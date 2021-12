Innovación al servicio de los seguros: diversificar productos y mejorar el servicio al cliente con nuevas tecnologías

Normalmente, hablar de innovación es hacerlo desde el punto de vista tecnológico, pero no conviene olvidar que la innovación empresarial no siempre está relacionada con herramientas como la inteligencia artificial, la robótica o la impresión 3D.

También existe la innovación estratégica. Es decir, empresas que echan un vistazo al futuro y descubren que tienen una oportunidad de diversificar su negocio saliéndose del camino inicialmente marcado. O lo que es lo mismo, innovando.

Un ejemplo claro lo encontramos en el sector de los seguros. Ese fue el tema principal de una nueva entrega de 'Innovar para Vivir', el espacio de Accenture y D+I en 'La Brújula de Onda Cero'.

Las preguntas son claras: ¿debe una compañía aseguradora ofrecer otro tipo de servicios? ¿Puede plantearse una empresa, pongamos por caso, del sector de las telecomunicaciones, comercializar también pólizas de seguros entre sus clientes? ¿Existe este tipo de innovación en las compañías de seguros?

"El sector de los seguros da una imagen de poco innovador, pero hay que decir que en los últimos años ha habido inversiones significativas, poniendo el foco en un cliente cada vez más exigente. A nivel mundial, en los últimos 6 meses el sector ha invertido 7.000 millones de euros en innovación de cara a sus procesos y clientes", argumentó Álex Borrell, managing director de Accenture.

INNOVAR PARA VIVIR: Accenture y Allianz

Borrell mencionó una encuesta realizada por la compañía sobre más de 1.000 clientes de compañías aseguradoras que habla de ese fenómeno.

"Los clientes exigen a sus compañías de seguros que innoven a través del ofrecimiento adicional de otros servicios, bien con valor de producto o con valor de responsabilidad social. La mitad de los encuestados estaría dispuesto a contratar servicios adicionales a su compañía de seguros y hasta un 66% opina que, efectivamente, las aseguradoras deben dar ese paso", resume.

Seguridad

Es más, avisa: "El 70% de esos clientes estaría abierto a contratar un seguro con una empresa de otro sector".

Eva Orell, directora de Operaciones de Allianz, una de las aseguradoras de referencia en el mundo, valida este argumento. "Es el propio mercado, son los propios clientes, los que nos están pidiendo esa innovación. Y desde Allianz, por ejemplo, estamos intentando ver más allá para acometer proyectos que nos den visibilidad más allá de nuestro papel como facilitador de coberturas", remarca.

¿Cómo lo hace? Orell explica que "además de disponer de nuestro catálogo tradicional de seguros (vida, hogar, salud, deceso, todo tipo de vehículos…, en definitiva, los clásicos), estamos implementando no solo otros seguros más adaptados a los nuevos tiempos, como los relacionados con la ciberseguridad o la nueva movilidad (patinetes) sino que sobre todo, hemos añadido productos y servicios que no tienen nada que ver con los seguros. Y ahí entran, por ejemplo, planes de pensiones, pero también herramientas personalizadas para fondos de inversión o de ahorro".

Generar seguridad en el cliente es otro de los objetivos de una compañía aseguradora y también la innovación es importante en este sentido.

Seguros en tiempo récord

Desde Accenture remiten de nuevo a la encuesta para contextualizar: "Hasta el 75% de los clientes de una aseguradora no dudaría en compartir datos personales si el objetivo es mejorar la prestación de los servicios propios o adicionales que pueda ofrecerles la compañía". El hecho de que este dato, según Álex Borrell, "vaya en aumento" cada año habla de la confianza que generan hoy en día las compañías de seguros.

La innovación a la hora de generar esta confianza, en el caso de Allianz, llega con un objetivo claro: "Tratamos de que la experiencia del cliente sea satisfactoria, conjugando innovación, simplicidad y servicios añadidos", admite Eva Orell.

Algunos ejemplos son "encontrar la información del seguro de manera rápida, pudiendo descargarte la información de tu póliza en el 'wallet' del teléfono móvil, pasar la ITV a nuestros asegurados o tramitar un seguro en un tiempo récord de 19 segundos".

Dentro de la innovación, además de la estratégica, también juega un papel capital la tecnología. En este sentido, "cuanta más tecnología uses, más eficiente serás. La tecnología está ayudando a la transformación digital del mundo de los seguros, con un foco en mejorar los canales de información con los clientes. Diversificar y vender productos y servicios va a implicar alianzas y las alianzas necesitan tecnología para que sea flexible", argumenta Álex Borrell desde Accenture.

"Tenemos que hacer sentir único al cliente y la tecnología es un facilitador para nuestra relación con los clientes", remacha Orell desde Allianz.

Con la vista puesta en el futuro, desde esta compañía aseguradora, afirman que "la clave debe ser que las empresas no pierdan la perspectiva de que la confianza de nuestros clientes depende de prestar el mejor servicio posible. Lo que no podemos hacer es quedarnos atrás, no puede ser que los clientes avancen y nosotros no acompañemos".

Para Accenture, "la innovación es clave, como todo hoy en día. Innovar no solo es innovar. Es escuchar al cliente, fijar un rumbo y saber captar la oportunidad. Y el que no sepa ser innovador, se quedará atrás. El sector asegurador no va a dejar que pase porque la confianza del cliente es uno de sus grandes activos".

Sigue los temas que te interesan