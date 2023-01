Artigas avanza que 2023 será "el año del impacto" en el que se materializarán las reformas presentadas

La secretaria de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha afirmado que este ejercicio será conocido como "el año del impacto", explicando que, después de meses inyectando capital y presentando planes y reformas, 2023 será el período en el que se materializarán todas estas iniciativas.

Durante una mesa redonda celebrada en el marco de la presentación del videopodcast Destino Digital creado por la Asociación Española de la Economía Digital, Adigital, en colaboración con Telefónica, Artigas ha hecho un recorrido por el trabajo del Gobierno en materia de digitalización en el último año, donde ha destacado proyectos como el Kit Digital, los PERTE, el Plan Nacional de Algoritmos Verdes, las apuestas relacionadas con las tecnologías cuánticas, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial o la Ley de Startups.

"Tenemos todas las herramientas a nuestro alcance, este es el camino", ha afirmado, recordando que alrededor del 30% de los fondos contemplados en el Plan de Recuperación están destinados a la transformación digital. "Todo esto enseña al mundo que España está tomando opinión y peso".

No obstante, la secretaria de estado ha precisado que toda la inversión en tecnología o en infraestructuras no tiene ningún sentido si no se apuesta, a la vez, por las personas, tanto a nivel de impulso de las competencias digitales, como de promover un cambio en el pensamiento existente.

En este sentido, ha explicado que hace falta elevar el nivel de ambición y difundir y creerse la idea de que desde esta región se puede competir con el resto del mundo, ya que, según ha apuntado, sigue proliferando la idea de que el éxito de una firma va asociado a que ésta tenga su sede, por ejemplo, en Estados Unidos.

"Se trata de cambiar la mentalidad de un país", ha añadido. "Desde España se puede competir con el resto del mundo".

Artigas ha recordado que varias ciudades de esta región ocupan el ranking de los lugares más atractivos para trabajar, algo que no solo depende de factores como el clima, sino, principalmente, de los servicios públicos que ofrecen una seguridad, sanidad y educación de calidad.

A la par, ha explicado que en este camino es necesario contar con "múltiples inteligencias", es decir, sumar personas de diferentes géneros, etnias o edades que aporten diferentes valores. Así, ha precisado que, si bien las generaciones más jóvenes han liderado la apuesta por la transformación ecológica en los últimos años, el liderazgo de los derechos digitales ha recaído en los perfiles más seniors que son los que han conocido la vida analógica y claman por esa recuperación de la privacidad.

Artigas ha apuntado que el mundo se encuentra en un período de transición entre un modelo obsoleto y otro que está por definir y ha insistido en que hay que estar atentos para distribuir los costes y beneficios de forma equitativa en la sociedad para evitar que nadie se quede atrás.

Por otro lado, ha recordado que en el último semestre España será el país encargado de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, donde, según ha indicado, tendrán que cerrar expedientes legislativos "muy importantes", entre ellos, la Data Act y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Según ha contado, se trata de una oportunidad para trasladar la visión de esta región, en la que se apuesta por la transformación digital con base humanista, a nivel internacional.

Del hub digital a la colaboración público privada

Durante la mesa redonda también ha intervenido la presidenta de Adigital, Carina Szpilka, que ha afirmado que el trabajo de la asociación que dirige está enfocado a convertir a España en un hub digital dentro de Europa, algo que hace unos años sonaba como algo lejano, pero que, debido al amplio avance que ha experimentado el país en materia de transformación digital, cada vez se antoja más cerca. "Tenemos que convencernos de que en este país podemos ser exportadores de tecnología", ha señalado.

Por su parte, el consejero delegado de Telefónica España, Sergio Oslé, ha destacado la "ejemplar colaboración público privada" que existe en España que ha derivado en la construcción de "autopistas digitales" de referencia en el mundo. "Ahora empezamos a ver las trazas del mundo que nos va a venir (...), tendremos que alcanzar un nuevo tipo de pacto social por las implicaciones que tendrán estos cambios", ha apuntado.

