Este análisis de sangre te lo puedes hacer en casa y te ayuda a interpretar síntomas y prevenir enfermedades

La salud es una de las áreas donde la transformación digital que aceleró la pandemia más está impactando para generar proyectos disruptores que cambien y mejoren la vida de las personas.

No se trata sólo de desarrollar tecnología sino que esta, además y sobre todo, tenga un impacto positivo en la sociedad y que las nuevas herramientas digitales favorezcan la prevención de enfermedades y la mejor interpretación de los síntomas del paciente. La startup Ailin es el caso paradigmático de esta situación.

"La idea surgió durante la pandemia, cuando me vi en la necesidad de hacerme un análisis de sangre en pleno confinamiento. Mis hermanas, que viven en Estados Unidos, me sugirieron hacérmelo desde casa con un kit, una práctica muy común ahí. Me pareció revolucionario y al investigar la situación en España, noté que estábamos lejos de lo que yo consideraba ideal".

Habla para D+I Isabel Caruana, fundadora y CEO de Ailin. Como en tantos proyectos emprededores, una -mala- experiencia fue el germen que después ha dado lugar a una empresa prometedora.

"Motivada por esta idea, decidí comprobar su viabilidad durante la baja de maternidad de mi tercera hija, Julia. Durante esos meses, estudié la oportunidad y con el apoyo de una de mis mejores amigas de la infancia, Talía, actual asesora médica de Ailin, me embarqué en el desarrollo de este proyecto".

Isabel Caruana, CEO y fundadora de Ailin, junto con Talía de Vicente, asesora médica de Ailin.

Así explica la fundadora de Ailin los orígenes de la startup, una empresa emergente que en la actualidad acaba de recibir por parte del CDTI el NEOTEC, una ayuda pública de este organismo público para empresas tecnológicas. "Junto con la ronda de financiación reciente, nos da permitirá continuar creciendo y desarrollando nuestra plataforma de IA para el apoyo al diagnóstico", reconoce con orgullo Caruana.

Razones no le faltan. Ailin hay sido reconocida en su corta trayectoria con más de 10 premios a nivel internacional y nacional, uno de los últimos, haberse alzado con el galardón de Tecnología con Propósito de la Startup Challenge, una competición organizada la primera edición The Gap in Between, el evento organizado por Social Nest Foundation para abordar los desafíos sociales y ambientales más urgentes.

Pero ¿cuál es su apuesta de valor? La cofundadora tratar de dilucidar esta cuestión lanzándonos varias preguntas: "¿Alguna vez te has preguntado cómo te está afectando el estrés? ¿Cuánto te impacta tu dieta o estilo de vida en tu salud? ¿Por qué te sientes cansado y necesitas un café para funcionar?".

"Nuestro organismo, en concreto nuestra sangre, guarda muchas de las respuestas a estas preguntas. Sin embargo, acceder a esta información suele ser complicado, requiere que un médico solicite una analítica, visitar varias salas de espera para finalmente recibir unos resultados que no están explicados para el paciente", indica.

La plataforma de Ailin proporciona al usuario resultados personalizados en 24 ó 48 horas y fáciles de entender para que pueda tomar decisiones informadas sobre su salud

Para la CEO, estas circunstancias provocan que muchas personas ignoren sus síntomas o los dejen pasar hasta que no sea muy evidente la necesidad de ir al médico.

Ailin simplifica el acceso a las pruebas de laboratorio, haciendo que sean más accesibles y compresibles, con resultados que están explicados por un equipo médico para que sean fáciles de entender, en 24 ó 48 horas. Además, su plataforma proporciona al usuario resultados personalizados, para que pueda tomar decisiones informadas sobre tu salud.

Establecer alianzas: el reto para 2024

"Contamos con el respaldo de grandes clínicas y especialistas que confían en la realización de pruebas de laboratorio desde casa también para sus pacientes, brindándoles comodidad y rapidez para un diagnóstico preciso. En Ailin tenemos una misión clara: hacer que las personas vivan más y mejor", recalca la resposable de la startup.

Llegamos a este punto del camino, 2024 se presenta prometedor para Ailin. Durante 2023, ha logrado asentar las bases sólidas para el crecimiento y la escalabilidad de su proyecto y ha validado su modelo de éxito, además de reunir a un equipo altamente cualificado y asegurarse la financiación necesaria para alcanzar su metas.

"Sin el equipo, nada sería posible. Todos compartimos una profunda pasión por el proyecto" Isabel Caruana, fundadora y CEO de Ailin

"Nuestro enfoque estratégico se centra en acuerdos con grandes instituciones del sistema sanitario y establecer alianzas sólidas con grandes corporaciones que compartan nuestra visión. Con un ambicioso y prometedor 2024 en mente, seguimos trabajando para liderar la innovación en el diagnóstico en remoto".

La startup no hubiera llegado hasta este momento sin el apoyo de su equipo, su capital más valioso. "Todos compartimos una profunda pasión por el proyecto, estamos transformando la manera en la que nos relacionamos con nuestra salud, haciéndola más accesible. Sin el equipo, nada sería posible", agradece la CEO.

"Nuestro equipo es multidisciplinar cubriendo las principales áreas: negocio, tecnología y medicina. Como CEO y fundadora de Ailin, estoy orgullosa de liderar un equipo que comparte los valores fundamentales de Ailin y que está comprometido desde el principio. Creo firmemente que el equipo es una de las partes esenciales para poder alcanzar nuestras metas", concluye.

