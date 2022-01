Este pionero test de ARN detecta cómo se comportan los genes para prevenir patologías y mejorar el estado físico

El nombre Exheus resulta de combinar las primeras letras de Expression of Health for Us. A través de inteligencia artificial y big data, la startup Exheus ha conseguido desarrollar un test de ARN pionero de análisis genético, capaz de determinar cómo se expresan nuestros genes y cómo su actividad influye en el estado de la salud de la persona.

Conocer con precisión el mapa genético permite prevenir posibles complicaciones y corregir las alteraciones que afectan directamente al organismo.

"Secuenciamos el ARN a partir de una pequeña muestra de sangre y analizamos todos los parámetros del metabolismo de la persona y de los diferentes sistemas del cuerpo humano, como el digestivo, el respiratorio o el inmunológico, entre otros", explica Pol Cervera, COO de la startup fundada en Barcelona como spin off del Instituto de Investigación Sant Pau, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la empresa Summit.

Pequeños cambios

Seleccionada también por el programa de innovación de la Mobile World Capital Barcelona, The Collider, Exheus recopila en su estudio toda la información que hay detrás de los más de 22.000 genes de nuestro cuerpo y analiza cómo se está expresando cada uno de ellos en el momento que se realiza el análisis.

"Detectamos posibles alteraciones que pueden afectar a nuestra salud y la información que nos proporciona el test nos da la oportunidad de corregirlas simplemente modificando algún aspecto de nuestro estilo de vida, como la alimentación, las horas de descanso, la actividad física o aquello que nos produce estrés", comenta Cervera.

El proyecto nació de la mano de Emma Roca, ultrafondista de élite, escaladora de alta montaña, esquiadora y bombera de rescate del Grupo de Actuaciones Especiales (Grae), con una imponente formación en bioquímica, biología molecular e ingeniería biomédica. Roca, fallecida en junio de este año, decidió estudiar el efecto del deporte de alta intensidad en la salud de las personas.

A la investigación se unió pronto José Manuel Soria, cofundador y director de genética y enfermedades complejas del Hospital de Sant Pau de Barcelona, del que partió la idea de analizar la expresión de los genes (ARN) en lugar de los parámetros convencionales.

Equipo humano que hay detrás de la startup Exheus.

Tras un trasfondo de más de 15 años de investigación sobre la expresión genética la epigenética y el ARN, llegó el momento de dar forma a Exheus, a finales de 2019.

En ese momento se sumó al proyecto el doctor Alexandre Perea, cofundador y experto en IA, creador de los modelos matemáticos que permiten cuantificar y comparar la expresión de los genes, e interpretar la información que proporciona el ARN. Actualmente, la startup ya agrupa más de 15 persones en el equipo.

El test, asegura el COO de Exheus, no debe confundirse con un análisis del ADN, que ofrece información sobre la predisposición genética a factores de salud y nutricionales.

"El ADN es la composición genética que nos ha tocado, no nos muestra cómo se comportan nuestros genes en un momento determinado, que es precisamente la información que nos ofrece un estudio de nuestro ARN", afirma.

Ajustes para la mejora

Exheus tiene diversas aplicaciones médicas y preventivas. Aplicado al control y seguimiento de los entrenamientos de los deportistas, por ejemplo, se consigue la mejora de su rendimiento ajustando los ejercicios al metabolismo de cada atleta.

También puede emplearse para la optimización de dietas y pautas nutricionales enfocadas a la mejora de la salud y el bienestar de la persona.

Estos son los dos primeros campos en los que Exheus ha entrado en el mercado, con la comercialización de sus test Blue Boost, para la mejora del rendimiento deportivo; y Nutri Diet, para optimizar las dietas.

Los resultados se muestran de manera gráfica, utilizando un sistema de semáforos que indican las alteraciones concretas de la secuencia genética. A partir de esta información, los especialistas establecen recomendaciones personalizadas para corregir las alteraciones detectadas o para prevenir posibles dolencias.

El test desarrollado por Exheus puede utilizarse para optimizar pautas y dietas nutricionales.

A través del test es posible analizar 360 marcadores que indican el estado de los diferentes sistemas del organismo, el envejecimiento, las inflaciones e infecciones, la información sobre la absorción de nutrientes y los datos relacionados con el nivel de estrés y de ansiedad.

"Para el test general se utilizan solo 30 marcadores básicos y después, según lo requiera el facultativo, se puede entrar en un mayor nivel de detalle", explica Cervera.

Ronda de inversión

Además de comercializar los dos test a través de la web, que incluyen la suscripción a planes mensuales con la dietista de la empresa, Exheus está entrando en el canal privado de centros médicos de diversas ciudades españolas como Barcelona, Tarragona, Madrid, Valencia, Alicante, A Coruña, Santiago de Compostela, Bilbao, Valladolid, Zaragoza, Sevilla y Málaga.

La startup sigue con sus investigaciones y actualmente ha iniciado los ensayos clínicos sobre la obesidad en la Clínica Asunción, de Tolosa.

La ronda de inversión de un millón de euros, abierta antes de finalizar el 2021 y en la que contarán con la participación de fondos públicos y privados, tiene que permitirles continuar la expansión en España e iniciar los primeros pasos en Europa.

