REBUILD 2023 muestra cómo la innovación (y no solo tecnológica) construye el futuro del sector

Tres días de debate y análisis sobre cómo se está transformando el sector de la construcción y edificación y, en ese cambio, cuáles son sus desafíos pero también sus oportunidades. Ese ha sido el eje de REBUILD 2023 que ha celebrado su sexta edición con materiales tan sólidos como innovación, tecnología, industrialización y sostenibilidad, pero con la necesidad de mano de obra cualificada como amalgama para todos ellos.

Por ello, durante los tres días que ha durado el evento y que ha logrado reunir a un total de 22.854 visitantes, no ha habido una sola ponencia, mesa de debate o presentación que no tuviera como fondo la necesidad de cambio que afronta el sector y que no es otro que lograr un nuevo modelo de construcción de edificios industrializada.

Una industrialización de una actividad tradicionalmente artesanal que no solo permitirá mejorar la eficiencia del sector y su digitalización sino que impulsará también la creación de mano de obra cualificada y la atracción de perfiles jóvenes y femeninos, como defendía hace unos días Gemma Travería, directora de REBUILD.

Sin embargo, el camino por recorrer en ese objetivo aún es largo ya que, como se ha señalado durante el evento, actualmente en España la construcción industrializada solo representa el 2% del total de las construcciones que se realizan en el territorio nacional, mientras que en zonas como Alemania o Reino Unido representan un 9% y un 7%, respectivamente.

Por ello, uno de los mensajes clave de REBUILD ha sido la necesidad de la colaboración público privada así como la firme apuesta por los organismos públicos para crear el clima idóneo que permita esa industrialización del sector.

Cambios fiscales y normativos

En ese sentido, los participantes en el evento ponían de manifiesto la urgencia de acometer cambios en normas como el Código Técnico de la Edificación o en el propio sistema de financiación del sector. "Hay que cambiar la ley hipotecaria para conseguir que los bancos valoren otros factores y no solo lo construido en obra", señalaba Roberto Albaizar, director de Desarrollo Corporativo en ACR.

Una idea que compartía Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura del Gobierno de la Comunidad de Madrid que destacaba "la responsabilidad de los poderes públicos para mejorar las condiciones que faciliten a las compañías desplegar todo su potencial y creatividad" y, entre otras medidas, apuntaba a la necesidad de que "las administraciones desarrollemos un entorno fiscal que ayude a la inversión, así como la colaboración público-privada para construir vivienda asequible".

Por su parte y también en esa búsqueda de iniciativas públicas que impulsen la construcción industrializada, Iñaqui Carnicero, secretario General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, destacaba la reciente Ley de Calidad de la Arquitectura, que quiere fomentar la industrialización, entre otras cuestiones, a fin de contribuir a la descarbonización.

Llegar al Net Zero en la edificación

Precisamente, la descarbonización del sector ha sido otro de los grandes protagonistas de REBUILD 2023 con la sostenibilidad como paraguas. Un reto especialmente importante si tenemos en cuenta que, en nuestro país, la edificación ocasiona el 30,1% del consumo de energía final y el 25,1% de las emisiones de dióxido de carbono.

Así, durante el evento muchas han sido las reflexiones sobre cómo caminar hacia una construcción más sostenible, apostando por materiales como la madera con una huella de carbono cero y criterios de economía circular. "La madera, si se trata correctamente la podemos volver a incluir en el ciclo, si cuando termina su vida útil se procede con la quema de biomasa, vamos a emitir igualmente CO2", apuntaba Toni Escudé, Director de Sostenibilidad en 011h.

También la forma en la que se construye debe cambiar y, como apuntó Marcel Gómez, director de Marcel Gómez Consultoría Ambiental, "debe tener en cuenta el fin de vida de los edificios. Diseñar para desensamblar es fundamental para poder reciclar después los materiales y crear una economía circular".

REBUILD 2023. REBUILD

Algo en lo que coincidía Mariano García, director de Sostenibilidad en Holcim España: "El sector debe ser capaz de construir mejor con menos para llegar a edificios más eficientes. Tampoco podemos olvidar la economía circular, que todavía no está del todo asumida por la cadena de valor". Además, el director de Sostenibilidad de Holcim España iba más allá y proponía una disruptiva solución que permite capturar el CO2 emitido en los procesos de edificación "para guardarlo en almacenes salinos o utilizarlo para darle un segundo uso, revalorizando de este modo las emisiones como combustibles".

Ideas para lograr un sector más sostenible también socialmente como abordó en su intervención Stepan Martinovsky, Senior Associate and Project Leader del estudio de arquitectura en madera Heatherwick Studio: "Nosotros apostamos por la búsqueda de equilibrio entre la sostenibilidad plana (cálculos de la huella de carbono o energía usada en operaciones), y la sostenibilidad social, la relativa a construir edificios que aporten valor a la comunidad y a la ciudad. Esperamos que este tipo de edificios que ame la gente duren más y sean menos demolidos".

Tecnología y colaboración

La digitalización del sector, proceso paralelo a su industrialización, ha sido otro de los ejes temáticos de REBUILD 2023. Así, una edición más, la metodología BIM ha sido protagonistas de numerosas mesas de debate y presentaciones, que han puesto en valor cómo este modelo de colaboración reduce fallos comunicativos del proceso constructivo y permite optimizar los recursos.

Son muchos los ejemplos de uso de BIM, incluso por parte de la Administración Pública como mostró Jesús M. Gómez García, subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Ministerio de Transportes quien afirmaba que "esta metodología nos permite ahorrar un 10% en los plazos de ejecución, así como reducir los costes de mantenimiento y operativos. Además, facilita la reducción de los residuos en las obras y la optimización del consumo de energía, así como la economía circular. Por otro lado, es también una aliada ante la falta de talento, ya que la forma de producción reduce la brecha de género y ofrece un valor añadido para los jóvenes".

Pero, junto a BIM, por REBUILD han tenido presencia tecnologías como los gemelos digitales, la Inteligencia Artificial, la Realidad Virtual o, incluso, el metaverso. Durante el evento se han podido conocer casos de uso y soluciones por ejemplo para prever las necesidades de un edificio, a través de un gemelo digital, o para proyectar el diseño de un edificio mediante Realidad Aumentada, visualizarlo y hacer, por ejemplo, modificaciones en su instalación de fontanería.

REBUILD 2023 REBUILD

Así, por ejemplo, José Manuel Olaizola, responsable Digitalización y Automatización de la Construcción de explicó cómo "el gemelo digital es necesario desde el inicio del proyecto, desde la fase de diseño. Por otra parte, la Realidad Aumentada es un elemento integrador, ya que nos permite compartir la información entre los distintos agentes. Esto es fundamental para detectar posibles incidencias y actuar lo antes posible".

En definitiva, una edición que, como resumía David Martínez, presidente de REBUILD "hemos constatando que la edificación necesita seguir un futuro industrializado para luchar por la descarbonización completa, superar el reto de la falta de talento, incorporar nuevos perfiles profesionales, reducir los costes de producción o garantizar el acceso universal a la vivienda. A ello, se le suma la incorporación de la tecnología, que es una parte fundamental para la automatización y la transformación de la construcción".

