicos para cada persona es fundamental”, explica la directiva. Para ello, Coverflex ha desarrollado una plataforma web dirigida a las empresas y una app para los empleados, que además de gestionar sus beneficios incluye funcionalidades como descuentos, tarjetas virtuales y, recientemente, un módulo de inteligencia artificial capaz de responder a consultas personalizadas sobre compensación y fiscalidad.

La apuesta por la investigación y los datos también forma parte de su estrategia. Cada año, Coverflex publica un informe sobre el estado de la compensación en los países donde opera. El de 2025 revela que el 72% de los empleados valora el seguro de salud como el beneficio más determinante en su percepción de bienestar laboral. Abarca destaca que “los beneficios ya no son un complemento, sino un pilar estratégico en la propuesta de valor al empleado. En un contexto en el que solo seis de cada diez trabajadores están satisfechos con su plan de compensación, aún hay camino por recorrer”.

Sobre la clásica dicotomía entre salario y beneficios, la directiva es clara: “La clave ya no está en elegir entre salario o beneficios, sino en construir una estrategia de compensación total que combine ambos de forma inteligente. Los beneficios personalizados cobran protagonismo, especialmente cuando los incrementos salariales no siempre son viables”.

De cara al futuro, Coverflex se marca como reto liderar la evolución hacia lo que denominan Compensation as a Service. “Nuestro gran reto es liderar la evolución hacia modelos de compensación más flexibles, humanos y personalizados. Queremos sustituir estructuras rígidas por soluciones adaptativas que conecten con lo que los empleados valoran hoy”, añade Abarca. Entre los últimos lanzamientos de la empresa destacan FlexPay, una solución que permite adelantos de nómina devengada, y el citado módulo de inteligencia artificial.

En un entorno donde, según sus datos, siete de cada diez empleados priorizan un buen paquete de beneficios al tomar decisiones laborales, Coverflex quiere consolidarse como socio estratégico de las empresas en España. “Nuestro compromiso es claro: mejorar la vida de las personas a través de soluciones innovadoras, digitales y centradas en el bienestar”, concluye la ejecutiva.