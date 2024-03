Sostenibilidad e inteligencia artificial al servicio de la edificación, las claves de Rebuild 2024

"Sin tecnología, no hay transformación en la edificación", con esas palabras Gema Travería, directora de Rebuild, manifestaba la estrecha relación que existe entre ambos ámbitos en una entrevista con D+I - EL ESPAÑOL. Esta sinergia ha sido, claramente, el leitmotiv de este evento, que ya se ha posicionado como una cita ineludible para el sector de la construcción.

El recinto de Ifema ha acogido esta convocatoria, que comenzó el pasado 19 de marzo y se extiende hasta hoy, 21 de marzo, situándose, durante estos tres días, como el hub de la construcción industrializada en España. En concreto, este año se espera que el evento genere un impacto económico de más de 59 millones de euros para la ciudad.

[Gema Travería, directora de Rebuild: "Sin tecnología no hay transformación en la edificación"]

La misma Travería avanzaba que esta edición supondría "un récord histórico" en números, ya que, según las cifras provisionales, han asistido más de 24.000 profesionales de toda la cadena de valor. A ellos se suman las casi 600 firmas expositoras confirmadas, de las cuales el 80% están dedicadas a la industrialización, confirmando que esta tendencia ha venido para quedarse. Todos ellos han dado a conocer más de 2.600 innovaciones.

Una imagen de la zona expositiva durante la última edición de Rebuild. Rebuild

Sin embargo, los buenos números de los que presume este evento no solo se han reflejado sobre el papel, sino que se han escenificado al pasear por los dos pabellones de Ifema reservados para la feria, que se han traducido en cerca de 36.000 metros cuadrados de superficie. En ellos, arquitectos, ingenieros, promotores, diseñadores o inversores han reflexionado y debatido sobre las nuevas tendencias que marcarán el devenir de esta industria.

Este año los tres pilares sobre los que se ha sustentado la cita han sido la industrialización, la digitalización y la sostenibilidad. Todo ello con el objetivo de definir el nuevo modelo constructivo que primará durante los próximos años.

Políticas públicas por una vivienda asequible

Durante la primera jornada de Rebuild 2024, David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, anunció importantes iniciativas para abordar el acceso a una vivienda digna y asequible en el país. Lucas enfatizó la importancia de la colaboración público-privada para enfrentar esta problemática, subrayando la necesidad de coordinación para ofrecer soluciones efectivas a los ciudadanos. Una imagen de la zona expositiva durante la última edición de Rebuild. Rebuild

En el mismo evento, representantes de la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Madrid reafirmaron el acceso a la vivienda como el principal problema social del país. Jorge Rodrigo Domínguez, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, anunció la creación del primer y mayor hub de construcción industrializada en España, con el objetivo de mejorar los tiempos de construcción y promover la sostenibilidad en el sector.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, enfatizó la importancia de la vivienda asequible como una prioridad para la ciudad, anunciando la construcción de 12.000 viviendas hasta 2027, tanto de manera directa como a través de colaboraciones público-privadas.

Sin olvidar la sostenibilidad

En el ámbito de la sostenibilidad, la jornada también abordó el desafío de reducir las emisiones de CO2 en el sector de la construcción. Ignacio Calvo, director de Innovación y Transformación Digital en Acciona, destacó la necesidad de reducir el consumo energético, promover el uso de energías renovables y adoptar prácticas de economía circular para cumplir con los objetivos sostenibles de 2030 y 2050. A su vez, Elvira Carles, directora de la fundación Empresa & Clima, señaló la urgencia de abordar el aumento de emisiones, destacando el papel crucial que juega el sector de la construcción en este aspecto y la necesidad de adaptar las viviendas y edificaciones existentes a las condiciones climáticas cambiantes. Precisamente, en Rebuild se daban cita empresas especializadas en este campo, como Itesal (con soluciones innovadoras de construcción con aluminio para edificios más sostenibles y eficientes) y otras, como Schneider Electric, cuyo foco está en ir más allá de los certificados energéticos para conseguir una verdadera eficiencia energética en las viviendas. Queda claro que la innovación es un actor crucial en este camino, no sólo por estos ejemplos, sino porque el mensaje ha calado hondo en las estrategias y prioridades de todo el sector de la construcción. "Está demostrado que con uso de tecnología conseguimos un ahorro energético del 20% y 30% con la consecuente reducción de emisiones. Con el ecodiseño analizamos el ciclo de vida de productos para saber qué materiales impactan más y en qué fases del ciclo debemos poner el foco", concluía Cecilia de Acha, Global R&D Manager Wiring Accessories de ABB.

Más IA y más sostenibilidad

Por su parte, una de las grandes ponencias de la segunda jornada fue la centrada en el análisis de la construcción del nuevo estadio Santiago Bernabéu, considerado uno de los proyectos "más ambiciosos y esperados del mundo del fútbol". Los participantes de esta mesa desgranaron todas las innovaciones que contempla esta obra tan particular donde ha tenido un especial protagonismo la metodología BIM, otra de las grandes tendencias presentes en el evento.

De hecho, el Plan BIM España en la Contratación Pública, que busca incorporar esta metodología en la contratación pública contó con su espacio propio en la feria a través de una mesa redonda en la que se han presentado las particularidades de esta iniciativa.

Una imagen de la zona expositiva durante la última edición de Rebuild. Rebuild

La inteligencia artificial (IA), como no podía ser de otra forma, también se posicionó como otra de las grandes protagonistas de esta cita en los tres días que ha durado el evento. No obstante, no solo lo hizo a través de diferentes debates celebrados, sino que incluso ha tenido lugar un taller centrado en aprender cómo se puede aplicar la IA al sector inmobiliario.

Junto a ella, los profesionales del sector también reflexionaron sobre cómo herramientas como el blockchain, el metaverso, la robótica o el análisis de datos se pueden integrar en este sector para avanzar en el modelo de la construcción 4.0. Tal es así que, en el segundo día del evento, tuvieron lugar diferentes ponencias en las que los expertos precisaron cómo se pueden aplicar dichas tecnologías para mejorar la eficiencia, reducir los costes y mejorar la automatización de los procesos.

[REBUILD 2023 muestra cómo la innovación (y no solo tecnológica) construye el futuro del sector]

Por otro lado, la sostenibilidad fue, asimismo, un mantra en esta segunda jornada, con presentaciones centradas en soluciones innovadoras que ayuden a avanzar hacia edificaciones más respetuosas con el medioambiente y reducir su huella de carbono.

Más allá de las ponencias tradicionales, en este segundo día se celebró, asimismo, el Gran Workshop de la Industrialización, en el que los participantes compartieron sus diferentes puntos de vista sobre los retos y desafíos de la industrialización.

Congreso de Arquitectura Avanzada

Como viene siendo tradición, dentro de Rebuild se ha celebrado el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, un "evento dentro del evento" en el que se reunieron los máximos representantes de esta industria para debatir y avanzar las nuevas tendencias que la protagonizarán en los próximos años.

En concreto, más de medio millar de expertos internacionales, según las cifras provisionales, reflexionaron en más de 277 sesiones celebradas en los ocho auditorios dispuestos sobre las opciones que ofrece el nuevo modelo constructivo para responder a la falta de viviendas, las posibilidades que brinda la robotización o cómo la automatización y los materiales biodegradables pueden ayudar a acercarse a cumplir los objetivos de sostenibilidad.