Este guardarraíl de rodillos de caucho reciclado busca socio para escalar su sistema que protege a ciclistas y motoristas

La última Semana Santa ha supuesto la vuelta a la normalidad en el sector turístico español y, de forma aparejada, el regreso también de los millones de desplazamientos por la red viaria nacional y, desgraciadamente, de los accidentes de tráfico. Durante las pasadas vacaciones un total de 29 personas perdieron la vida en la carretera, seis de ellos eran motoristas.

La fase de mayor estabilización de la pandemia, con más del 90% de la población española vacuna, hace presagiar que las próximas vacaciones de verano consolidarán un nuevo escenario que, si no es igual al previo a la crisis, se le parecerá bastante e, incluso, en algunos destinos de costa podría superar ya valores de 2019.

La tecnología y la disrupción han puesto al alcance del mercado soluciones que vienen a remar en favor de la seguridad en la carretera y que todavía constituye una de las asignaturas pendientes de nuestra era.

Porque, si la accidentalidad cayó en picado durante la parte más severa del confinamiento, la reanuación de la actividad económica y los contactos sociales ha vuelto a ponernos frente al espero y recordarnos que las muertes en carretera continúan sesgando múltiples historias vitales cada día.

El proyecto de Segurvital irrumpe en este contexto como una de las herramientas, con sello 100% español, del que disponemos para afrontar este handicap, sobre todo en el caso de motoristas y ciclistas, el eslabón más débil de la cadena ante un siniestro en la carretera.

Segurvital dispone de la homologación de seguridad nivel 1 que cumple los más estrictos controles de calidad en España y en el resto del mundo.

Su estructura de tubos de caucho reciclado que se instala en los guardarraíles no sólo ayuda a salvar vidas de motoristas y ciclistas en accidentes de tráfico, sino que se convierte en un ejemplo paradigmático de cómo disrupción y sostenibidad son compatibles y rentables.

Tras ser una de las startups finalistas del Premio Emprendedores y Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa, la empresa nacida en Logroño pisa el acelerador para encontrar partner tecnológico que le acompañe en el proceso de fabricación de su estructura para poder reducir el coste del producto y atender la prevista demanda al alza de su tecnología por parte de las Administraciones públicas.

"No entendemos cómo esta tecnología no está ya en toda la red viaria española", reconoce su CEO, Luis Ramírez. "Las necesidades no cubiertas son muchas contando que existen unos 8.500 kilómetros de curvas solo en este país sin proteger".

Su estructura se instala en la parte inferior de los guardarraíles y permite aminorar el impacto y gravedad de un accidente. Dispone de una banda de rodillos fabricados con neumáticos reciclados que impiden que un motorista o ciclista accidentado sea despedido al centro de la calzada en una colisión, donde podría ser atropellado por otros vehículos. Su solución también contribuiría a evitar posibles amputaciones o lesiones medulares.

Segurvital: el camino de rodillos de caucho que salva vidas en la carretera

El proyecto surgió, como tantos otras iniciativas emprendedoras, con una experiencia personal de uno de los impulsores, concretamente, del alma mater de Segurvital.

"El origen surge tras el accidente fatal por parte de un allegado motero de nuestro director del departamento de I+D+I de la compañía Inoxmar Entreacerox, Ricardo Martín. No podíamos entender cómo era posible que todavía murieran personas y se queden en silla de ruedas con lesiones modulares por el impacto contra los guardarraíles", lamenta a D+I el CEO.

Neumáticos usados, la matera prima

"Circulan por nuestro país más de 5 millones de estos vehículos con una subida de un 14% en 2021", añade Ramírez.

Además, la startup se nutre para la fabricación de su dispositivo de neumáticos usados que, de otra forma acabarían en un vertedero o, en el peor de los casos, abandonados en la naturaleza. "Conseguimos que no acaben o en el fondo de los mares o incinerados produciendo gases nocivos para la vida humana". De hecho, ya han alcanzado acuerdos con los fabricantes de neumáticos para agilizar todo el proceso de recogida de los mismos.

Tras lograr la homogolación en seguridad nivel 1 que acredita el cumplimiento de todos los estándares de calidad en España y el resto del mundo, y les diferencia de otras soluciones similares del mercado, Segurvital sabe que ha llegado el momento de crecer y comenzar a fabricar su producto a gran escala.

Y para ello han comenzado la búsqueda de socios tecnológicos que les permitan escalar su producto. La hora ha llegado ya que la Administración está interesándose por el camino de rodillos de caucho de Segurvital tras haberse instalado ya con éxito en la ruta motera de La Rioja.

Llamada de atención a los poderes públicos

"El handicap al que nos enfrentamos es la lenta toma de decisiones por parte de las Administraciones públicas, ya que el amplio colectivo motero lleva reivindicando disponer de soluciones como la nuestra desde hace mucho tiempo", manifiesta el CEO.

En cuanto el coste del producto, Ramírez invita a la Administración a no contemplar el coste de Segurvital como un gasto sino, más bien, como una inversión. "Cualquier accidentado de esta índole nos cuesta a los contribuyentes una media de un millón de euros a lo largo de su vida, sin contar el coste que supone la incineración y reciclaje de los neumáticos usados. Nosotros solucionamos ambos temas a la vez".

La tecnología existe y el interés de los poderes públicos, también. Tan solo queda que el mercado los ponga de acuerdo para poder contar cuanto antes con unas carreteras más seguras de la mano de propuestas disruptivas de impacto como la de Segurvital.

