Valencia Digital Summit se consagra como cita tecnológica de referencia

Startup Valencia, la asociación del ecosistema emprendedor valenciano, ha anunciado su programa más internacional para la cuarta edición de Valencia Digital Summit, el evento tecnológico de referencia de la Comunidad Valenciana que tendrá lugar los próximos 15 y 16 de diciembre de 2021 en el Oceanográfico de Valencia, bajo el lema Inspiring the Good Future.

Como ya se adelantó en la presentación del evento, Valencia Digital Summit 2021 es la apuesta más internacional de las cuatro que -con esta- lleva celebrando Startup Valencia.

Más de 300 speakers de 20 nacionalidades participarán en este encuentro, ubicados en 4 escenarios temáticos con más de 60 horas de contenido, para el que se esperan más de 4.000 asistentes presenciales, además de los participantes a través de la modalidad online.

Atraer y retener talento e inversión, fomentar las alianzas entre ecosistemas y posicionar la Comunidad Valenciana como hub tecnológico internacional de referencia son los objetivos principales de este encuentro.

La cuarta edición de este evento tecnológico será híbrida y omnicanal, ya que además de presencialmente en el Oceanográfico de Valencia previo registro gratuito, se podrá disfrutar desde cualquier lugar del mundo vía streaming, así como interactuar y crear contenido en redes sociales que permitirán mantener a los asistentes remotos tan comprometidos como la audiencia presencial.

El Oceanográfico de Valencia será el emplazamiento de excepción para la gran fiesta del ecosistema startup valenciano los próximos 15 y 16 de diciembre.

Dentro de la programación del 15 de diciembre, la bienvenida institucional, que se celebrará el próximo 15 de diciembre a partir de las 10.30 horas -escenario Mar Rojo-, correrá a cargo de Carolina Pascual, consellera de Innovación; Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; Francisco Polo, Alto Comisionado de España Nación Emprendedora del Gobierno de España; Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y Sandra Gómez, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Valencia.

En el programa de la primera jornada de Valencia Digital Summit 2021 destacan, entre otros platos fuertes, la mesa redonda que tendrá lugar en el escenario Mar Rojo a partir de las 11.15 horas bajo el título Moonshots for a Better Life, en la que Andreu M. Climent, fundador asociado y CEO de Corify y Ana Maiques, CEO de Neuroelectronics, aportarán sus reflexiones y experiencias como referentes del sector tech de primer nivel en una mesa moderada por Juan Cartagena, CEO de Hearts Radiant.

El evento tecnológico valenciano también contará ese día con Pablo Medina, vicepresidente de EQT Growth, el fondo de inversión que adquirió en 2020 Idealista, el portal inmobiliario líder en España, Italia y Portugal, con un valor de 1.321 millones.

Un programa con gran presencia de inversores

Medina participará a las 13.50 horas del miércoles 15 en la mesa redonda Accelerating growth Hosted by Bstartup Banco Sabadell, -escenario Mar Rojo- que moderará Robin Wauter, fundador de Tech.eu, otro de los nombres propios de esta edición.

Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, el cofundador de Cabify, Vicente Pascual, aportará sus experiencias en el sector de la movilidad en la mesa The Future of Sustainability Starts with Mobility -escenario Mar Rojo-, moderada por Marta del Castillo, CEO de Spain Startup, que contará con otros ponentes de primer nivel como Christian Lindener, VP Innovation & Company Building, Airbus Group.

La primera jornada de Valencia Digital Summit llevará a cabo a partir de las 17.35 horas la final de la Capital4Startups Pitch Competition con un jurado de excepción: Cristóbal Alonso, El Patron, CEO, Startup Wise Guys; Seena Amidi, Managing Director EMEA, Plug&Play; Nick Kempe, Board Member, BIGBAN; Luz Adell, Partner, DraperB1; Jesús Alonso, Partner, Cupido; Erika Escolar, Venture Capital Director, Capital Energy y Ángela Alférez, Director of Studies and Venture Capital, ASCRI.

En la categoría seed competirán José Barreiro, CEO, Streamion; Carlos Albo, CoFounder & CEO, Wenalyze; Joan Buch Prades, CEO, Decoditive; Dragana Vukasinovic, Founder & CEO, Fauna Smart Technologies; Robert Heinecke, Founder & CEO, Breeze Technologies y Jonatan Amenedo, CEO, Dative.

Por su parte, durante el jueves 16 de diciembre, el nutrido programa de actos que desarrollará Valencia Digital Summit también cuenta con nombres propios destacados dentro del ecosistema tecnológico nacional e internacional.

Por ejemplo a las 10.20h, en la mesa redonda titulada eSports & Corporations: a New Love Story?, en la que Johnny Kutnowski, Director of Product Management en Blinkfire Analytics y Franco Segarra, Innovation Director del Valencia CF compartirán sus impresiones en una mesa moderada por Arturo Castelló, CEO de Encom.

Referentes mundiales en tecnología, deportes y gastronomía

Cabe destacar la ponencia que desarrollarán los emprendedores Iker Marcaide (Zubi Labs) y Salvador Mas (Finametrix) a partir del mediodía bajo el título From Valencia to the World en el escenario Mar Rojo y que moderará Anna Heim, Daily Reporter de Techcrunch.

Otro de los actos que captará toda la atención del público esta segunda jornada pasa por la conferencia que ofrecerá David Meca, campeón del mundo de natación -escenario Mar Rojo- y que tendrá por título Not Afraid os Sharks.

Poco después, a las 12.50 horas, hará acto de presencia en el evento tech valenciano una de las mujeres que se ha convertido en referencia mundial en inteligencia artificial, la alicantina Nuria Oliver. La cofundadora de la Fundación Ellis ofrecerá una charla bajo el título Towards European Sovereignty in AI en el escenario Mar Rojo.

Otros protagonistas de entidad del 16 de diciembre son David Purón, CEO de Barbara IoT, con su ponencia Data Sovereign: protecting and empowering citizens in hyperconnected cities by Barbara IoT en el escenario IVACE a partir de las 13.40 horas.

Gran ceremonia de clausura y entrega de premios

Y también Elias Veris, Global Strategy & Operations Lead de Google for Startups, con la charla The Dark Side of Startup Ecosystems Hosted by Google for Startups, en el escenario Mar Rojo a partir de las 13.50 horas.

En la recta final de la programación, merece la pena destacar la presencia, también en el escenario Mar Rojo, de Danny Lledó, chef de Xiquet y Begoña Rodrigo, chef de La Salita, quienes mantendrán una conversación bajo el título The Good Restaurant moderada por Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia.

El punto y final a la edición más internacional de Valencia Digital Summit lo pondrá la ceremonia de entrega de premios y clausura a partir de las 17.20 horas del próximo jueves 16 de diciembre.

Multitud de programas y propuestas

En la edición de este año, los asistentes presenciales y online de Valencia Digital Summit podrán disfrutar de una variada oferta de programas y propuestas. Entre ellas, encontrarán Expo Village Exhibitors, un lugar para fomentar oportunidades de negocios y redes al descubrir las últimas tecnologías en robótica, VR/AR, competencia de eSports, drones y mucho más.

También podrán ampliar sus conocimientos gracias a los Workshops desarrollados con las tecnologías disruptivas de las startup más punteras.

El miércoles 15 de diciembre -11.00 horas- tendrá lugar el taller Innove como Amazon con el mecanismo de trabajo hacia atrás en el que se aprenderá la forma de pensar y la metodología detrás de la innovación de Amazon.

Y el 16 de diciembre -también a las 11.00 horas- será el turno del workshop Python por GeeksHubs, donde se enseñará uno de los lenguajes de programación más top que ha crecido muy rápido en los últimos años.

Eventos paralelos

Python es uno de los lenguajes de programación más populares debido a su aplicación en el campo de la IA y la Ciencia de Datos.

Por su parte, Valencia Digital Summit 2021 cuenta con numerosos eventos paralelos -Side Events- que potencian el ecosistema startup. Cabe destacar, el próximo 14 de diciembre, el Foro Inversión Angels organizado por Angels Capital en colaboración con Valencia Digital Summit y el evento Agita tu pitch por Draper B1, en los Cines Lys de Valencia, también el mismo día.

Los días 13 y 14 se celebrará el Foro Oportunidades de la digitalización, en colaboración con D+I, Invertia y El Español dentro de su ciclo Foro Económico Español.

También se desarrollará Campeonato de Pitcheo PARSEC el próximo 15 de diciembre para escuchar a empresas innovadoras sobre lo que es posible con el poder de la Observación de la Tierra y el 16 de diciembre se presentará Error 404 ¿Preparados para un mundo sin Internet?, de la autora y periodista Esther Panigua.

Fomentar las sinergias

Además, Corporates4Startups está organizado por Startup Valencia en colaboración con Plug and Play, que permitirá acercar a empresas y startups con tecnologías disruptivas para que puedan unir sus fuerzas, a través de reuniones 1:1.

Por su parte, The Challenge es un programa que tiene como objetivo acercar el mundo universitario al emprendimiento y que organiza Startup Valencia en colaboración con la Universitat Politècnica de València.

A través de una competición por equipos, los estudiantes podrán demostrar su talento en el desarrollo de nuevos usos para la tecnología en actividades previas al evento, donde recogerán sus premios.

Por último, Miami Valencia Forum es otra de las propuestas de Valencia Digital Summit 2021, ya que se establece un canal de colaboración entre los dos hubs con el que los emprendedores de ambos ecosistemas podrán beneficiarse de esta relación.

Todo está listo por parte de Startup Valencia para que en menos de una semana arranque Valencia Digital Summit 2021, la 4ª edición del evento tecnológico de referencia de la Comunidad Valenciana que está llamada a consagrar el encuentro como una cita anual imprescindible del ecosistema startup a nivel internacional. La cuenta atrás ha comenzado.

Sigue los temas que te interesan