Mapa del talento autonómico: esfuerzos similares, pero distinto impacto en su uso

Todas las comunidades autónomas españolas tienen más o menos los mismos mimbres para poder atraer y retener el talento, pero no todos les sacan el mismo provecho. Esta es una de las conclusiones del l Mapa del talento autonómico, realizado por la Fundación Cotec y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que constata además la relación positiva que existe entre el talento y la renta per cápita de las regiones.

El estudio de Cotec concluye que las autonomías se parecen más en el esfuerzo que realizan en facilitar, atraer, desarrollar y retener el talento, que en el impacto que produce su uso sobre las capacidades de las empresas, instituciones, organismos y recursos humanos de estas comunidades, que permiten mejorar la competitividad y el nivel de vida de los territorios a través de la generación y la utilización del conocimiento.

En este sentido, el informe remarca que existe espacio para la mejora en

la forma en la que los sectores público y privado utilizan los recursos para conseguir los objetivos deseados. Para ello, identifica las fortalezas y debilidades de las comunidades autónomas, dos diagnósticos previos fundamentales para el diseño de

una estrategia de respuesta acertada a las amenazas planteadas por las crisis

sanitaria, económica y social.

La otra gran conclusión del informe es la relación positiva existente entre el talento y la renta per cápita de las regiones. "Correlación no implica causalidad. La interpretación más probable es que el nivel de renta determine la capacidad de facilitar, atraer, ampliar, retener y utilizar el talento y que, a su vez, esta capacidad conduzca también a un mayor nivel de renta y desarrollo económico", incide el informe.

De hecho, Madrid (71 puntos), Navarra (66,7), País Vasco (63,6 puntos) y Cataluña (56,3) ocupan las cuatro primeras posiciones del ranking de talento y son, a la vez, las cuatro comunidades autónomas con mayor renta per cápita del país. En el extremo opuesto del índice se sitúan Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura con unos valores que son aproximadamente la mitad de los correspondientes a las tres primeras autonomías.

En la presentación del informe, la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, incidió en que, una vez se logre superar la crisis sanitaria de la covid-19 en España, van a surgir otros riesgos derivados del proceso de recuperación y de la competencia con otros países. Y entre ellos se encuentra el riesgo de "perder talento en beneficio de otros países que estén menos afectados por la crisis económica o sean más ágiles a la hora de recuperarse".

En este contexto, Garmendia recalcó que como consecuencia de la pandemia han aparecido nuevas dinámicas, como el teletrabajo o la revalorización de los espacios abiertos frente a núcleos urbanos más masificados, que plantean "una realidad profesional distinta y unas reglas de juego" nuevas en esta competición global.

En este sentido, resaltó las oportunidades que se abren en la situación actual para territorios históricamente más desfavorecidos y animó a todas las comunidades autónomas y entidades locales a desarrollar sus propias estrategias de talento como eje principal en los planes de recuperación.

Garmendia incidió en que, en una recuperación que está diseñada para apoyarse fuertemente en los fondos europeos, no va a ser posible lograr los objetivos fijados sin las personas adecuadas, no solo para su diseño, sino también para su implementación. "No va a ser posible que estas inversiones fructifiquen sin terrenos que no sean fértiles en talento", advirtió.

Por su parte, la directora de Proyectos Internacionales del Ivie y coautora del informe, Matilde Mas, incidió en que el talento es un activo que hay que proteger e incentivar y remarcó que la pandemia "ha puesto claramente de manifiesto" que las sociedades que cuidan y fomentan el talento están mejor preparadas para abordar con éxito los múltiples problemas sanitarios, sociales, y económicos.

El informe plantea un nuevo índice, adaptado a la realidad de la pandemia de la covid-19, que se ha construido a partir de 56 indicadores con aspectos relacionados con la salud y el medioambiente, la digitalización y la capacidad de recuperación de la crisis (resiliencia). Estos se agrupan a seis pilares fundamentales: facilitar, atraer, crecer, retener, capacidades y vocaciones técnicas; además de conocimiento.

Facilitar, atraer y crecer

En el primero de los seis pilares analizados en el informe, Facilitar, Madrid destaca claramente en el ranking, seguida de País Vasco y Navarra, con más de 30 puntos de diferencia sobre las comunidades más rezagadas como Canarias, Baleares y Extremadura. En concreto, Madrid lidera todos los indicadores relacionados con las nuevas tecnologías y destaca por la menor vulnerabilidad de sus empresas gracias a su mayor dimensión y capacidad de crecimiento.

Sin embargo, aparece penalizada por el elevado precio del alquiler de vivienda. Por su parte, País Vasco ocupa la primera posición en gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) y lidera también la relación paga/productividad, mientras que La Rioja destaca por las facilidades que ofrece para hacer negocios y Asturias se sitúa en las primeras posiciones en casi todas las variables.

En cuanto a Atraer talento, solo Madrid, Navarra, Cataluña y País Vasco, se sitúan por encima de la media nacional y Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria se sitúan a la cola. En las restantes autonomías, la separación entre comunidades avanzadas y rezagadas es distinta a la del índice global, ya que Andalucía y Baleares aparecen entre las primeras y Cantabria y Aragón entre las segundas.

Madrid ocupa la primera posición en presencia de empresas extranjeras y en el porcentaje de mujeres universitarias; Navarra en la presencia de estudiantes internacionales; País Vasco por las oportunidades de liderazgo de las mujeres; Asturias por la inversión directa extranjera y la transferencia de tecnología; y Extremadura por su menor brecha salarial.

Por otro lado, País Vasco, Navarra y Madrid siguen estando entre las mejor situadas en el tercer pilar, Crecer, en el que un total de nueve comunidades se encuentran por encima de la media nacional y no existen diferencias tan bruscas entre autonomías como en los anteriores pilares.

En concreto, Cantabria, Galicia y País Vasco lideran en todas las variables relacionadas con la educación y Madrid destaca en el porcentaje de empresas que ofrecen formación profesional y en nuevas tecnologías. Navarra destina un porcentaje mayor de recursos a la formación en el puesto de trabajo y muestra un mayor peso de las clases medias, indicador este último de la intensidad de la mejora en el nivel de vida, al que suele referirse como "ascensor social".

Retener, capacidad y vacaciones y conocimiento

El cuarto pilar, Retener, está liderado por Navarra, Asturias y Castilla y León y es el único en el que Madrid se encuentra por debajo de la media nacional, penalizada, por ejemplo, por aspectos como el tiempo que se tarda en ir a trabajar. El mapa sitúa a las regiones de la mitad norte peninsular —incluida Extremadura y con la excepción de Cataluña— en las posiciones más favorables. También se incluye en este grupo la Región de Murcia.

En concreto, Navarra ocupa la primera posición en los indicadores de dotaciones sanitarias y protección social. Tras ella, aparecen destacadas, con valores muy parecidos, Aragón, Castilla y León, País Vasco, Asturias y Cantabria. Castilla y León es líder en energías renovables y Aragón en médicos por 100.000 habitantes, mientras que Extremadura lo es en tiempo invertido en ir al trabajo.

El pilar relativo a Capacidades y Vocaciones Técnicas vuelve a situar a Madrid, destacada; Navarra; Cataluña y País Vasco en los primeros puestos, mientras que Asturias y Aragón también se sitúan por encima de la media nacional.

Madrid es líder en la presencia de técnicos y profesionales asociados y en empleabilidad y segunda en productividad por trabajador, a gran distancia de sus inmediatos seguidores. También ostenta el liderazgo en la variable que mide la facilidad para encontrar trabajadores cualificados y en la correspondencia entre cualificación y ocupación. Baleares es líder en el porcentaje de la población con educación secundaria y Aragón en población activa también con educación secundaria.

El sexto pilar, el relativo al Conocimiento, sitúa solo a Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra por encima de la media nacional y como las autonomías con mayor en capacidad de producir y aplicar conocimiento a través de profesionales, instituciones, organismos y empresas.

Madrid lidera el indicador agregado, los dos ámbitos que lo integran y seis de los doce

indicadores, mientras que País Vasco lidera la población activa con estudios superiores y el número de investigadores por millón de habitantes. Navarra ocupa la tercera posición en cuatro de los indicadores y la segunda en disponibilidad de científicos e ingenieros y Asturias ofrece buenos resultados en el grado de cualificación de nivel superior.

La apuesta de Navarra por el talento

El Mapa del talento autonómico fue presentado el pasado viernes en acto celebrado en Navarra, como reconocimiento a los buenos resultados que obtiene la comunidad autónoma, segunda en el ranking general y la única que se sitúa entre las cuatros primeras posiciones en los seis pilares analizados.

La presentación contó con la participación de la presidenta de Navarra, María Chivite, quien afirmó que estos datos reflejan la apuesta del Gobierno por colocar la innovación "en la primera línea" y demuestran que "el camino emprendido por el Gobierno de Navarra, de la mano de la sociedad civil organizada, es un acierto". Pese a ello, incidió en que no deben dejar llevarse por "la autocomplacencia".

Asimismo, incidió en que buena parte del éxito de estos datos reside en la cogobernanza con los agentes sociales, la acción política compartida y la inteligencia colectiva, que son "palancas claves" de la propuesta del Gobierno foral a la ciudadanía y que "cobran especial significado en ámbitos como la investigación y el conocimiento".