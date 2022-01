Innovación en los anuncios por palabras: acercarse al 'ecommerce', alejarse de la prensa en papel

Hablar de innovación suele ser sinónimo de mirar al futuro, pero hay veces que es necesario echar la vista atrás para entender mejor cómo evolucionamos como sociedad y cómo evoluciona nuestra economía.

Un ejemplo de ello podrían ser los conocidos tradicionalmente y hace no tanto como 'anuncios por palabras'. Eran esos textos breves con ofertas de servicios de todo tipo.

Sin embargo, los clasificados, como son conocidos ahora, han evolucionado y lo han hecho, cómo no, de la mano de la innovación y de la tecnología.

Román Campa es el CEO de la compañía Adevinta Spain, uno de los referentes españoles en el sector del marketplace, con marcas reconocidas como Fotocasa, Habitaclia, Infojobs, coches.net, motos.net y Milanuncios.

Explica que "efectivamente, en el año 2000, los diarios acaparaban el 99% de los ingresos provenientes de este tipo de publicidad; en 2019, sólo representaba el 11% de dicho mercado". Según explica, en Adevinta "estamos convencidos de que el futuro, y diría también que el presente, son puramente online".

INNOVAR PARA VIVIR: Accenture y Adevinta

La tendencia de futuro de los marketplaces "pasa por la personalización y la transaccionalidad. El reto es integrar todo el proceso de compra hasta la entrega en un solo marketplace, dejando así de ser un mero escaparate para ser un proveedor de servicios cada vez más cercanos al ecommerce y más lejanos de los diarios".

Por su parte, Adolfo Rodero, managing director de Accenture, advierte que "determinados grupos de edad pueden asociar el concepto de anuncios por palabras o mejor dicho clasificados con la prensa en papel y, dado que la prensa en papel es un sector que no atraviesa su mejor momento, podríamos pensar que los clasificados también están en retroceso".

Pero "nada más lejos de la realidad. Las cifras nos demuestran que el sector no solo está más vivo que nunca, sino que crece año tras año". De hecho, empresas como Adevinta, tras un informe elaborado por el brazo inversor de la compañía -Adevinta Ventures-, constata que "la inversión en el sector ha crecido un 70 % desde enero de 2020", revela Campa.

La clave, coinciden ambos, es que "la sociedad confía cada vez más en plataformas on line para realizar sus acciones de compraventa entre particulares" Añade el CEO de Adevinta: "No en vano, cada día 1 de cada 2 internautas en España se conectan a alguna de nuestras plataformas (alrededor de 20 millones)".

Recientemente, Accenture ha presentado el informe 'Clasificados Online: de la venta de productos al intercambio de experiencias' realizado por Accenture en colaboración con IAB Spain, división de la mayor asociación mundial de comunicación, publicidad y marketing digital.

El informe detalla que este intercambio comercial de productos y servicios entre particulares se expande a gran velocidad en nuestro país, gracias a la evolución de un conjunto de plataformas digitales, donde los Clasificados Online desempeñan un rol fundamental. Un dato: solo en relación a 2019, la cifra de ingresos de las plataformas de clasificados on line ha crecido un 14%, revela Accenture.

Seis tendencias clave

Este estudio, además, habla de seis tendencias clave para que el sector siga en alza. Son la sostenibilidad, con un usuario cada vez más responsable con el medio ambiente; la mejora permanente y la innovación; la generación de confianza, conveniencia y seguridad en las transacciones; el perfeccionamiento en el uso de datos derivados de todas las interacciones que se producen; la aparición paulatina de un nuevo modelo de publicidad; y, por último, la aplicación efectiva de la tecnología para una experiencia de usuario excelente.

"La tecnología tiene un papel capital, fundamental. De hecho, la tecnología es la base de Adevinta: son elementos indisociables", concede Campa. Tanto es así que "invertimos anualmente en torno a 3 millones de euros en I+D+I para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes y usuarios, y estamos constantemente contratando nuevo talento en todas nuestras plataformas".

Todo ello hace que el posicionamiento del sector español en relación con el resto de Europa sea notable.

"Apoyándome de nuevo en el informe que hemos elaborado, vemos que, en Alemania, pero sobre todo en Reino Unido, existe una industria de clasificados más desarrollada en cuanto a ingresos. En el caso de España, eso sí, se observa un recorrido potencial de generación de ingresos de esta industria en relación con el tamaño de la economía", argumenta Rodero.

También hay un dato llamativo que habla del crecimiento del sector. Este dato es que el tráfico que genera este tipo de sitios supone en torno al 6% del tráfico total de Internet en España, un volumen importante si consideramos que el tráfico a plataformas de ecommerce supone el 10% del tráfico total, según el citado informe.

El managing director de Accenture concluye reconociendo el papel que ha jugado también la irrupción de la pandemia. "La pandemia ha influido, como en tantos otros aspectos de nuestra vida. Todos hemos comprobado cómo el confinamiento obligó a muchas personas que no lo conocían a descubrir el comercio on line y de ahí a introducirnos en el mundo del intercambio de productos y servicios hay solo un paso. Por eso plataformas como las que comentamos no sólo han mantenido las tendencias positivas que hemos visto hasta 2020 sino que a partir de ese año las han mejorado aún más gracias a los nuevos tipos de usuario que se han animado a adentrarse en este mundo".

