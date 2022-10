César Cernuda, presidente mundial de NetApp: "Tenemos que hacer frente al despilfarro digital para ser eficientes"

Tras una prolífica carrera en Microsoft, César Cernuda dio en 2020 el salto a NetApp como su presidente a escala mundial. Era no sólo un salto de gigante para este directivo español, alcanzando la cima en una de las multinacionales más valiosas del sector tecnológico (14.600 millones de valoración bursátil) sino que era también la casi primera experiencia profesional de Cernuda fuera de la compañía de su alma.

"Fue casi un año de conversaciones antes del fichaje, me reuní en varias ocasiones con George Kurian y, finalmente, se hizo público poco antes de la pandemia. Yo no me lo esperaba y no entendía el porqué buscaban a alguien como yo, sin experiencia en hardware. Pero me convencieron con la visión y la estrategia de futuro que tenían en ese momento", explica César Cernuda, en un encuentro reducido con medios en Madrid.

Entre esta ciudad, Miami y California discurre la vida ahora de este directivo. Eso cuando las giras internacionales se lo permiten, pues antes de que culmine el curso habrá visitado Bruselas, varios países asiáticos o Reino Unido. ¿Su misión principal? Seguir alentando a los equipos de NetApp en todo el mundo en su nueva hoja de ruta y mostrar su alineamiento con los grandes hiperescalares de nube pública.

"Mucha gente sigue viéndonos como una compañía de hardware, pero en realidad nuestro valor está en el software y, en concreto, en el sistema operativo que permite almacenar los datos en el lugar que prefieran nuestros clientes, ya sea en sus instalaciones, en las de un proveedor de servicios o en las de la nube pública", detalla.

Precisamente esa visibilidad completa es el gran activo comercial de NetApp con su solución OnTap. Y la razón de su ser también la tiene más que clara César Cernuda.

"Hay demasiados datos y no sabemos qué hacer con ellos. Eso supone un gran despilfarro digital, y debemos ser capaces de ser más eficientes. Esa es la verdadera transformación por la que ha pasado NetApp de cara a sus clientes".

Un viaje en el que AWS, Microsoft Azure o Google Cloud "han pasado de ser nuestros rivales a nuestros principales aliados, importantes partners de innovación y revendedores de soluciones". La ambición es máxima y confesa al respecto: alcanzar los 2.000 millones de dólares en ingresos procedentes de la nube en 2026. Por ahora la cifra ronda los 500 millones.

Cernuda es igualmente consciente de que su gran fortaleza (el reconocimiento de NetApp en el mercado de almacenamiento hardware) es también su "gran debilidad porque muchas de las personas con las que tenemos que hablar en estos nuevos mundos no nos conocen tanto".

Del mercado 'flash' a las contrataciones "selectivas"

D+I aprovecha la ocasión para lanzarle dos cuestiones dispares a César Cernuda, en su posición de máximo directivo de NetApp. La primera de ellas le retrotrae al 'core' presente de su empresa y que el ejecutivo obvia durante sus intervenciones: el hardware de almacenamiento de datos, con la eterna transición al 'flash' como protagonista.

"Somos de las compañías que más crecemos en almacenamiento, no sólo en 'flash' sino también en dispositivos tradicionales. Somos más grandes que Dell EMC en países como Alemania, nuestro sistema operativo corre sobre 'flash' y estamos invirtiendo mucho en conceptos como el almacenamiento por objetos o el 'storage-as-a-service'", responde.

La segunda pregunta es más delicada (y pertinente) si cabe. Y es que, en la actualidad, muchos de sus rivales han anunciado despidos o reducciones de plantilla con mayor o menor severidad. La propia NetApp en 2020 se deshizo de alrededor del 5,5% de su fuerza profesional a escala global. Le preguntamos por los planes de futuro, habida cuenta de la incertidumbre generalizada.

"Ahora mismo somos 12.000 personas, con un crecimiento notable desde ese año 2020", responde Cernuda, antes de admitir que "lo que sí vamos a ser es muy selectivos con las contrataciones y ver cómo podemos usar mejor nuestros recursos en los próximos doce meses".

Concretando un poco más, explica el presidente mundial de NetApp, se mantendrán los planes de incorporación en áreas como "el soporte o la relación con los clientes" pero se detendrán en aquellas consideradas como "nice to have".

