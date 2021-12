Tiene tres países en su corazón: Estados Unidos, Italia y España, como tiene tres personalidades, la del filósofo analista, “introvertido” y callado; la del “humorista del juego de palabras” que destacan y contagia entre sus allegados, y cuyos chistes se entiende conociendo la persona que hay detrás; y la que más le gusta a él, la del killer de los negocios, el seller de las empresas, porque ha convertido en arte la difícil tarea de vender, porque es el que mejor vende, no hay otro como él. “Me gusta ganar en los negocios”, world champion Joshua Novick.

Vender, vender, vender y volver a vender. Idea, crea, gestiona, habla, pregunta, contesta, negocia, ofrece, intenta, trabaja, invierte, compra y vuelve a vender, y vuelve repetir victoria. No tiene otra religión, unido a sus raíces hebreas (“no soy creyente pero soy judío”), que no sea la de alcanzar el objetivo final de la venta. Hoy cumple su sueño, en el mundo del M&A, vendiendo y comprando empresas para terceros a través de su boutique, Bondo Advisor.

Joshua Novick es el hijo pródigo de Antevenio, la agencia digital con la que dio el campanazo. Primero, creándola en 1999, llegando en 2004 a 30 empleados, y logrando más de 15 millones de inversión de mano de agentes como la familia Slim, la corporación IBV, el Grupo ALBA, Capital Risk del Banco Santander y la Familia Rodes.

Luego, en 2007, con más de 6 millones de facturación, 600.000 de Ebitda y más de 40 empleados, llegó “la mayor alegría profesional de mi vida”, presume orgulloso, cuando la llevó a cotizar en bolsa, siendo la primera compañía del mundo de internet (tras Terra) en convertirse en cotizable, y en salir a bolsa en un país extranjero. “Fue muy especial” define, “y sin tener ni idea”, relata.

Su hermano de los negocios, Pablo Pérez García-Villolasda, CFO de Antevenio por aquel entonces, hoy su cofundador en Bondo, relata anécdotas de aquellos momentos. “En París, sacando la empresa a bolsa en el road show, fuimos a visitar un banco. En la reunión había entrado otra persona por error. Nosotros creíamos que era del banco y ellos de Antevenio. Estuvo el tipo 20 minutos sentado en la reunión equivocada y Joshua no pudo empezar porque le entró la risa tonta”, así se hace el camino, “fue más gracioso de lo que parece” apuntala Pablo.

La guinda del largo proceso la culminó Novick en 2016, tras la compra de varias compañías y la expansión internacional de Antevenio. Fue en ese momento cuando logró vender el 80% de la entidad, por un contante de más de 24 millones de euros, tras una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de la familia Rodés, “a la que estoy muy agradecido, siempre me apoyaron todos los hermanos”. Así culminó el proceso al que aspira todo emprendedor que se precie, que sea ambicioso, y como no, que sepa vender.

“Joshua es una de las cabezas más interesantes que he conocido nunca, es una persona completamente tenaz e intrépida” afirma Jesús Mera, socio en Bondo. “Una persona constante y trabajadora” dice quien más le conoce, su hija Rebecca, que también ha heredado su liderazgo empresarial montando una escuela de skate.”¿El mejor consejo que me dio?, contesta por WhatsApp, “es importante conocer a mucha gente y tener muchos contactos, que luego pueden venir muy bien en el futuro”.

La persona que más le ha marcado profesionalmente siempre ha sido su padre, empresario e inversor. Oliver Novick, vinculado al mundo de las multinacionales y del M&A a través Finivest, el holding de empresas de Mediaset, participando en la creación de Mediaset España. Creador del VC italiano que germinaba y regaba la innovación del país transalpino, “era la persona a la que le preguntaba todo, quien me dio los mejores consejos y me ha empujado a ser empresario”.

El lado inversor de Joshua Novick, cuyos tickets “no son muy altos, entre 25 y 50k” pero abren grandes puertas, se centra en apostar por negocios “de emprendedores conocidos”, incluso en algunos casos “amigos”, que denotan “entrega y sacrificio” por su proyecto. Como en el caso de Tuvalum, donde nuestro protagonista ha invertido en un ronda y realizado follow on en otra, “es un negocio liderado por dos grandes emprendedores, Alejandro e Ismael”. “También me gusta aportarles valor para que crezcan” apuntilla.

O como sucede en el caso de la Zasbook, entidad que comercializa el sello editorial Vivelibro. Sus socios fundadores, Marcelo López y Tomás González, “fueron los primeros en invertir en mi empresa, con 6.200.000 pesetas de las de entonces y les salió bien cuando vendieron sus participaciones en Antevenio”. Pero lo que resultó más importante para Novick fue “que me ayudaban con la contabilidad de la empresa y me sacaban a tomar cervezas por Madrid cuando yo no conocía a nadie, les guardo gran cariño (el mismo que el que escribe esta columna) y por eso decidí apostar por ellos con su sello editorial”.

Joshua Novick invierte en lo que sabe. Comenzó su andadura profesional en los 90 en España vendiendo corbatas, y al poco tiempo, ya lo hacía online. Ecommerce y ropa, bonita unión que le ha llevado a realizar su tercera apuesta, hace poco más de un año por Metropollie, tienda online de artículos y ropa de skate que lidera su socio también en Bondo, Fernando Gárate. “Junto con Pablo (cofounder de Bondo), está entre mis mejores amigos, sabe lo que pienso y nos compenetramos muy bien. “Es un gran profesional y un gran gestor”.

“Tengo una deuda con mis socios. Pusieron el mismo empeño que yo para llevar al éxito a Antevenio pero fui yo el que le saqué más dinero”, se sincera para Disruptores e Innovadores. Y así llegó Bondo Advisor, la boutique del B&A, en la que junto a Joshua, Pablo y Fernando, se ha sumado al equipo otro ex Antevenio, Jesús Mera.

Desde su nacimiento, en 2020, ya han participado “en un total de seis operaciones”, se abre silencio, suspira Novick en mitad de la sala de reuniones de sus oficinas situadas junto a la Gran Vía de Madrid, pensando en cerrar el año con una séptima. Volviendo a vender, volviendo a ganar.

Operaciones de renombre como el apoyo en la salida a Bolsa del gran Yago Arbeloa con Miogroup, o ayudado en ampliar este grupo empresarial compras tan sonadas como la de Artyco. O también con su cliente Lleida.net con el que ya han protagonizado la adquisición de inDenova. Destacar su gran operación internacional con el asesoramiento en la adquisición de edgeware por parte de Agile Content.

Como experto en M&A, aconseja a quien quiere vender su empresa, “prepararlo con un año de antelación a la operación”, y a quien quiere vender: “analizar la parte cultural, que las compañías que compres sean capaces de integrarse a nivel cultural dentro de la propia empresa y preservar siempre la motivación del equipo directivo”.

“Me considero una persona privilegiada y feliz”, se autodefine Noviick, y su corazón se abre para hablar de “la suerte que he tenido en la vida”. No le gusta el dinero, “pero no me falta”, algo que considera suerte “ya que no le pasa al 90% de la gente de tu país”.

Como italiano (adoptado), donde vivió de los 2 a los 17 años, es fan del Milán de fútbol, como neoyorquino, donde nació, sigue a los Yankees de Nueva York de baseball, y como español (también adoptado), dicen sus amigos, que “Elche es su ciudad preferida”.

No es fanático de ningún equipo de fútbol, ni empresa ni negocio, pero si de su mujer Belén, quien “ha aguantado durante años mis viajes y mi trabajo, y se ha encargado, además de trabajar dando clases, “de criar a nuestros cuatro hijos”. Por cierto, Belén nació en Elche.

