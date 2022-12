Las finanzas descentralizadas, entre el optimismo y el realismo marcado por la burbuja de las 'cripto'

Cómo el 'blockchain' está afectando al sector financiero y, en una mira más amplia, cómo la descentralización está reinventando este mercado, son temas de relevancia en un contexto de incertidumbre como el actual. Máxime ante el rápido crecimiento de este tipo de alternativas y las dudas sobre su encaje normativo y social.

Todos estos punto se sometieron a debate durante el encuentro "El triunfo de las finanzas descentralizadas (DEFIs)", organizado por la Universidad Carlos III de Madrid y la financiación de la Comunidad de Madrid y los fondos FEDER de la Unión Europea.

Juan Miguel Gómez Berbis, investigador del grupo Knowledge Reusing. Experto en Blockchain, introducía que "la palabra clave es descentralización, porque nos hemos centrado mucho en su dimensión tecnológica -especialmente con 'blockchain' que es una solución matemáticamente elegante para un problema que siempre hemos tenido, el de distribuir determinados recursos y crear 'dinero digital'-, pero hay mucho más en cuanto a casos de uso que se pueden llevar a cabo sobre esta tecnología, como la base de estos registros inmutables en los 'smart contracts'"

Su grupo de investigación, por ejemplo, está llevando a cabo un proyecto financiado por la UE de "interoperabilidad entre distintos países, con diferentes leyes aplicadas al 'blockchain'". En él intervienen investigadores y empresas no sólo de España, sino también de Alemania, Turquía o Canadá y en él se explotan aplicaciones de las cadenas de bloques no sólo ligadas a las finanzas, sino también a la seguridad, la trazabilidad alimentaria o la salud. "Blockchain tiene ese componente transversal", sentencia Gómez Berbis.

"La descentralización es más importante si cabe teniendo en cuenta la llegada de la web3, un paso más en la descentralización de la estructura de internet. Y con las 'defis' tendremos los mismos retos que con la web3, tanto sobre la fontanería que hay debajo y su seguridad como en términos de confianza, donde los escándalos recientes de las criptomonedas no ayudan en nada", añade el experto. "Conforme madure la tecnología, lo que veremos será una progresiva recentralización en algunos aspectos más problemáticos para alcanzar el modelo de futuro".

Una revolución con especial calado en el ámbito regulatorio, que debe adaptarse a esta disrupción inesperada.

Los ponentes de la mesa redonda de investigadores de la UC3M sobre finanzas descentralizadas.

"Las tecnologías que hacen posible las finanzas descentralizadas suponen un desafío para el derecho porque no hay normas adecuadas. Pero no sólo eso: hay una transformación mucho más profunda, un cambio radical de lógica para el regulador. Hasta ahora, la lógica gravitaba alrededor de la idea del intermediario, a quien se le imponía una serie de obligaciones, requisitos y obligaciones a modo de cuello de botella para asegurar los niveles de supervisión y seguridad en el mercado. Pero al eliminar al intermediario, dejamos vacío de lógica todo el marco regulatorio", explica Teresa Rodríguez de las Heras, investigadora del grupo SOCITEC. Experta en Derecho privado y Miembro del Grupo Experto de la Comisión Europea: Responsabilidad y Tecnologías (IA, Robótica, IoT). "Estamos ante una revolución que llegará más pronto que tarde, pero que requiere de repensar todo el marco normativo".

En cuanto a la preponderancia del modelo descentralizado frente al centralizado, De las Heras cree que iremos hacia una "coexistencia de soluciones y de modelos, con tecnologías como el blockchain que permitirán determinadas soluciones o productos descentralizados pero sin implicar que todo el conjunto vaya a ser reemplazado por ello". Por ello, la labor de los intermediarios será reinventada: "La confianza y el valor añadido que aportan sigue siendo fundamental, por lo que habrá una cierta reacción a relocalizarlo con nuevas funciones".

"Si el intermediario es simplemente un obstáculo a eliminar del sistema, entonces estaríamos hablando de un proceso rápido de un par de meses. Pero la realidad es que genera valor al sistema, pero aún así estas tecnologías pueden ayudar a aumentar su valor. Y ahí es donde la regulación o su aplicación a los agentes financieros no está lo suficientemente desarrollada. También a la hora de proponerle soluciones concretas al consumidor", complementa David Martínez Miera, investigador del grupo de Economía financiera de la UC3M.

Articular cómo definir el futuro de las 'defis' en el actual marco normativo se antoja complicado, pero no imposible. "Habría que encaminarse más hacia una regulación por funciones, por servicios, no tanto por el tipo de agente. No regular a un banco por ser un banco, sino porque presta servicios de inversión... y cualquiera que preste esos mismos servicios estará bajo la misma normativa", detalla Martínez Miera, antes de reconocer: "Es más fácil de decir que de hacer realidad".

Un aterrizaje nada sencillo

Durante el encuentro, moderado por el subdirector de D+I Alberto Iglesias Fraga, también hubo ocasión de conocer el punto de vista de empresas, startups y organismos involucrados en el ámbito financiero.

Los ponentes de la mesa redonda de la UC3M de empresas sobre finanzas descentralizadas.

Es el caso de Javier González, Director de Innovación en EVO Banco. En su opinión, "hay que ver este proceso con mucha atención, pero también cautela. Pueden ser tecnologías muy interesantes y con casos de uso que nos salgan a cuenta. Pero creo que todavía hay un poco de confusión en los distintos niveles del ecosistema, así como dudas sobre el consumo de la energía o de la ciberseguridad del 'blockchain'. Y en cuanto al desarrollo propio de las 'cripto', hay muchos temas ligados a la prevención del blanqueo de capitales o financiación del terrorismo que no están resueltos. Además, muchos de estos mercados descentralizados dependen de muy pocos actores que actúan en los extremos de la cadena y que no están regulados. La clave estará en cómo podemos poner coto de alguna forma para que se garantice la protección al consumidor".



A su vez, Alfonso Ayuso, vocal de la AEFI, Asociación Española de Fintech e Insurtech y CEO de Minos Global, coincide en las cautelas al detallar que "tendemos hacia una descentralización funcional o tecnológica, pero no necesariamente operativa, de modelos de negocio o de prestación de servicios. El origen de todo esto viene de círculos casi anarquistas, y ningún Estado del mundo es anarquista, por lo que las 'defis' son incompatibles con el modelo de Estado de Derecho que tenemos implantado y se generan roces naturales. De ahí la regulación a nivel internacional para regular los activos digitales y que cumplan las normas que se aplican a las entidades tradicionales. Por no hablar de la protección del consumidor, porque necesitaremos garantizar que los algoritmos y protocolos se auditen para evitar fraudes".

Por último, Ignacio Moreno, cofundador de Capchase, startup vinculada al ecosistema de innovación de la UC3M, detalló que "gran parte de los problemas que surgen se deben a un ciclo natural, de madurez, en el que ya estamos comenzando la fase de consolidación en la que se comienzan a simplificar los productos y actores, al mismo tiempo que desaparece un poco la filosofía inicial con la que surgió. Al llevar la tecnología al 'mainstream' y reducir las expectativas infladas, se verá cuál es el valor real de esta tecnología y cuáles de los actores están 'en bolas'. Y, por supuesto, veremos marcos regulatorios más complejos, que son parte del ciclo natural de cualquier tecnología".

Sigue los temas que te interesan