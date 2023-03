“Sin embargo, los lugares de trabajo no han resuelto el problema. La comunidad empresarial ha estado luchando contra los prejuicios de género durante décadas, pero las mujeres todavía no están en pie de igualdad con los hombres que las rodean. Las mujeres que habitan identidades marginadas adicionales, como las mujeres lesbianas, las mujeres trans, las mujeres de color y las mujeres con discapacidades, están particularmente en desventaja”.

Esta es una de las conclusiones de Colleen Ammerman y Boris Groysberg en un artículo publicado en septiembre del año pasado en Harvard Business Review titulado “How HBR Has Covered Women and Business”. El artículo se nutre del libro que publicaron dichos autores el mismo año bajo el título 'Glass Half-Broken: Shattering the Barriers That Still Hold Women Back at Work'.

Según explican, al principio, la revista apenas reconocía la existencia de mujeres en la fuerza laboral, pero en la década de 1950 comenzó a prestar atención a los roles que desempeñaban las mujeres en la gestión debido a los cambios en la ley, las políticas corporativas y las normas sociales. En esta época los artículos discutían principalmente si las mujeres gerentes alguna vez serían plenamente aceptadas y, en una ocasión, cómo las esposas deberían ayudar a avanzar en las carreras de sus maridos.

En las últimas décadas, a medida que las leyes, las políticas y las normas han seguido evolucionando, la revista ha publicado una avalancha de artículos varios sobre mujeres en la gestión. Aquí se han ido incluyendo exploraciones profundas de cuestiones tales como por qué las mujeres aún obtienen menos ascensos que los hombres y qué formas de discriminación sutil aún enfrentan. El artículo destaca los aspectos más relevantes de cada época haciéndonos reflexionar sobre los avances conseguidos y todo lo que queda por hacer que en mi opinión es mucho.

Simplemente revisando el tipo de estudios que se hacían en el pasado nos podemos hacer una idea de la situación en la que se encontraban las mujeres dentro del mundo de los negocios en las décadas anteriores. Algunos ejemplos de estudios de HBR conectados a distintas épocas incluyen:

(1953-1964) Los primeros años: caminos nuevos pero angostos

1953 – “Opportunities for Women at the Administrative Level,” de Frances M. Fuller y Mary B. Batchelder.

1956 - “Successful Wives of Successful Executives,” de W. Lloyd Warner y James C. Abegglen.

1963 - Harvard Business School empezó a admitir mujeres en su programa completo de MBA.

1964 - La Ley de Derechos Civiles prohibió la discriminación sexual en el empleo.

(1965–1979) Tiempos de cambio: Las oportunidades de las mujeres se amplían, algo

1965 – “Are Women Executives People?”, de Garda W. Bowman, N. Beatrice Worthy y Stephen A Greyser.

1977 - “How GE Measures Managers in Fair Employment,” de Theodore V. Purcell.

(1980–1988) Una nueva era: los obstáculos para las mujeres se convierten en problemas de la empresa

1981 - “Sexual Harassment…Some See It…Some Won’t,” de Eliza G. C. Collins and Timothy B. Blodgett.

1983 - “Compensation, Jobs, and Gender,” de Benson Rosen, Sara Rynes, y Thomas A. Mahoney.

(1988-1999) El gran debate: ¿las mujeres pertenecen a la cima?

1989 - “Management Women and the New Facts of Life,” de Felice N. Schwartz.

1990 - “Business and the Facts of Family Life,” de Fran Sussner Rodgers y Charles Rodgers. 1990 - “Ways Women Lead,” de Judy B. Rosener.

1992 - “Women as a Business Imperative,” de Felice N. Schwartz.

(2000–2019) Mujeres del siglo XXI: ya no son la excepción

2000 - “A Modest Manifesto for Shattering the Glass Ceiling,” de Debra Meyerson and Joyce K. Fletcher.

2004 - “Do Women Lack Ambition?,” - Anna Fels.

2006 - “Are Women Executives People?” de Dawn S. Carlson, K. Michele Kacmar, y Dwayne Whitten.

2007 - “Women and the Labyrinth of Leadership,” de Alice Eagly and Linda L. Carli.

2010 - “Women in Management: Delusions of Progress,” de Nancy M. Carter and Christine Silva.

2010 - “Why Men Still Get More Promotions Than Women,” de Herminia Ibarra, Nancy M. Carter, and Christine Silva.

2013 - “Women Rising: The Unseen Barriers,” de Herminia Ibarra, Robin J. Ely, and Deborah M. Kolb.

2013 - “Dysfunction in the Boardroom,” de Boris Groysberg y Deborah Bell.

2014 - “Rethink What You ‘Know’ About High-Achieving Women,” de Robin J. Ely, Pamela Stone y Colleen Ammerman.

2018 - “What Most People Get Wrong About Men and Women,” de Catherine H. Tinsley y Robin J. Ely.

(2020s) ¿Cambian las cosas?

2023 – “Race, Equity, and Power at Work,” de Scott Behson.

Me permito añadir a esta lista el nombre de 3 mujeres que los apasionados en el mundo de la estrategia, la creatividad y la innovación mencionamos con frecuencia.

Se trata de: 1) Teresa M. Amabile creadora en 1983 y 1996 del modelo de componentes de la creatividad, 2) Renée Mauborgne quien desarrolló en 2005 junto a W. Chan Kim la estrategia de océano azul y 3) Bettina von stamm que propuso en 2022 un marco conceptual en el que incluía cinco importantes dimensiones que cualquier organización debe trabajar, sin obviar ninguna, si quiere innovar con éxito: (1) la visión y estrategia, (2) los estilos de liderazgo, (3) los procesos, (4) la cultura, (5) el entorno del trabajo.

Extra point: el artículo de HBR incluye la lista 2023 - Women CEOs of the S&P 500 (List) de Catalyst.

*** Paco Bree es director de programas de innovación de Deusto Business School y CEO de Inndux.

