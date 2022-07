Aterrizando con 'las personas' en el siglo XXI

A fin de cuentas, la digitalización no es una transformación en clave de herramientas, sino de personas. Las herramientas digitales, como las de proceso, tienen que ver con adquirir nuevas competencias que nos permitan afrontar lo que viene. La paradoja es que la transformación que viene tiene mucho más que ver con la persona, por eso ya hablamos de un humanismo digital. Lo que tenemos que conseguir es integrar la tecnología para que nos ayude a alcanzar una productividad real.

La mejor definición de productividad que he leído hasta ahora la define como la forma de hacer las cosas con flow, sin que cuesten. Cuando los procesos fluyen, las personas dedican su esfuerzo a lo que tiene valor. Y lo que tenemos como personas, por el momento, no lo tienen las máquinas... La capacidad de sentir, de enamorarse, de movilizar. ¿Qué otras se te ocurren?

En los últimos años, en los que me he dedicado a la transformación, me he dado cuenta de que la transformación es de forma de pensar, de capacidades, de comportamientos, es trabajar las dinámicas organizacionales. Por ejemplo, trabajar las experiencias de cliente y de empleado en conjunto. A fin de cuentas, la de cliente tiene que ver con la relación de la organización hacia fuera y de la de empleado hacia dentro, es como el yin y el yan.

También trabajar las dinámicas de autocuidado y permitir que existan espacios de cuidado a todos los niveles. Desde luego, es necesario trabajar el propósito tan ligado en estos días al compromiso. E identificar dentro de nuestra organización qué 'mueve' a nuestra gente: ¿el reto, el cambio, la estabilidad, etc.? Sólo desde esas conversaciones, desde el atrevimiento a hacer las cosas de forma diferente, a dudar de todo lo que creemos que sabemos, el desaprender y soltar lo que ya no vale, podremos acompañar a las organizaciones y a las personas a 'adentrarse con seguridad' en el siglo XXI.

Y es que hoy la transformación tiene que ver cada vez más con quién soy como persona.

*** María Llosent es directora de RRHH y miembro de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.