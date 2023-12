De la ley de IA a la de datos: las normas "disruptivas" de Europa que marcarán el futuro digital

Con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, cuyo borrador salió adelante hace apenas unas semanas, Europa ha puesto la guinda, al menos por el momento, a unos años intensos de trabajo en la regulación del ecosistema digital.

En este período, la región ha dado un paso adelante en este campo y ha definido, desarrollado, debatido, aprobado y aplicado diferentes legislaciones con las que espera proteger los derechos de los ciudadanos, a la vez que promueve la innovación y se posiciona como uno de los actores clave. La Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Gobernanza de Datos, la Ley de Interoperabilidad o la Ley de Ciberresiliencia son solo algunas de las normas que definirán las reglas del juego del ecosistema tecnológico.

Pilar del Castillo, eurodiputada del Grupo del Partido Popular Europeo, explica en una entrevista con D+I - EL ESPAÑOL, que tuvo lugar apenas unos días antes de la aprobación de la ley de IA europea, que la regulación es materia digital que se ha aprobado en esta última legislatura "es, realmente, muy digna de mención".

La Ley de Datos: una de las más esperadas

Del Castillo ha sido, de hecho, una de las ponentes parlamentarias que ha trabajado en sacar adelante una de las normativas más esperadas: la Ley de Datos o Data Act. A través de esta ley, Europa quiere impulsar la innovación eliminando las barreras de acceso a la información, aclarando quién puede crear valor a raíz de los datos y en qué condiciones.

La norma, conocida oficialmente como Reglamento sobre normas armonizadas sobre el acceso y el uso equitativos de los datos, forma parte de los objetivos contemplados en la Década Digital, la hoja de ruta que marca las acciones en materia de digitalización a nivel europeo. Dicha ley viene complementada por el Reglamento de Gobernanza de Datos (Data Governance Act), enfocado en la creación de los procesos y estructuras que faciliten la información.

Ambas son resultado de la estrategia de Europa en base a los datos, unos elementos que se consideran "críticos" para la innovación debido al enorme crecimiento del volumen de información, producido tanto por humanos como por máquinas, que se espera en los próximos ejercicios.

En concreto, según la Comisión Europea, se espera que todas las iniciativas emitidas alrededor de los datos generen alrededor de 270.000 millones de euros adicionales en el producto interior bruto de los Estados miembros de la UE hasta 2028 al desbloquear la información que hasta el momento no está utilizada en todo su potencial.

En una conversación con este medio, la eurodiputada explica que, tras alcanzarse el acuerdo político por parte de las entidades europeas, y tras el acto de firma celebrado hace unos días que oficializa la ley, esta legislación ya es una realidad que se espera que se empiece a aplicar a finales de 2025.

Del Castillo señala que esta ley como "muy disruptiva" porque, por primera vez, aborda la gestión de los datos industriales. Por un lado, apunta, consigue que el usuario tenga la posibilidad de acceder a la información que generan los productos inteligentes que está empleando; por otro, la norma protege el secreto comercial y la propiedad intelectual del diseño del producto. "Con esa información adicional se puede generar mayor innovación y competitividad para la industria europea", señala.

El camino hasta la aprobación de la Data Act no ha estado exento de críticas, ya que parte de la comunidad científica denunció que, tal y como estaba planteada la ley en un momento, no les permitía acceder a los macrodatos para sus investigaciones porque las instituciones a las que pertenecen no están incluidas en la definición de "organismos del sector público", por lo que no podrían pedirlos directamente a las empresas. Esto, denunciaron, reforzaba el muro entre los científicos y los datos.

No obstante, Del Castillo precisa que estos recelos ya han quedado solventados y afirma que no va a haber "ningún problema" en el acceso. "He estado reunida con investigadores y, aunque al principio había algunas dudas, los investigadores no van a tener ningún problema", insiste.

La ley de IA: un desarrollo legislativo "equilibrado"

Como se ha mencionado, otro de los grandes hitos legislativos que ha sumado Europa durante estos últimos meses ha sido el acuerdo respecto a la ley de inteligencia artificial del territorio. El pasado 8 de diciembre, tras casi 40 horas de negociación, el Consejo y el Parlamento dieron luz verde al borrador de este reglamento pionero, con el que quiere garantizar que los sistemas de IA que operen o sean usados en este mercado lo hagan acorde a los derechos y valores del ecosistema comunitario, a la vez que se estimula y promueve la innovación.

Del Castillo es una de las personas que más conoce las intríngulis de las negociaciones que se han producido respecto a esta normativa que, como ella misma recuerda, se extiende desde 2020, cuando la Unión Europea publicó un informe sobre las implicaciones de esta tecnología.

"La IA es un actor generador de cambios extraordinarios que, exponencialmente, seguirá creciendo y afectará a la sociedad en su conjunto y a todos los sectores económicos", apunta. De ahí, añade, la relevancia de que Europa sea la primera potencia del mundo que vaya a regular algunos aspectos de esta herramienta. "El objetivo de la ley es claro: proteger la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos y generar confianza en el desarrollo de la IA".

Uno de los aspectos más criticados durante los cinco trílogos que se hicieron antes del acuerdo final sobre la legislación fue la posibilidad de que esta afectase negativamente a la innovación, algo que la eurodiputada niega. "Es verdad que hay una línea muy fina entre la regulación y la innovación y es necesario un desarrollo regulatorio equilibrado", explica. "Por eso, esta ley no regula una tecnología concreta, sino que hace una clasificación de los sistemas de IA según el riesgo".

En este camino legislativo, uno de los puntos que han generado una mayor fricción, como ya adelantó la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha sido el tratamiento del reconocimiento facial y biométrico en tiempo real en los espacios públicos por parte de los gobiernos. Por un lado, el Parlamento quería desestimarlo prácticamente por completo; por otro, el Consejo pedía introducir algunos casos de excepcionalidad vinculados a la seguridad nacional.

"Ahí ha encallado mucho la negociación, ha sido un elemento importante que ha dificultado mucho el avance", rememora Del Castillo en esta conversación.

La eurodiputada reconoce el papel fundamental que ha tenido España en las negociaciones a través de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea hasta conseguir el acuerdo final anunciado hace apenas unas semanas. "Las negociaciones finales son muy difíciles, yo he tenido que negociar muchas veces y, cuando llegas al final, se abren nuevas posibilidades porque se pone mucha voluntad, creatividad, esfuerzo…", apunta.

Los deberes de España: las pymes y la falta de especialistas

Más allá de Europa, con la vista puesta en España, Del Castillo reconoce el buen hacer que ha tenido el país en los últimos años en el ámbito digital, donde ha logrado escalar posiciones en diferentes índices, entre ellos el desaparecido DESI, que ahora se conoce como Década Digital.

Aún así, reconoce que esta región aún tiene frentes abiertos donde puede mejorar, entre ellos, la digitalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que aún enfrentan grandes carencias en el uso de tecnologías avanzadas en relación a otros países del mismo entorno. Aquí, la eurodiputada precisa que los fondos europeos son una gran oportunidad para ofrecer más recursos, humanos y materiales, a este tipo de empresas para que se "pongan al día" y puedan "competir en mayor medida en esta nueva era".

Además, también menciona la falta de especialistas en este ámbito, algo que afecta a todos los ámbitos TIC de diferentes países de Europa y que impide cubrir la demanda que existe en campos como la ciberseguridad.

Del Castillo cree que una solución podría ser introducir la formación en ámbitos digitales como la computación en las diferentes etapas escolares, "de la misma forma que se hizo en su momento con asignaturas como la Física, la Química o la Biología". "Al final, la digitalización es algo transversal, da igual a lo que te dediques, siempre habrá una huella digital", concluye.

