Patricia Pomies, COO de Globant: "No estamos conformes con crecer un 20%, siempre queremos más"

Estudió Ciencias de la Comunicación y parecía que su carrera iría encaminada a algo similar a lo que este humilde escribano trata de llevar a cabo en este artículo. Sin embargo, los derroteros tenían reservado algo muy distinto para Patricia Pomies.

"Me encanta la parte de edición de contenidos y empecé a trabajar en un portal educativo que tenía como objetivo distribuir tecnología a docentes y estudiantes de todo Argentina. También estuve al frente de un proyecto para entregar cinco millones de ordenadores en aquel momento, una iniciativa sumamente grande. Pero me faltaba la parte privada, porque al final dependía del Ministerio de Educación de la Nación y los vaivenes políticos no eran lo que más me divertía", se presenta en entrevista con D+I - EL ESPAÑOL.

Ahí comienza el giro argumental que llevaría a Patricia Pomies a Globant, la principal consultora del país que saltó a la bolsa de Nueva York en julio de 2014. Llegó a la compañía dirigiendo la vertical de educación y tecnología, "un área muy incipiente" con clientes como National Geographic o Disney, pero no tardaría en abordar otros sectores relacionados con las finanzas y la banca. Un primer paso antes de que le fuera encomendada la misión de abrir las oficinas de la multinacional en Europa (Londres, Madrid...). Y, finalmente, asumiendo la gestión de talento y la dirección operativa del grupo.

"Lo que más me interesa desde siempre es la creación de equipos multidisciplinares, con perfiles sumamente heterogéneos; lograr la innovación por medio de un pensamiento que conecte a ingenieros con psicólogos, sociólogos o especialistas en recursos humanos", defiende la ejecutiva. "Se trata de darle a Globant una visión de crecimiento que no tiene que ver pura y exclusivamente con la tecnología, sino con poner a la gente en el foco".

28.000 empleados en casi una treintena de países son el resultado de esa expansión consciente que lidera Pomies, llevada de forma orgánica como inorgánica con múltiples adquisiciones. Francia, Vietnam o los países nórdicos son sólo algunos de los últimos mercados en que la organización argentina ha desembarcado con fuerza en tiempos recientes.

"En cada lugar donde estamos, en cada negocio en que nos introducimos, entendemos que la gente que va a trabajar en ello es igual de importante que la rentabilidad. Sin las personas correctas, nunca lograremos esa rentabilidad", reconoce Pomies.

Estrategia para crecer a un 22% anual

Originaria de Pigue (un pueblo con 13.822 habitantes en Argentina), Patricia Pomies estudió en la Universidad de Buenos Aires y, desde entonces, no ha parado de viajar por todo el mundo. Su carrera en Globant es una buena excusa para ello. Ahora, con base de operaciones en Madrid, aunque la entrevista pilla a esta ejecutiva en la vecina Biarritz con su familia.

Un breve descanso para retomar fuerzas, porque lo cierto es que la maquinaria de Globant no ofrece síntomas de desaceleración. Con un crecimiento anual del 20-22%, la compañía cuenta con una particular metodología para poder seguir las tendencias del mercado y ser "el mejor 'partner' para transformar las industrias".

"Estamos continuamente buscando cuáles son las necesidades y las tendencias en los distintos verticales. Es lo que nos hace únicos, porque podemos estar trabajando en un proyecto de videojuegos, como cuando diseñamos el FIFA, y trasladar ese conocimiento a otra industria que necesita relacionarse con el consumidor de una forma diferente", explica Pomies. "O cuando desarrollamos la plataforma de Openbank, que en realidad no vino motivada por nuestra experiencia en banca sino por el trabajo en plataformas online como Disney+ o LinkedIn, para traer cosas innovadoras a ese sector".

Un total de 24 estudios con distintas especialidades componen el sistema nervioso de Globant para captar esas sensibilidades y profundizar en verticales y tecnologías concretas que demandan sus clientes, como Google Cloud recientemente. "Nunca perdemos de vista lo que está pasando, por ejemplo, hace cuatro años ya pusimos una formación obligatoria a todos nuestros trabajadores en inteligencia artificial. Y luego lo que nos está dando mucha creatividad es ir buscando diferentes formas de negocio, con nuevos verticales sobre marketing digital que están creciendo a un ritmo fenomenal", indica.

"Si nos hubiésemos quedado con los primeros 15 estudios, tal vez nos iba genial, pero no nos conformamos con mantener el statu quo", añade la directiva. "El equipo que lidera la empresa, del que me siento sumamente orgullosa, estamos continuamente pensando qué es lo siguiente. Ninguno está conforme con un crecimiento del 18-20%: siempre queremos más".

Las compras de Vertic (Dinamarca), Pentalog (Francia) y Experience IT (Estados Unidos) son solo parte de ese camino continuo de Globant por expandir su huella geográfica. "Estamos haciendo compras con una estrategia, si se quiere, más agresiva que en años anteriores, pero el crecimiento orgánico de Globant sigue siendo alrededor del 85%. Lo que buscamos con estas adquisiciones es entrar en geografías donde no podemos ingresar de otra manera. En Francia, por ejemplo, nos estaba costando muchísimo entender el mercado y la compra de Pentalog nos permitió no sólo eso, sino también abrirnos la puerta a un montón de lugares -como Vietnam- donde queríamos entrar a buscar talento", admite Pomies.

Operaciones con la que Globant busca construir cimientos sobre estas compañías, no engullirlas como suele ser el caso habitual en consultoras del sector: "No queremos diluir a nadie, al contrario, lo que queremos es que ese talento venga a nosotros, incorporarlo en lo que venimos haciendo. Tenemos un marco de integraciones muy avanzado, que no es único para todos los casos, porque precisamente lo que más nos gusta es encontrar esas perlas que nos permitan generar nuevas olas de ingresos y creatividad".

La importancia de España

El hecho de que Patricia Pomies esté radicada en España, aun ostentando un cargo global, es buena muestra de la importancia de nuestro país en el organigrama de Globant. También lo es la apuesta por varios 'hubs' de innovación dentro de nuestras fronteras, con Málaga como gran centro de innovación en inteligencia artificial de la casa.

"España siempre va a ser un espacio sumamente atractivo para nosotros y donde vamos a seguir creciendo. Hemos hecho una gran inversión aquí, con más de 1.000 personas contratadas en este momento, y creemos que en España hay un talento espectacular que hace unos años no existía. El avance en formación, actualización y visión de los profesionales españoles ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos y para nosotros es un desafío poderlo aprovechar", detalla la COO de Globant.

