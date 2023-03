La "batalla de la posverdad" ante la “perseverancia digital”: los dos polos del nuevo mundo

Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL, durante la inauguración de Wake Up, Spain! 2023. FOTO: Jesús Umbría.

El progreso de las sociedades siempre ha ido de la mano de los avances tecnológicos y ha marcado puntos de inflexión en la Historia. Ahora, es uno de esos momentos. Quienes son dedicamos desde hace años a contar cómo la digitalización de la economía es motor del cambio, no nos extrañamos cuando esa palabra -–digitalización– emerge de manera recurrente en los discursos de empresarios, políticos y agentes sociales.

Ya venía ocurriendo en las anteriores ediciones de Wake Up, Spain!, y ha vuelto a quedar patente este lunes en la primera jornada del tercero de los encuentros de este foro, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I en colaboración con EY, Oesia, Microsoft y EMT de Madrid.

Un foro, rebautizado como el ‘Davos español’, que inició su andadura aún en pandemia –en 2021–, cuando las mascarillas todavía formaban parte de lo cotidiano y esa digitalización se erigió en la solución a muchas de las situaciones a las que nos abocó un virus que nos pilló desprevenidos a todos.

La puesta de largo de esta tercera edición, bajo el lema ‘Impulsar el cambio en tiempos de incertidumbre’, ha corrido a cargo de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Durante su intervención, la titular de la cartera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha repasado algunas cifras de lo conseguido por el Gobierno en iniciativas como el Kit Digital y ha presumido de llevar la banda ancha a las zonas rurales del país.

Una intervención que se ha producido tras el pistoletazo de salida de Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL, quien en su discurso ha mencionado la digitalización como uno de los cuatro ejes que “han de conformar la hoja de ruta” para el cambio, junto a “la transición energética, la cohesión social y territorial y la igualdad estrechamente relacionada con la educación”.

La omnipresencia de lo digital

La tecnología, la digitalización, ha planeado en la gran mayoría de las intervenciones de la jornada. No ha sorprendido que hiciera alusión a ella el presidente de Microsoft en España, Alberto Granados –al fin y al cabo su negocio se sustenta en ella–.

El directivo de la multinacional en nuestro país ha recordado que "lo que ha demostrado la pandemia es que quien invierte en digitalización ha salido mejor de lo que estaban”. Pero no se ha quedado ahí, y ha aludido a la “perseverancia digital” como una llamada de atención a “seguir invirtiendo en los problemas que siempre han estado ahí".

También se ha ‘colado’ esa digitalización en la intervención del secretario general de CCOO, Unai Sordo, cuando se ha referido al big data como herramienta para crear un “indicador público que recoja la marcha de las empresas que cuelgan de cada convenio colectivo” para negociar los incrementos salariales.

Una alusión que han pasado por alto sus contertulios, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pero que sí ha impregnado el discurso de los empresarios de las grandes compañías que han pasado este lunes por el escenario de Wake Up, Spain!, donde también se ha mencionado con cierta insistencia la palabra “colaboración”.

Colaboración que el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, calificaba de “fundamental ante el momento de incertidumbre en el que nos encontramos”. Afirmación que realizaba durante su conversación con el filósofo y escritor Bernard-Henri Lévy, en la que, de nuevo, la tecnología ha sido motivo de un intercambio de opiniones, esta vez con un halo más metafísico.

“Ha llegado el momento de volver a la esencia de nuestra sociedad. Tenemos toda la tecnología que necesitamos, ahora precisamos de filósofos digitales, antropólogos digitales… Tendemos a pensar que hay un mundo que no existe porque no lo vemos, no nos los muestran los algoritmos”, afirmaba Álvarez- Pallete.

“La de la posverdad es la batalla más difícil que ha tenido que libar la inteligencia moderna cuando tenemos cinco empresas que controlan los datos. La mejor forma que tenemos de luchar contra las máquinas es rehabilitando el proceso de encontrar la verdad”, replicaba Lévy.

El presidente de Telefónica ha destacado que Europa tiene que volver a su esencia y extrapolar su modelo al resto del mundo. Un modelo que está en proceso de cambio, un escenario que está modificando el equilibro de fuerzas, donde ahora más del 60% de los semiconductores provienen de China, Taiwán y Corea del Sur, y la pretensión es que Europa recupere su soberanía tecnológica.

Una pretensión con la que nacieron esos PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) que estos días se ponen bajo la lupa de este foro, y que tienen a la tecnología como unos de los principales catalizadores para avanzar en sus planes de futuro.

Y ha sido mirando hacia delante como se ha cerrado esta primera jornada del ‘Davos español’. Con los ojos en una de las tecnologías, la computación cuántica, que marcará el futuro de todos los sectores. De la medicina, de la banca, de la industria, de la energía, de la investigación científica. En todos ellos se podrá dar solución a problemas imposibles de resolver con las capacidades de cálculo de las máquinas actuales.

"Con la computación cuántica, estamos viviendo un momento verdaderamente emocionante para la creatividad en este sector, comparado a la época en que vimos los primeros ordenadores digitales, creados en los años cuarenta y cincuenta", ha manifestado Darío Gil, director de IBM Research, durante su intervención desde Nueva York. Quien también ha destacado que “no se trata de una tecnología más” y su desarrollo “implica la colaboración de todos los agentes del ecosistema”. De nuevo, esa palabra, esa intención, la de colaborar para avanzar juntos y, ahora de forma ineludible, de la mano de la digitalización.

La tercera edición del 'Davos Español' cuenta con la presencia confirmada de decenas de presidentes y CEO de las principales empresas tecnológicas y motores de la innovación, así como algunos de los referentes internacionales más destacados del sector. También de la plana mayor de la política española y del tejido productivo nacional, así como de los agentes sociales.

Bajo el lema 'Impulsar el cambio en tiempos de incertidumbre', el énfasis está en la importancia que tiene adelantarse y tomar decisiones en momentos como el que vivimos con la guerra de Ucrania o la crisis financiera encima de la mesa. Son parte de los debates en los que se centre esta tercera edición, en la que participarán líderes políticos, del mundo innovador-tecnológico, empresariales y sociales.

Uno de los objetivos vertebrales de las cinco jornadas está siendo analizar la evolución de los distintos PERTE anunciados hasta el momento por el Gobierno. También la disección de las principales reformas adoptadas para conseguir la llegada de los fondos Next Generation bajo el paraguas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Cinco días de debate cuya agenda completa se puede consultar en el site públicado al efecto. Más de un centenar de ponentes pasan estos días por la Casa de América de Madrid.

